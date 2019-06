Bekannt­heit erlang­te der fran­zö­si­sche Kom­po­nist Albé­ric Magnard tra­gi­scher­wei­se durch sei­nen Tod. Im Sep­tem­ber 1914 starb er bei einem Schuss­wech­sel, nach­dem er ver­sucht hat­te, sein Land­haus bei Paris gegen deut­sche Sol­da­ten zu ver­tei­di­gen. Unglück­li­cher­wei­se geriet dabei sein Haus in Brand und ein Teil sei­nes Wer­kes, dar­un­ter zwei Akte der Oper „Guer­cœur“, wur­de Opfer der Flam­men. Magnards Freund Guy Ropartz, der meh­re­re von Magnards Wer­ken zur Auf­füh­rung gebracht hat­te, rekon­stru­ier­te die ver­lo­re­nen Akte und brach­te die Oper 1931 in Paris wie­der auf den Spiel­plan. Der im Kampf gefal­le­ne mit­tel­al­ter­li­che Herr­scher Guer­cœur bit­tet im Jen­seits dar­um, wie­der auf die Erde gelas­sen zu wer­den, um die Bewoh­ner sei­ner Stadt zu ret­ten. Doch er muss fest­stel­len, dass sei­ne Frau einen neu­en Gelieb­ten hat, und die Kor­rup­ti­on blüht. Als sich Guer­cœur auf­lehnt und die Zustän­de ändern will, wird er aber­mals getö­tet – dies­mal von sei­nen eige­nen Leu­ten. Des­il­lu­sio­niert kehrt er ins Jen­seits zurück. In Osna­brück setzt Dirk Schme­ding die Oper mit Rhys Jenkins als Guer­cœur in Sze­ne. Am Pult steht Gene­ral­mu­sik­di­rek­tor Andre­as Hotz. Wei­te­re Auf­füh­run­gen gibt es am 19., 23. und 26. Juni sowie am 2. und 5. Juli.

www.theater-osnabrueck.de

https://www.theater-osnabrueck.de/spielplan/spielplandetail.html?stid=545&auid=710295