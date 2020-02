Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

Ich muss zuge­ben: Zuwei­len gibt es Tex­te, die man am liebs­ten selbst geschrie­ben hät­te. Hart­mut Wel­scher hat so einen Arti­kel nun für sein VAN-Maga­zin ver­fasst. Beru­hi­gend, dass nicht nur ich mir die Fra­ge stel­le, war­um Igor Levit, obwohl er ein genia­ler Pia­nist ist und ich die meis­ten sei­ner poli­ti­schen Mei­nun­gen tei­le, irgend­wie nervt. Wel­scher kennt Levit noch aus Stu­di­en­ta­gen in Han­no­ver und gibt sich sel­ber und mir in einem sehr aus­ge­ruh­ten Text Ant­wor­ten, ohne dabei Schaum vor dem Mund zu haben. Auch auf die Fra­ge, war­um das deut­sche Feuil­le­ton bei Levits Bin­sen wie „Ich mag Fra­gen mehr als Ant­wor­ten“, „Ich ver­än­de­re mich die gan­ze Zeit“ oder „Beet­ho­vens Musik erzählt von uns Men­schen“ aus­flippt. Es geht um die „Öko­no­mie der Auf­merk­sam­keit“, dar­um, dass Levit den Markt der Pop-Intel­lek­tu­el­len bedient, die Merk­wür­dig­keit, dass Sony das Pro­gramm des Baye­ri­schen Rund­funks kapert und dar­um, dass vie­le ein­fach nur von Levits Fol­lo­wer- und Like-Kreis­lauf pro­fi­tie­ren wol­len. „Levit hat erkannt“, schreibt Wel­scher, „dass der bes­te Weg, sich Beach­tung zu ver­schaf­fen, der ist, das Bedürf­nis ande­rer nach Beach­tung zu bedie­nen.“ Unbe­dingt lesens­wert.

DAS WUNDER NETREBKO

Anna Netreb­ko ist ein Phä­no­men! Weiß Gott, war­um sie sich so ziem­lich alles erlau­ben kann und dabei kei­nen Skan­dal ent­facht. Egal, ob sie sich mit einer Hand­ta­schen-Hand­gra­na­te in Weiß­russ­land foto­gra­fiert, ob sie ihren Mann andau­ernd mit auf die Büh­nen der Welt schleppt oder ihr Kind zum Ins­ta-Star macht. Netreb­ko über­schrei­tet jedes Tabu – und nie­mand schreit auf. Auf­schluss könn­te die Begrün­dung des schwe­di­schen Polar-Prei­ses geben, mit dem Netreb­ko nun aus­ge­zeich­net wird. „Es reicht nicht aus, eine vir­tuo­se Sän­ge­rin zu sein“, heißt es da. „Bei der Oper als Kunst­form geht es auch dar­um, die Auf­merk­sam­keit des Publi­kums auf sich zu zie­hen. Nie­mand in der Moder­ne kann das bes­ser als die Opern-Diva Anna Netreb­ko.“ 2019 ent­brann­te ein Streit um Netreb­ko wegen eines Black­fa­cing-Skan­dals in „Aida“. Kein Pro­blem: Die MET enga­giert sie erneut in die­ser Rol­le (außer­dem auf dem Pro­gramm: ein neu­er „Don Gio­van­ni“, „Dead Man Wal­king“ und Stars wie Mar­ce­lo Álva­rez, Jamie Bar­ton und Pio­tr Bec­zała.

IT‘S KAPUTT

Ein Alp­traum: das zer­stör­te Instru­ment

Nach einer Auf­nah­me in Ber­lin woll­te die Pia­nis­tin Ange­la Hewitt ihr Instru­ment wei­ter ver­schif­fen. Es han­del­te sich um den welt­weit ein­zi­gen F278 Fazio­li-Kon­zert­flü­gel mit vier Peda­len. Schätz­wert rund 200.000 Dol­lar. Dum­mer­wei­se ist den Kla­vier­trä­gern das Instru­ment hin­ge­fal­len, und der Eisen­rah­men wur­de beschä­digt. „It‘s kaputt“ schrieb Hewitt vol­ler Schreck auf Face­book – auf wei­te­re Kom­men­ta­re ver­zich­te­te sie, bis die Sache mit der Ver­si­che­rung gere­gelt ist. Und dann war da noch der Kon­tra­bas­sist Tiho­mir Hojsak, des­sen Instru­ment von Tur­kish Air­lines qua­si „hin­ge­rich­tet“ wur­de, als es aus vier Metern Höhe auf den Gepäck­wa­gen gewor­fen wur­de und zer­brach. Plea­se: Hand­le with care!

PLANUNGS-FRAGEN AN KOMISCHER OPER UND IN FRANKFURT

Die Komi­sche Oper soll saniert wer­den – unter ande­rem mit einem Neu­bau. Zuvor muss aber geklärt wer­den, wem das 14,6 Mio-Are­al, auf dem gebaut wer­den soll, eigent­lich gehört. Dar­über wird der­zeit vor Gericht gestrit­ten. Fre­de­rik Hans­sen berich­tet im Tages­spie­gel: „Vor 20 Jah­ren hat der Senat die Filet-Flä­che zwi­schen Unter den Lin­den und Beh­ren­stra­ße an die „Lindengalerie“-Projektgesellschaft ver­kauft. Nach­dem aller­dings bis zum Früh­jahr 2014 kein Bau­an­trag vor­lag, trat das Land von dem Ver­trag zurück. Was der inzwi­schen unter das Dach des Immo­bi­li­en­un­ter­neh­mens IVG geschlüpf­te Käu­fer natür­lich nicht hin­neh­men woll­te.“ In zwei Wochen soll ein Urteil gefällt wer­den – Sicher­heit besteht aber auch dann nicht. Der Streit kann in die nächs­te Instanz gehen. Zoff auch in Frank­furt: Für 900 Mio. Euro sol­len die maro­den Städ­ti­schen Büh­nen neu gebaut wer­den. Es müs­se unbe­dingt gehan­delt wer­den, das Haus im Zen­trum der Stadt gebaut wer­den – und zwar so schnell wie mög­lich, sagt Micha­el Gun­ters­dorf, Chef der städ­ti­schen Stabs­stel­le nun in der Frank­fur­ter Rund­schau.

WAS WAR

Mehr als not­dürf­tig ersetzt: das Ört­chen für die Bay­reu­ther Not­durft

DOCH WIEDER PINKELN IN BAYREUTH

Ein Leser lie­fer­te einen Nach­trag zu unse­rer Mel­dung vor eini­gen Wochen, dass das Mehr­zweck-Gebäu­de inklu­si­ve Buch­hand­lung und Toi­let­te neben dem Bay­reu­ther Fest­spiel­haus auf­grund einer Kos­ten­ex­plo­si­on nicht wei­ter­ge­baut wür­de. Nun geht es doch los: Der Roh­bau steht bereits. Der Bau­aus­schuss habe „mit Mageng­rum­meln“ die Mehr­kos­ten von 130.000 Euro mit­ge­tra­gen. Erleich­te­rung in dop­pel­tem Sinn auf dem Grü­nen Hügel.

STREIT IN ESSEN ESKALIERT

Letz­te Woche haben wir über Zwist am Thea­ter Essen berich­tet – und der spitzt sich nun zu, wie Ste­fan Lau­rin in der Welt berich­tet: „Mehr als 400 Mit­ar­bei­ter der Thea­ter und Phil­har­mo­nie Essen haben sich mit einem Brief an Ober­bür­ger­meis­ter Tho­mas Kufen gewandt. Die zum größ­ten Teil im Aal­to-Musik­thea­ter Beschäf­tig­ten erhe­ben schwe­re Vor­wür­fe gegen den TuP-Geschäfts­füh­rer Ber­ger Berg­mann und for­dern sei­ne Ent­las­sung. In dem Schrei­ben von Ende Janu­ar ist von einer ‚Atmo­sphä­re der Angst und Bedro­hung‘ die Rede, lang­jäh­ri­ge Mit­ar­bei­ter mit hoher Fach­kom­pe­tenz wür­den ‚will­kür­lich und unbe­grün­det aus dem Unter­neh­men gedrängt und ver­setzt‘. Auch füh­re Berg­manns Spar­po­li­tik zu erheb­li­chen ‚Ein­schrän­kun­gen in der künst­le­ri­schen Arbeit und Qua­li­tät aller Spar­ten‘.“

TABEA ZIMMERMANN GRÜNDET STIFTUNG

Die Brat­schis­tin Tabea Zim­mer­mann hat mei­ner Kol­le­gin Ruth Renée Reif ver­ra­ten, dass sie mit der Prä­mie für den Ernst von Sie­mens Musik­preis eine Stif­tung grün­den will: „Die for­ma­le Grün­dung ist noch nicht erfolgt“, sagt Zim­mer­mann in der aktu­el­len Aus­ga­be des CRESCENDO, „mit dem Rechts­an­walt arbei­te ich an der Sat­zung. Ich kom­me aus einem ein­fa­chen fami­liä­ren Umfeld. Mei­ne Eltern ver­füg­ten nicht über die Mög­lich­kei­ten, ihren Kin­dern eine so teu­re Beschäf­ti­gung wie das Musi­zie­ren zu finan­zie­ren. Durch För­de­run­gen der öffent­li­chen Hand, pri­va­te Stif­tun­gen und Preis­gel­der bekam ich Unter­stüt­zung. So ist es mein Wunsch, etwas von dem, wovon ich selbst pro­fi­tiert habe, an die Gesell­schaft zurück­zu­ge­ben.“ Das gan­ze Inter­view lesen Sie hier.

PERSONALIEN DER WOCHE

End­lich ist die Ent­schei­dung gefal­len: der 34-jäh­ri­ge Ste­phan Zili­as wird neu­er Gene­ral­mu­sik­di­rek­tor an der Staats­oper Han­no­ver. +++ Für wil­de Spe­ku­la­tio­nen besu­chen wir gern die Sei­te des Kol­le­gen Nor­man Leb­recht, der sich die­se Woche sicher ist: Man­fred Hon­eck wird nach Chi­ca­go oder New York gehen, und für Pitts­burgh bringt er unter ande­rem Pablo Heras-Casa­do und Mark Elder ins Spiel – und alle ande­ren, die mit dem Orches­ter auf­tre­ten. +++ Wir haben immer wie­der über den Zoff in Luzern berich­tet und wur­den eben­so regel­mä­ßig von Luzern auf­ge­klärt, dass nichts dran sei am Streit zwi­schen Inten­dant Micha­el Hae­f­li­ger, Stif­tungs­rats­prä­si­dent Hubert Acher­mann und Aca­de­my-Lei­ter Domi­nik Deu­ber. Nun, nach­dem die Sache in die Luft geflo­gen ist, gibt der neue Prä­si­dent Mar­kus Hongler ein Inter­view in der NZZ und übt sich in Scha­dens­be­gren­zung: Dass in den neu­en Ver­trag mit Hae­f­li­ger eine Kün­di­gungs­klau­sel ein­ge­fügt wur­de, erklärt er mit „zeit­ge­mä­ßer Cor­po­ra­te Gover­nan­ce“. Für Außen­ste­hen­de wir­ken die­se ver­krampft abge­grif­fe­nen Erklä­run­gen aus Zürich mitt­ler­wei­le irgend­wie merk­wür­dig. Gutes Kri­sen­ma­nage­ment sieht anders aus. +++ Kampf­an­sa­ge von Omer Meir Well­ber in Rich­tung von Dani­el Baren­bo­im: Dem Jewish Chro­ni­cle sag­te der jün­ge­re der bei­den Diri­gen­ten: „Es gibt einen klei­nen Unter­schied zwi­schen Baren­bo­im und mir, der eigent­lich rie­sig ist: Mei­ne Mut­ter lebt noch in Isra­el, und wenn die Armee ruft, wer­de ich fol­gen.“



