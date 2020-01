Wenn im Janu­ar das Bal­lett Dorn­rös­chen aus dem Roy­al Ope­ra House in deut­schen Kinos gezeigt wird, dann gibt es nicht nur ein ein­drucks­vol­les Bal­lett zu sehen. Es kommt dar­über hin­aus eine his­to­risch in mehr­fa­cher Hin­sicht groß­ar­ti­ge und bedeu­tungs­vol­le Insze­nie­rung auf die Lein­wand. Zum einen ist Dorn­rös­chen das größ­te aller klas­si­schen Bal­let­te und deren Ide­al. Zum ande­ren geht die Lon­do­ner Cho­reo­gra­fie direkt auf die Urauf­füh­rung von 1890 in St. Peters­burg zurück. Auch war eine Rei­he her­aus­ra­gen­der Künst­ler an der Umset­zung betei­ligt wie der ehe­ma­li­ge Bal­lett­meis­ter des Mari­in­ski-Thea­ters Niko­lai Ser­ge­jew, der 1939 die Cho­reo­gra­fie erstell­te, der Tän­zer und Cho­reo­graf Fre­de­rick Ash­ton, der 1946 die Auf­füh­rung in Sze­ne setz­te, und Oli­ver Mes­sel, der unge­ach­tet aller wirt­schaft­li­chen Not eine herr­li­che, far­ben­präch­ti­ge Aus­stat­tung schuf. Und schließ­lich nimmt die Insze­nie­rung in der Geschich­te des Roy­al Ope­ra House einen beson­de­ren Stel­len­wert ein. Denn mit ihr wur­de das Opern­haus 1946 wie­der­eröff­net.

Lau­ren Cuth­bert­son tanzt die Prin­zes­sin Auro­ra in der Live-Über­tra­gung

aus dem Roy­al Ope­ra House Lon­don

(Foto: © Roy­al Ope­ra House / Tris­tram Ken­ton)

Dorn­rös­chen gilt als das voll­kom­me­ne Ide­al des klas­si­schen Bal­letts. In der Cho­reo­gra­fie von Mari­us Peti­pa wur­de es durch sei­nen Stil, sei­nen Cha­rak­ter und sei­ne Struk­tur zu einem Meis­ter­werk und zu einem Modell. Pan­to­mi­mi­sche Pas­sa­gen wech­seln ab mit tän­ze­ri­schen Ensem­bles, Soli sowie lyri­schen, pathe­ti­schen und über­aus vir­tuo­sen Pas­sa­gen. Hin­zu kommt das hohe tech­ni­sche Niveau, wie es etwa das berühm­te Rosen­a­da­gio im Ers­ten Akt erfor­dert. In vier­ma­li­ger Wie­der­ho­lung wird der Bal­le­ri­na die gesam­te aka­de­mi­sche Tech­nik abver­langt. Der Pas de deux des Blau­en Vogels im Drit­ten Akt wie­der­um sieht zur Dar­stel­lung des Flat­terns und Flie­gen des Vogels vie­le kraft­vol­le, hohe Sprün­ge vor.

Mari­us Peti­pa cho­reo­gra­fier­te 1890 die Urauf­füh­rung Dorn­rös­chens

am Mari­in­ski-Thea­ter in Sankt Peters­burg

Peter Tschai­kow­sky war von dem Auf­trag, die Musik des Bal­letts zu kom­po­nie­ren, „unbe­schreib­lich bezau­bert und ent­zückt“. Im Mai 1888 hat­te Iwan Wse­wo­losch­ski, der Direk­tor des Mari­ink­si-Thea­ters, bei ihm ange­fragt, ob er zu einem Libret­to nach dem Mär­chen La bel­le au bois dor­mant eine Musik „im Geis­te von Lul­ly, Bach, Rameau etc.“ schrei­ben kön­ne. Aus­führ­lich ließ Tschai­kow­sky sich sodann von Peti­pa über die Gestal­tung der Musik­num­mern bera­ten. Er erhielt detail­lier­te Anlei­tun­gen. Und inner­halb von nur 40 Tagen war die Kom­po­si­ti­on ent­wor­fen.

Peter Tschai­kow­sky: „Mir scheint, dass die Musik

die­ses Bal­letts eine mei­ner bes­ten Schöp­fun­gen sein wird.“

Am 25. Juli 1889 teil­te Tschai­kow­sky sei­ner Mäze­nin Nadesch­da von Meck mit: „Mir scheint, dass die Musik die­ses Bal­letts eine mei­ner bes­ten Schöp­fun­gen sein wird. Das Sujet ist so poe­tisch, musi­ka­lisch so dank­bar, dass ich, wäh­rend ich es kom­po­nier­te, sehr begeis­tert war und mit Wär­me und Lei­den­schaft schrieb.“ Was Tschai­kow­skys Musik aus­zeich­net, sind ihr sin­fo­ni­scher Atem, ihre melo­di­sche Viel­falt und ihre dra­ma­ti­sche Kon­zen­tra­ti­on. Alles ist in ihr ent­hal­ten, das Lyri­sche wie das Dra­ma­ti­sche, das Ele­gi­sche wie das Pathe­ti­sche und das Zar­te wie das Schwel­ge­ri­sche. Hin­zu kom­men die viel­fäl­ti­ge Instru­men­ta­ti­on, die raf­fi­nier­te rhyth­mi­sche Gestal­tung und der Sinn für Komi­sches und Gro­tes­kes.

Der Schrift­stel­ler und Mär­chen­samm­ler Charles Per­rault

auf dem Gemäl­de eines unbe­kann­ten Malers

Das Sujet ver­strömt das Flair jener roman­ti­schen Deka­denz, die sich an den Thea­tern des zaris­ti­schen Russ­lands Ende des 19. Jahr­hun­derts gro­ßer Beliebt­heit erfreu­te. Wse­wo­losch­ski selbst schrieb das Libret­to. Er stütz­te sich dabei auf die Mär­chen­samm­lung von Charles Per­rault.

Die­se Samm­lung war 1697 unter dem Namen sei­nes Soh­nes Pierre Per­rault Darm­an­cour und unter dem Titel Con­tes de ma mère l’Oye (Mär­chen mei­ner Mut­ter Gans) erschie­nen, wor­un­ter man Erzäh­lun­gen ver­stand, die so alt waren wie die sagen­haf­te ger­ma­ni­sche Köni­gin Ber­tha mit dem Gän­se­fuß. Acht Mär­chen­stof­fe hat­te Per­rault aus­ge­wählt. Als Quel­len dien­ten ihm zwei ita­lie­ni­sche Mär­chen­samm­lun­gen aus dem 16. Jahr­hun­dert. Den Dorn­rös­chen-Stoff ent­nahm er der Samm­lung Pen­ta­me­ro­ne von Giam­bat­tis­ta Basi­le, der sich wie­der­um auf ori­en­ta­li­sche Quel­len stütz­te, vor allem die Mär­chen­samm­lung 1001 Nacht. Per­rault form­te die Stof­fe im Geist des aus­ge­hen­den fran­zö­si­schen 17. Jahr­hun­derts und ver­sah sie am Ende mit einer Moral in Vers­form.

Tän­ze­rin­nen und Tän­zer der Urauf­füh­rung von Dorn­rös­chen

1890 am Mari­in­ski-Thea­ter in Sankt Peters­burg

Für sein Libret­to zog Wse­wo­losch­ski nur den ers­ten Teil des Mär­chens her­an. Den blu­ti­gen zwei­ten Teil, in dem sich Dorn­rös­chens Schwie­ger­mut­ter als Men­schen­fres­se­rin her­aus­stellt, die ihre Enkel­kin­der fres­sen will, ließ er weg.

Das Tauf­fest der neu­ge­bo­re­nen Prin­zes­sin Auro­ra,

getanzt vom Roy­al Bal­let Lon­don

(Foto: © Roy­al Ope­ra House / Bill Coo­per)

Der Pro­log setzt ein im Palast von König Flo­re­stan XXIV., wo das Tauf­fest der neu­ge­bo­re­nen Prin­zes­sin Auro­ra gefei­ert wird. Sechs Feen sind gela­den und brin­gen Geschen­ke und Segens­wün­sche. Da erscheint die böse Fee Cara­bos­se, die nicht gela­den war, und pro­phe­zeit dem Mäd­chen, es wer­de sich am Fin­ger ste­chen und ster­ben. Die gute Flie­der­fee mil­dert die Bestür­zung der Eltern und des Hofes und pro­phe­zeit dem Kind statt des Todes einen lan­gen Schlaf, aus dem der Kuss eines Prin­zen sie wecken wer­de.

Der Ball zum 16. Geburts­tag von Prin­zes­sin Auro­ra,

getanzt von Lau­ren Cuth­bert­son

(Foto: © Roy­al Ope­ra House / Tris­tram Ken­ton)

Der ers­te Akt zeigt den Geburts­tags­ball der Prin­zes­sin. Sie ist 16 Jah­re alt, und vier Prin­zen sind ange­reist, um ihre Hand zu erbit­ten. Da erscheint eine alte Frau, die der Prin­zes­sin eine Spin­del schenkt. Sogleich erfüllt sich die Pro­phe­zei­ung. Die Prin­zes­sin sticht sich und ver­sinkt in einen Schlaf. Cara­bos­se war die Alte. Aber die Flie­der­fee erfüllt ihre Pro­phe­zei­ung und lässt einen Wald um den Palast wach­sen, wäh­rend alle dar­in schla­fen.

Die Flie­der­tee beschwört an einer Wald­lich­tung für Prinz Flo­ri­mund

in einer Visi­on das Bild von Prin­zes­sin Auro­ra, getanzt 1946

in der Ori­gi­nal­aus­stat­tung von Oli­ver Mes­sel.

Im Zwei­ten Akt tritt 100 Jah­re spä­ter der jun­ge Prinz Flo­ri­mund an einer Wald­lich­tung auf, wo ihm die Flie­der­fee in einer Visi­on das Bild Auro­ras her­auf­be­schwört. Der Prinz bit­tet die Fee, ihn zu dem Mäd­chen zu füh­ren, und sie gelei­tet ihn durch den ver­stei­ner­ten Hof zu Auro­ras Bett. Sein Kuss lässt die Prin­zes­sin erwa­chen.

Mit einem gro­ßen Kos­tüm­fest fei­ern Prin­zes­sin Auro­ra

und Prinz Flo­ri­mund Hoch­zeit, getanzt vom Roy­al Bal­let Lon­don

(Foto: © Roy­al Ope­ra House / Bill Coo­per)

Im Drit­ten Alt wird Hoch­zeit gefei­ert. Der gan­ze Hof­staat sowie die Feen, Prin­zen und Mär­chen­ge­stal­ten wie der Gestie­fel­te Kater, Rot­käpp­chen und der Blaue Vogel neh­men an den Tän­zen teil. Schließ­lich tanzt das Braut­paar.

Der Pas de deux des Blau­en Vogels und der Prin­zes­sin Flo­ri­ne,

getanzt 1946 in der Ori­gi­nal­aus­stat­tung von Oli­ver Mes­sel

Im Reper­toire des Roy­al Bal­let nimmt Dorn­rö­chen einen beson­de­ren Platz ein. Mit die­sem Bal­lett eröff­ne­te das Roy­al Ope­ra House am 20. Febru­ar 1946 sei­ne Pfor­ten, nach­dem es wäh­rend des Zwei­ten Welt­krie­ges als Ball­saal gedient hat­te. Zugleich mar­kiert die Auf­füh­rung den Ein­zug des von Dame Ninet­te des Val­lois gegrün­de­ten Vic-Wells Bal­letts in das Roy­al Ope­ra House, womit die Geschich­te des Roy­al Bal­let sei­nen Anfang nahm. Dar­über hin­aus kommt der Auf­füh­rung jedoch auch bal­lett­his­to­ri­sche Bedeu­tung zu, weil sie sich direkt auf Peti­pa zurück­ver­fol­gen lässt.

Zeig­te mit sei­ner Com­pa­gnie Peti­pas Dorn­rös­chen-Cho­reo­gra­fie

zum ers­ten Mal in Lon­don und lös­te damit im Wes­ten

die rus­si­sche Bal­let­to­ma­nie aus: Ser­gei Dja­gi­lew

Im Win­ter 1921 wur­de Peti­pas Bal­lett unter dem Titel The Slee­ping Princess von Ser­gei Dja­gi­lews Bal­let Rus­ses erst­mals in Lon­don gezeigt. Das Gast­spiel fand im Alham­bra statt, einer Musik­hal­le am Lei­ces­ter Squa­re. Dja­gi­lews Com­pa­gnie bescher­te es zwar bei­na­he den wirt­schaft­li­chen Ruin. Tat­säch­lich aber mar­kiert es den Anfang der rus­si­schen Bal­let­to­ma­nie im Wes­ten.

Bereits die Vor­be­rei­tun­gen die­ses schwie­ri­gen und gro­ßen, nahe­zu drei Stun­den dau­ern­den und 50 Solo­rol­len zäh­len­den Bal­letts, die gewal­ti­gen Auf­wand und eine lan­ge Pro­be­zeit erfor­der­ten, über­stie­gen die Kapa­zi­tä­ten der klei­nen Com­pa­gnie. So muss­te etwa die Titel­rol­le dop­pelt besetzt wer­den, weil eine Tän­ze­rin allein nicht Abend für Abend den lan­gen und schwie­ri­gen Part tan­zen konn­te.

Bewahr­te Peti­pas Cho­reo­gra­fie: Wla­di­mir Ste­panow,

der Erfin­der der Tanz­no­ta­ti­on

Das Bedeut­sa­me an dem Gast­spiel aber war, dass Dja­gi­lew nach Ver­bin­dun­gen zu Peti­pas Cho­reo­gra­fie und Insze­nie­rung such­te. So fuhr er nach Padua zu Ric­car­do Dri­go. Die­ser hat­te die Urauf­füh­rung 1890 in St. Peters­burg diri­giert. Er war jedoch bereits dement und konn­te sich an nichts mehr erin­nern.

Auf­ge­schrie­ben wie Musik­no­ten: Ste­panows Alpha­bet der

Bewe­gun­gen des mensch­li­chen Kör­pers

Da traf Dja­gi­lew in Paris den ehe­ma­li­gen Tän­zer und Bal­lett­meis­ter des Mari­in­ski-Thea­ters Niko­lai Ser­ge­jew. Die­ser besaß noch Auf­zeich­nun­gen und Nota­tio­nen von Peti­pas Dorn­rös­chen-Cho­reo­gra­fie, die der Tän­zer Wla­di­mir Ste­panow ange­fer­tigt hat­te. Ste­panow war der Erfin­der einer Tanz­no­ta­ti­on, einem Alpha­bet der Bewe­gun­gen des mensch­li­chen Kör­pers, wie er sie nann­te, die den Tanz­ele­men­ten Musik­no­ten zuord­ne­te. Für vie­le Arbei­ten Peti­pas hat­te er sol­che Nota­tio­nen erstellt. Ser­ge­jew hat­te auf ihrer Grund­la­ge bis 1918 in St. Peters­burg rund 20 Bal­let­te cho­reo­gra­fiert. Und er erstell­te auch die Dorn­rös­chen-Cho­reo­gra­fie für Dja­gi­lew.

Car­lot­ta Bri­an­za als böse Fee Cara­bos­se im Gast­spiel von

Dja­gi­lews Com­pa­gnie 1921 in Lon­don

(Foto: © V&A Images)

Und dann begann das Desas­ter: Die für den 31. Okto­ber 1921 ange­kün­dig­te Pre­mie­re muss­te auf den 3. Novem­ber ver­legt wer­den. Sodann kam es bei der Gene­ral­pro­be vor gela­de­nen Gäs­ten zu tech­ni­schen Pan­nen mit dem Büh­nen­bild. Dja­gi­lew erlitt einen Ner­ven­zu­sam­men­bruch und brach in Trä­nen aus. Er sah im Ver­sa­gen der Tech­nik ein Zei­chen, mit dem der Him­mel sein gan­zes Unter­neh­men ver­damm­te.

Ein wirt­schaft­li­ches Ver­häng­nis war das Gast­spiel in der Tat, obwohl sogar das Königs­paar eine Auf­füh­rung besuch­te. Eine Woche vor sei­nem Ende floh Dja­gi­lew aus Lon­don. Den­noch stell­ten die Auf­füh­run­gen ein his­to­ri­sches Ereig­nis dar, auch wenn, wie Dja­gi­lew-Bio­graf Richard Buck­le mut­maßt, sich damals nur weni­ge Lon­do­ner bewusst waren, dass sie mit Dorn­rös­chen zum ers­ten Mal das größ­te aller klas­si­schen Bal­let­te, die Per­le des aka­de­mi­schen Tanz­re­per­toires, sahen.

Erstell­te die Dorn­rös­chen-Cho­reo­gra­fie für Dja­gi­lew und

für das Roy­al Ope­ra House: Niko­lai Ser­ge­jew, der lang­jäh­ri­ge Tän­zer,

Cho­reo­graf und Inten­dant des Mari­in­ski-Thea­ters in St. Peters­burg

Niko­lai Ser­ge­jew ver­dank­te sei­ne Bekannt­heit im Wes­ten eben­falls jenem Gast­spiel von Dja­gi­lews Com­pa­gnie. Am 2. Febru­ar 1939 brach­te das Vic-Wells Bal­lett, das damals im Sadler’s Wells Thea­t­re behei­ma­tet war und auch als Sadler’s Wells Bal­let bezeich­net wur­de, sei­ne Dorn­rös­chen-Cho­reo­gra­fie auf die Büh­ne. Es war jene Insze­nie­rung, mit der 1946 das Roy­al Ope­ra House wie­der­eröff­net wur­de.

Rot­käpp­chen und der Wolf beim Kos­tüm­fest zur Hoch­zeit

der Prin­zes­sin Auro­ras mit dem Prin­zen Flo­ri­mund, getanzt 1946

in der Ori­gi­nal­aus­stat­tung von Oli­ver Mes­sel

Die­se Auf­füh­rung 1946 war ein enor­mer Erfolg, was nicht zuletzt der opu­len­ten, far­ben­präch­ti­gen Aus­stat­tung Oli­ver Mes­sels zu ver­dan­ken war. Wie sein Sohn spä­ter erzähl­te, schuf Mes­sel die­se buch­stäb­lich aus dem Nichts. Denn in der wirt­schaft­li­chen Not nach dem Krieg herrsch­te Man­gel an allem. Mes­sel ver­wen­de­te Stof­fe aus­ge­dien­ter Fall­schir­me und ande­re aus­ran­gier­te Mili­tär­be­stän­de, und er schuf dar­aus so zau­ber­haf­te, effekt­vol­le Büh­nen­bil­der, dass sie – nach­ge­fer­tigt aus zeit­ge­mä­ßen Mate­ria­li­en – heu­te noch genau­so beein­dru­cken wie damals.

Schuf Kos­tü­me und Aus­stat­tung von Dorn­rös­chen im

Nach­kriegs­win­ter 1946 zur Wie­der­eröff­nung

des Roy­al Ope­ra House aus dem Nichts: Oli­ver Mes­sel

Mit­ge­wirkt an der Wie­der­auf­nah­me 1946 hat­te auch der Tän­zer und Cho­reo­graf Fre­de­rick Ash­ton. Er war nach dem Ers­ten Welt­krieg von David Webs­ter, dem Direk­tor des Opern­hau­ses, aus New York ans Roy­al Ope­ra House geru­fen wor­den. So wird die Insze­nie­rung bis heu­te gespielt, von Genera­ti­on zu Genera­ti­on wei­ter­ge­ge­ben und bestän­dig wei­ter­ent­wi­ckelt. Nicht nur Ash­ton, son­dern auch Antho­ny Dowell, der von 1986 bis 2000 die Lei­tung des Roy­al Bal­let inne hat­te und Chris­to­pher Wheel­don brach­ten cho­reo­gra­fi­sche Ele­men­te ein.

Behut­sam nach­ge­bil­det und in sei­ner Opu­lenz und Far­ben­pracht

bewahrt bis heu­te: Oli­ver Mes­sels Kos­tü­me und Aus­stat­tung

(Foto: © Roy­al Ope­ra House / Bill Coo­per)

In der Auf­füh­rung am 16. Janu­ar 2020, die live in deut­sche Kinos über­tra­gen wird, tanzt Lau­ren Cuth­bert­son die Prin­zes­sin Auro­ra. Den Prin­zen Flo­ri­mund tanzt Feder­i­co Bonel­li. Am Pult des Orches­ters des Roy­al Ope­ra House steht Simon Hewett. Zudem gibt es Back­stage-Auf­nah­men und Inter­views zu sehen.

