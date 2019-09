Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

die­ses Mal lei­der schon wie­der mit fehl­ge­lei­te­ten Künst­ler-Hän­den, aber auch mit voka­len Berüh­run­gen! Dazu eini­ge groß­ar­ti­ge Pre­mie­ren und span­nen­de Debat­ten.

WAS IST

Sagen Sie jetzt nichts, und genie­ßen Sie ein­fach den Anzug, den Yan­nick Nézet-Ségu­in auf sei­nem Insta­gram-Pro­fil aus­führt!

DER ANZUG SITZT!

Ver­wei­len Sie ein­fach einen Moment auf die­sem Bild, bevor es gleich wie­der häss­lich wird, genie­ßen Sie den Anzug, bevor es gleich wie­der unter die Gür­tel­li­nie geht! Auch im Sin­ne der Gleich­be­rech­ti­gung ist es doch mal ganz schön, wenn Män­ner auf dem roten Tep­pich auf­fal­len – so wie hier MET-Chef­di­ri­gent Yan­nick Nézet-Ségu­in. Ein Hin­gu­cker auf Insta­gram!

WANN HÖRT DAS ENDLICH AUF?

Anfang letz­ter Woche ver­kün­de­te MET-Inten­dant Peter Gelb noch: „War­um ich an der Sei­te von Dom­in­go ste­he.“ Doch die Woche wur­de tur­bu­lent: Pláci­do Dom­in­go erschien zwar zu den Mac­beth-Pro­ben mit Anna Netreb­ko, und die drück­te ihm ihre Soli­da­ri­tät aus (eben­so wie Olga Boro­di­na: „Lie­ber Pláci­do! Die Welt wird ver­rückt!“). Aber Pro­test kam die­ses Mal (wir haben berich­tet) aus dem Opern­chor. Schließ­lich fand man in New York eine Lösung, die Beob­ach­ter nun auch für Los Ange­les erwar­ten: Dom­in­go sel­ber hat sei­nen Auf­tritt und alle wei­te­ren Vor­stel­lun­gen an der MET abge­sagt, die Vor­wür­fe aber erneut zurück­ge­wie­sen. Aus der MET hat der­weil jemand den inof­fi­zi­el­len Abschied Dom­in­gos auf You­Tube gestellt: einen Mit­schnitt sei­ner Mac­beth-Pro­be.

Wer dach­te, dass es das nun war, hat sich aller­dings geirrt. Mit­ten im Dom­in­go-Hick-Hack berich­te­te das bri­ti­sche Bou­le­vard­blatt Sun, dass der ita­lie­ni­sche Tenor Vit­to­rio Gri­gò­lo von einem Japan-Gast­spiel des Opern­hau­ses Covent Gar­den sus­pen­diert wur­de. Gri­gò­lo soll eine Chor­sän­ge­rin auf offe­ner Büh­ne unsitt­lich berührt haben. Absurd, dass Gri­gò­lo sich vor eini­ger Zeit in einem Inter­view noch spa­ßes­hal­ber als sex­süch­tig beschrieb, und aus den aktu­el­len Debat­ten offen­sicht­lich nichts gelernt hat. Auf sei­nem Insta­gram-Account dank­te er noch eini­ge Tage lang dem Publi­kum in Tokio. Erst viel spä­ter erklär­te er, dass er ledig­lich den als Kos­tüm umge­bun­de­nen, schwan­ge­ren Bauch einer Chor­sän­ge­rin berührt habe. Die­ses Mal reagier­te aber Peter Gelb im fer­nen Ame­ri­ka sofort und gab bekannt, dass Gri­gò­lo nicht län­ger an der MET auf­tre­ten wer­de – bis die Unter­su­chun­gen in Lon­don abge­schlos­sen sei­en. Kein Wun­der, dass Gelb mit die­sem Hin und Her, das bereits mit der still­schwei­gen­den Eini­gung mit James Levi­ne begon­nen hat­te, nun sel­ber unter Beschuss steht. Aber was ist eigent­lich mit Dani­el Baren­bo­im und den Neu­ig­kei­ten der letz­ten Woche, mit der Aus­sa­ge einer Mit­ar­bei­te­rin, die erklär­te, wie der Diri­gent sie geschüt­telt und beschimpft habe? – Ach ja: Baren­bo­im wur­de mit dem Kon­rad-Ade­nau­er-Preis der Stadt Köln aus­ge­zeich­net. Das alles ver­ste­he, wer wol­le!

ECHTE STIMM-EROTIK

Wie schön ist bei all die­sen Nach­rich­ten die Erkennt­nis, dass man als Sän­ger die Hän­de eigent­lich voll­kom­men bei sich las­sen kann, da die Stim­me min­des­tens so berüh­rend sein kann! So jeden­falls steht es im sehr lesens­wer­ten Text über die Macht der Stim­me von Andrea Köh­ler in der NZZ: „Denn die Ero­tik der Stim­me ist immer auch an ihre Mate­ria­li­tät gebun­den. Selbst wenn sie wie etwa beim Tele­fo­nie­ren vom Kör­per abge­löst scheint, haf­tet ihr etwas Phy­si­sches an: Wir hören den Atem des andern direkt am Ohr. Die gelieb­te Stim­me im Tele­fon­hö­rer – das war vor der Kar­rie­re des Sex­ting noch der Inbe­griff von ero­ti­scher Inti­mi­tät.“

MEHR FRAUEN, BITTE!

Kom­mu­na­le Opern­häu­ser sind in ihrer jet­zi­gen Form nicht zukunfts­fä­hig – und benach­tei­li­gen weib­li­che Kom­po­nis­tin­nen. Das war das Ergeb­nis einer WDR 3-Dis­kus­si­on in der Oper Wup­per­tal. Nun ist die Ver­an­stal­tung mit Anna Cher­no­mor­dik, Muchtar Al Ghu­sain, Nele Freu­den­ber­ger, Ele­na Men­do­za, Moritz Eggert und Bert­hold Schnei­der nach­zu­hö­ren. Eggert glaubt, dass die Frau­en­fra­ge bereits offe­ner wäre, wenn mehr Neue Musik gespielt wer­de, und auch sei­ne Kol­le­gin Ele­na Men­do­za plä­diert für eine Quo­te für Urauf­füh­run­gen.

WAS WAR

Wag­ners „Ring“ in Min­den – ein gro­ßer Erfolg im klei­nen Haus

CLEVELAND ORCHESTRA RECHNET AB

Das Cleve­land Orches­tra von Franz Wel­ser-Möst hat nach­rech­nen las­sen – viel­leicht auch, weil die Kul­tur im Trump-Land nicht mehr als gesell­schaft­li­che Grö­ße geläu­fig ist. Doch eine Wirt­schafts-Fir­ma hat vor­ge­rech­net, dass allein wegen des Orches­ters 135,4 Mil­lio­nen Dol­lar im Nord­os­ten von Ohio umge­setzt wer­den – ganz abge­se­hen davon, dass 1.292 Jobs um das Orches­ter her­um ent­stan­den sind, Ein­kom­men von über 60,8 Mil­lio­nen Dol­lar jähr­lich, die beson­ders in der Hotel‑, Restau­rant- und Rei­se-Bran­che erwirt­schaf­tet wer­den. Ich fin­de, wir brau­chen viel mehr die­ser Rech­nun­gen!

GUNDULA JANOWITZ ERHÄLT HUGO-WOLF-MEDAILLE

Die ach­te Preis­trä­ge­rin der Hugo-Wolf-Medail­le steht fest. Es ist die öster­rei­chi­sche Stimm-Legen­de Gun­du­la Jano­witz. Die Ver­lei­hung fin­det am Sonn­tag, den 6. Okto­ber, um 11:00 Uhr in der Stutt­gar­ter Oper statt. Dabei tre­ten Julia­ne Ban­se (Sopran), Ben­ja­min Appl (Bari­ton) sowie der Trä­ger der Hugo-Wolf-Medail­le 2017, Wolf­ram Rie­ger, am Kla­vier auf.

AUF UNSEREN BÜHNEN

Das Thea­ter Hof hat Phil­ip Glass‘ Oper In der Straf­ko­lo­nie auf­ge­führt – und die nmz ist begeis­tert: „Ver­stö­rungs­po­ten­zi­al ent­hält die­se Arbeit des Regis­seurs Lothar Krau­se und des Diri­gen­ten Cle­mens Mohr reich­lich: Die Posi­tio­nen des sei­ne Impul­se zum affek­ti­ven Ein­grei­fen unter­drü­cken­den Besu­cher aus Euro­pa, des sich selbst den Tor­tu­ren der Tötungs­ma­schi­ne aus­lie­fern­den Offi­ziers und des hier nicht stum­men über­le­ben­den Ver­ur­teil­ten wer­den in schlich­ter Kon­kret­heit sinn­fäl­lig.“ +++ Min­den spielt den kom­plet­ten Ring des Nibe­lun­gen – und Josef Oehr­lein fragt in der FAZ, was auch wir schon beim gran­dio­sen Olden­bur­ger Ring gefragt haben: „Geht das?“ Sei­ne Ant­wort fällt klar aus: „Der Regis­seur Gerd Heinz hat die schwie­ri­gen räum­li­chen Ver­hält­nis­se als Chan­ce begrif­fen, beson­ders tief in das Inne­re der ein­zel­nen Wer­ke der Tetra­lo­gie vor­zu­drin­gen.“ +++ Wag­ner gab es auch in Köln: Patrick Kin­month zei­ge Tris­tan und Isol­de „als Par­al­lel­ak­ti­on. Der treue Gesand­te König Mar­kes und die dem König gewalt­sam bestimm­te Braut kreu­zen gemein­sam die Iri­sche See, aber ihre Lebens­schick­sals­li­ni­en wer­den sich erst im Unend­li­chen schnei­den“, schreibt Patrick Bahn­ers und ist eher fas­zi­niert von François-Xavier Roths Diri­gat. +++ An die­ser Stel­le haben wir schon öfter auf die Debat­te hin­ge­wie­sen, was klas­si­sche Musik gegen den Kli­ma­wan­del tun kann – nun stellt auch der European Music Coun­cil die­se Fra­ge.

PERSONALIEN DER WOCHE

Der Jazz-Kla­ri­net­tist Rolf Kühn ist 90 Jah­re alt gewor­den – im Tages­spie­gel gra­tu­liert ihm Gre­gor Dotzau­er. +++ Der „Hüter der Wie­ner Musi­zier­tra­di­ti­on“, Paul Badu­ra-Sko­da, ist im Alter von 91 Jah­ren in Wien gestor­ben – die Pres­se ruft ihm nach. +++ Inter­views gibt Mar­tha Arge­rich eigent­lich nie – und auch das, was Hans Jörg Jans zu Papier gebracht hat, ist kein Inter­view im klas­si­schen Sin­ne – aber der lesens­wer­te Bericht sei­nes Aus­tau­sches mit die­ser Aus­nahmepia­nis­tin.

WAS LOHNT

Am 17. Okto­ber in der CRE­SCEN­DO-Redak­ti­on: Ver­nis­sa­ge mit Rafa­el Schöler­mann

Was lohnt, fin­det die­ses Mal am 17. Okto­ber um 19:00 in den Räu­men von CRESCENDO statt – wir laden zum After-Work-Apé­ro mit den Bil­dern von Rafa­el Schöler­mann. Sie wol­len dabei sein? Dann mel­den Sie sich ein­fach hier an. Schöler­mann stammt aus der kana­di­schen Künst­ler­fa­mi­lie de Grand­mai­son, sein Groß­va­ter Nicho­las war ein bekann­ter Por­trät­ma­ler. Schöler­mann stu­dier­te zunächst Musik und arbei­te­te als frei­schaf­fen­der Musi­ker und Kom­po­nist. In sei­ner Serie „Water­works“ zeigt er Foto­gra­fi­en, bei denen die Rea­li­tät der Aus­lö­ser für die Bild­fin­dung ist. Indem er mit der tra­di­tio­nel­len Erwar­tung an Foto­gra­fie, der Abbild­treue, bricht, öff­nen sich Frei­räu­me für eine male­ri­sche Auf­fas­sung.

