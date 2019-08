Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

heu­te – aus aktu­el­lem Anlass – mit dem Ver­such, eine aus­ge­ruh­te Ord­nung in den Fall Dom­in­go zu brin­gen, und natür­lich mit allem, was sonst so pas­siert ist.

WAS IST

Immer guter Lau­ne –Pláci­do Dom­in­go tritt meist als Pro­fi auf, so wie hier beim Open-Air in Dres­den.

GEDANKEN ZU DOMINGO

ANZEIGE









Letz­te Woche stand ich noch back­stage in Cara­cal­la – bei einem Zar­zue­la-Kon­zert von Pláci­do Dom­in­go – und habe mir an einem Mayo-Toast aus sei­nem Kühl­schrank den Magen ver­dor­ben. Eigent­lich woll­te der Tenor danach sei­nen Som­mer­ur­laub begin­nen. Der dürf­te durch die aktu­el­len #metoo-Vor­wür­fe nun wohl aus­ge­fal­len sein. Neun Frau­en, unter ihnen Mez­zo-Sopra­nis­tin Patri­cia Wulf, wer­fen Dom­in­go sexu­el­le Über­grif­fe vor: „gestoh­le­ne“ Küs­se, sei­ne Hän­de auf ihren Kör­pern und das Ver­spre­chen „Kar­rie­re gegen Lie­be“. Die Reak­tio­nen kamen schnell und hef­tig. Wäh­rend Sän­ge­rin­nen wie ledig­lich ihre Ver­mu­tun­gen bestä­tigt sehen, for­dern ande­re das sofor­ti­ge Ende von Dom­in­gos Kar­rie­re. Schnell tauch­ten neue Gerüch­te auf, etwa durch den CEO und Chor­sän­ger Bri­an Oli­verS­mith, der Dom­in­go als Inten­dant der LA Ope­ra dabei beob­ach­tet haben will, bei den Pro­ben eine Chor­sän­ge­rin nach der ande­ren ange­bag­gert zu haben. Der­ar­tig wüten­de Ein­las­sun­gen sind wohl eben­so wenig hilf­reich wie das reflex­haf­te Ein­sprin­gen von Sän­ge­rin­nen wie Sonya Yon­che­va für ihren Ent­de­cker und Agen­tur-Kol­le­gen Dom­in­go oder die gut gemein­te, aber schlecht gemach­te Hil­fe von Klatsch-Repor­te­rin Bea­te Wede­kind, die in der Welt mit aller­hand Grou­pie-Stolz berich­tet, wie sie von Dom­in­go ange­flir­tet wur­de – und das ziem­lich cool fand. Auf­fäl­lig ist die Zurück­hal­tung bei angeb­li­chen Dom­in­go-Freun­den wie Rolan­do Vil­la­zón oder Jonas Kauf­mann – zumin­dest Anna Netreb­ko ließ nach eini­gen Tagen über Insta­gram wis­sen, dass sie sich auf ihren Auf­tritt mit dem „fan­tas­ti­schen Pláci­do Dom­in­go“ in der New Yor­ker Mac­beth-Pro­duk­ti­on freue. Da die­ser News­let­ter den Luxus genießt, durch­at­men zu kön­nen – hier der Ver­such, die aktu­el­le Lage eini­ger­ma­ßen aus­ge­ruht zu ord­nen.

DOMINGO I: ER UND WIR

Eines der vie­len Gesprä­che, die ich in den letz­ten Tagen zur Cau­sa Dom­in­go geführt habe, dreh­te sich um gro­ße Plat­ten­fir­men. Jun­ge Mit­ar­bei­te­rin­nen sol­len hier seit Jah­ren vor Dom­in­gos oft pene­tran­ten Anban­de­lei­en gewarnt wor­den sein. War­um haben die Labels ihre jun­gen Mit­ar­bei­te­rin­nen gewarnt, statt ihren Star-Tenor zu ver­war­nen? Ver­hin­dert nicht gera­de die­ses Sys­tem Unrechts­be­wusst­sein? Und wie viel gel­ten eigent­lich all die Unschulds- und Unwis­sen­heits-Erklä­run­gen von Labels, Opern­häu­sern und ande­ren Insti­tu­tio­nen, die der­zeit durch die Welt geschickt wer­den?

DOMINGO II: SOLIDARITÄT UND VERURTEILUNG

Ich fin­de es absurd, wie hart und kom­pro­miss­los beson­ders die US-Insti­tu­tio­nen reagie­ren: Das Phil­adel­phia Orches­tra und dieSan Fran­cis­co Ope­ra haben Dom­in­go-Kon­zer­te kur­zer­hand abge­sagt, die Los Ange­les Ope­ra kün­dig­te exter­ne Prü­fun­gen an – und die will auch Peter Gelb von der die MET abwar­ten (man hat gera­de erst mit James Levi­ne Waf­fen­still­stand geschlos­sen). Wie passt die­se mora­li­sche Här­te der USA mit einem gewähl­ten Prä­si­den­ten zusam­men, der Frau­en am liebs­ten dau­ernd „by the pus­sy“ grab­bed? Euro­pa ist da etwas ent­spann­ter. Auch, wenn Hel­ga Rabl-Stad­ler von den Salz­bur­ger Fest­spie­len sich ziem­lich weit aus dem Fens­ter lehnt und erklärt, dass sie sie zuvor von Sex-Gerüch­ten über Dom­in­go gehört habe. Dazu viel­leicht eine Rand­no­tiz: Aus­ge­rech­net die Mut­ter von Moni­ca Lewin­sky, Mar­cia Lewis, berich­te­te schon 1998 in dem Buch „The Pri­va­te Lives of the Three Tenors“ über das offen­her­zi­ge Lie­bes­le­ben der Tenö­re – und stand damit sogar in der New York Times. Wie auch immer: Elb­phil­har­mo­nie, Staats­oper Wien und ande­re euro­päi­sche Häu­ser wol­len Dom­in­go auch wei­ter­hin auf­tre­ten las­sen – und ich fin­de das zunächst auch rich­tig! Unter ande­rem, weil ernst­haf­te Vor­wür­fe juris­tisch bewer­tet wer­den müs­sen und nicht durch „Hören­sa­gen“. Sie müs­sen von Staats­an­wäl­ten und Rich­tern unter­sucht und nicht von irgend­wel­chen Inten­dan­ten, Jour­na­lis­ten oder Online-Kom­men­ta­to­ren im Vor­feld gerich­tet wer­den.

DOMINGO III: ZWISCHENBILANZ

Klar, die Vor­wür­fe gegen Dom­in­go wie­gen schwer und sind gleich­zei­tig auch ein wenig trau­rig. Ein gestan­de­ner Mann, der sich – bei allem Ernst der Anschul­di­gun­gen – auch ein wenig lächer­lich macht, indem er ein­fach jede Frau ver­ehrt, anbag­gert und abschlep­pen will. Die Vor­wür­fe gegen Dom­in­go erin­nern an den alten, gei­len aber irgend­wie lie­bens­wür­di­gen Fal­staff. Dom­in­go hat sicher­lich Recht, wenn er erklärt, dass sich die Moral in den letz­ten 30 Jah­ren ver­än­dert hät­te. Nicht nur in der Oper, son­dern auch in den Ver­si­che­rungs­bü­ros, den Redak­tio­nen und an den Schu­len. Ich glau­be, die #metoo-Debat­te hat längst vie­len die Augen geöff­net, und ich bin fest davon über­zeugt, dass jun­ge Sän­ger oder Diri­gen­ten inzwi­schen begrif­fen haben, dass heu­te nicht mehr akzep­tiert wird, was frü­her Gang und Gäbe war. Es wird wohl noch eini­ge Namen alter Meis­ter an die Ober­flä­che spü­len, und – wer weiß – irgend­wann wer­den viel­leicht auch die Frau­en unter #metoo-Ver­dacht gera­ten, die den Eros als Mit­tel des eige­nen Auf­stie­ges ein­ge­setzt haben. Der­zeit aber bleibt vor allen Din­gen eine Fra­ge: Wie gehen wir mit den Dino­sau­ri­ern der Macho-Zeit um, mit Leu­ten wie Pláci­do Dom­in­go? Ist ihre gan­ze Kar­rie­re nichts mehr wert, weil jene Opern-Welt, die 40 Jah­re lang geschwie­gen hat, nun plötz­lich auf­schreit? Sind sei­ne Annä­he­run­gen wirk­lich mit den Ver­ge­hen ande­rer Klas­sik-Künst­ler zu ver­glei­chen, mit Ver­ge­wal­ti­gung, Nöti­gung, Kin­des­miss­brauch? Jeder, der jetzt auf­schreit, dass Dom­in­go ab sofort untrag­bar sei, soll­te zunächst sich sel­ber fra­gen, wie und war­um wir alle den Tenor so lan­ge getra­gen haben. Ich glau­be, die ein­zel­nen #metoo-Ange­klag­ten spü­ren längst, dass unse­re Welt nicht mehr ihre Alt-Her­ren-Welt ist, und: das ist auch gut so! Aber wer­den wir wirk­lich nur dann eine bes­se­re Welt errei­chen, wenn wir das Lebens­werk aller Künst­ler, mit all ihren unter­schied­li­chen Aus­prä­gun­gen kol­lek­tiv ver­ur­tei­len und ihre Kar­rie­ren nach­hal­tig aus­ra­die­ren? Ich habe da gro­ße Zwei­fel.

WAS DER BREXIT DIE MUSIKER KOSTET

Weit über 1000 Euro mehr wer­den euro­päi­sche Pro­fi-Musi­ker zah­len müs­sen, wenn es zum unge­ord­ne­ten Bre­x­it kommt. Nor­man Leb­recht berich­tet über einen Brief der Musi­ker-Gewerk­schaft an Boris John­son, in dem sie vor­rech­net, dass allein die Aus­rei­se-Doku­men­te für teu­re Instru­men­te zwi­schen 800 und 1000 Euro kos­ten wür­den – hin­zu kämen neue Ver­si­che­run­gen und zahl­rei­che Zoll-Gebüh­ren.

WAS WAR

Er hat fast den Kür­zes­ten – Vale­ry Ger­giev diri­giert neu­er­dings nur noch mit Zahn­sto­cher. Rück­blick und Ver­gleich: Bay­reuth ver­sus Salz­burg.

WER HAT DEN KÜRZESTEN?

Die Fra­ge der Län­ge schien die Diri­gen­ten-Debat­te des Fest­spiel­som­mers bestimmt zu haben: Wäh­rend Chris­ti­an Thie­le­mann gern mit Stab und zit­tern­der rech­ter Hand diri­giert, setzt Vale­ry Ger­giev inzwi­schen kon­se­quent auf den Zahn­sto­cher als Takt­stock. Der Tod sei­ner Mut­ter zwang den Rus­sen, sei­nen Bay­reu­ther „Tann­häu­ser“ aus­fal­len zu las­sen. Allein bei der Ankün­di­gung, dass Thie­le­mann über­neh­men wür­de, beb­te das Fest­spiel­haus. Herz­li­cher wur­de Ger­giev beim Salz­bur­ger Bocca­ne­gra begrüsst, bei dem die Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker aber irgend­wie auch kei­ne Lust hat­ten, sich auf sei­ne Mini-Bewe­gun­gen ein­zu­las­sen. Bleibt der Maes­tro mit dem Kür­zes­ten (da gar kei­nem!) Takt­stock: Teo­dor Cur­r­ent­zis. Er strich kur­zer­hand die zwei gro­ßen Ido­me­neo-Ari­en in der Über­zeu­gung, dass Mozart ein Stüm­per war. Was auf­fällt: Die neue Mode, dass Diri­gen­ten ihre Orches­ter bewusst irri­tie­ren wol­len, bewusst klein oder wirr diri­gie­ren, damit die Musi­ker ihnen auf­merk­sa­mer fol­gen. Ein Macht­spiel der 1980er-Jah­re, das eigent­lich nicht nötig ist, wenn man gemein­sam musi­ziert. Oder wie eine Sän­ge­rin mir erklär­te: „Es ist doch absurd, wenn die da so klein rum­fuch­teln und wir alle auf den Souf­fleur schau­en, der par­al­lel viel deut­li­cher diri­giert, weil sonst alles aus­ein­an­der fal­len wür­de.“ +++ Genug der Eitel­kei­ten: Der Tages­spie­gel fei­ert in sei­ner Sonn­tags­aus­ga­be den Amts­an­tritt als Chef der Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­ker von Kirill Petren­ko am 23. August und zeich­net den Weg sei­ner Kar­rie­re mit Zita­ten aus den weni­gen Inter­views nach, die er gege­ben hat.

AUF UNSEREN BÜHNEN

Auch in die­ser Rubrik gibt es heu­te einen Schwer­punkt. Set­zen wir uns ins „Tri­an­gel“ gegen­über dem Salz­bur­ger Fest­spiel­haus (die Knei­pe ist inzwi­schen zu so etwas wie dem „Bal­ler­mann“ der Oper ver­kom­men) und resü­mie­ren die letz­ten Fest­spiel-Pre­mie­ren. Geor­ge Enes­cus Oper Oedi­pe ist ein typi­scher, genia­ler Mar­kus-Hin­ter­häu­ser-Abend: ein Ohren­öff­ner, span­nen­de Musik für ein neu­gie­ri­ges Publi­kum – eine Ent­de­ckung! Aber die Fra­ge bleibt, war­um aus­ge­rech­net Regis­seur Achim Frey­er sei­ne Pseu­do-Mythen-Pup­pen-Ästhe­tik nach 08/15-Rezept in der Fel­sen­reit­schu­le auf­bla­sen durf­te. Der Oedi­pus-Mythos hät­te mehr kon­kre­ten Zugriff ver­tra­gen. +++ Schier uner­träg­lich ist Peter Sel­lars‘ Ver­wei­ge­rung, Mozarts Ido­me­neo in Sze­ne zu set­zen – statt­des­sen ein Öko-Kitsch-Thea­ter, des­sen Plas­tik-Müll-Büh­nen­bild wegen Pro­duk­ti­ons­ge­fahr nicht ein­mal in Öster­reich her­ge­stellt wer­den durf­te. Ver­ständ­lich, dass Hin­ter­häu­ser die aktu­el­le Viel­falt von Regie und musi­ka­li­schen Inter­pre­ta­ti­ons­mög­lich­kei­ten zei­gen will. Ich per­sön­lich kann aber mit Teo­dor Cur­r­ent­zis‘ gekürz­tem Mozart nicht viel anfan­gen: Vor Jah­ren war Niko­laus Har­non­court in Salz­burg min­des­tens so radi­kal, aber eben nicht als Ego-Show, son­dern mit tiefs­tem Mozart-Wis­sen zu hören. +++ Wie groß­ar­tig Oper (oder Ope­ret­te) sein kann, wenn sie so gar nichts will, außer zu unter­hal­ten, zeigt Bar­rie Kos­ky mit Offen­bachs herr­lich schwu­lem Orphée aux enfers mit einem sehr klu­gen Diri­gat von Enri­que Maz­zo­la, der Offen­bach mal extrem auf­bläst, um ihm dann kurz­wei­lig wie­der die Luft abzu­las­sen, um ein dra­ma­ti­sches Jux-Vaku­um zu schaf­fen. Groß­ar­tig! (hier der Link zum Nach­schau­en auf arte) +++ Alt­meis­ter-Regis­seur Andre­as Krie­gen­burg ver­voll­stän­digt Hin­ter­häu­sers Idee der Viel­falt, zeigt in Ver­dis Simon Bocca­ne­gra mit dau­ern­den Twit­ter-Ein­blen­dun­gen vor Beton-Bom­bast-Kulis­se aber auch, dass die Zeit ihn inzwi­schen ein­ge­holt hat. +++ Mein Fazit: Gera­de die Viel­falt der Fest­spie­le ist inter­es­sant, zeigt aber auch, dass sowohl die musi­ka­li­schen Wege als auch die Regie-Ästhe­ti­ken inzwi­schen zur Per­fek­ti­on gereift sind – und in die­sem Still­stand der Per­fek­ti­on danach ver­lan­gen, dass sich end­lich Mal wie­der etwas bewegt, das uns tief bewegt oder irri­tiert. +++ Genau das scheint auch der Ruhr­tri­en­na­le abzu­ge­hen, die inzwi­schen mit Rabat­ten von 15 Pro­zent wirbt, um ihre Auf­füh­run­gen jen­seits von Chris­toph Martha­lers Insze­nie­rung voll zu bekom­men.

OST-INTENDANTEN WOLLEN BUNDES-HILFE

Kein frei­er Thea­ter-Ein­tritt aber Finanz­hil­fen vom Bund gewünscht – das sind die Ergeb­nis­se der Büh­nen-Umfra­ge von MDR KULTUR. 32 Inten­dan­tin­nen und Inten­dan­ten in Sach­sen, Sach­sen-Anhalt und Thü­rin­gen wur­den zur Lage ihrer Häu­ser befragt. Einig­keit herrscht beim The­ma Finanz­hil­fen durch den Bund. Lutz Hill­man, Inten­dant am Deutsch-Sor­bi­schen-Volks­thea­ter, argu­men­tiert: „Ja, der Bund soll­te in die Thea­ter­fi­nan­zie­rung ein­be­zo­gen wer­den, damit wir von mög­li­chen poli­ti­schen Kon­stel­la­tio­nen, die auf Lan­des­ebe­ne in Kul­tur ein­grei­fen wol­len, unab­hän­gi­ger wer­den.“

PERSONALIEN DER WOCHE

Unver­ges­sen war die Titel­par­tie der Ham­bur­ger Barock-Komö­die „Der lächer­li­che Prinz Jode­let“ von Rein­hard Kei­ser – der Bari­ton Jan Buch­wald hat die­se Rol­le zu sei­ner gemacht. Nun teil­te die Staats­oper mit, dass Buch­wald im Alter von 45 Jah­ren gestor­ben ist. +++ Wir hat­ten über die neun­jäh­ri­ge Schü­le­rin aus Pan­kow berich­tet, die klag­te, im Staats- und Dom-Chor zu Ber­lin (einem Kna­ben­chor) auf­ge­nom­men zu wer­den. Nun fiel das ers­te Urteil des Ver­wal­tungs­ge­rich­tes: Das Mäd­chen muss nicht auf­ge­nom­men wer­den. End­gül­tig soll der Fall aber von einer höhe­ren Instanz ent­schie­den wer­den. +++ Ein neu­es Gut­ach­ten ent­las­tet den rus­si­schen Regis­seur Kirill Serebren­ni­kow vom Vor­wurf, staat­li­che Zuschüs­se ver­un­treut zu haben. Eine ers­te Hoff­nung, dass der Thea­ter- und Opern-Regis­seur bald viel­leicht auch wie­der bei uns insze­nie­ren kann.

Was für eine beweg­te Woche – hal­ten Sie die Ohren steif!

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@crescendo.de