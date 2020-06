Die Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker haben die schei­den­den Chefs des Wie­ner Musik­ver­eins und der Wie­ner Staats­oper, Tho­mas Angyan und Domi­ni­que Mey­er, zu ihren Ehren­mit­glie­dern ernannt. „Zahl­rei­che musi­ka­li­sche Stern­stun­den haben wir in bei­den Häu­sern erlebt, und das wäre nicht mög­lich ohne die her­aus­ra­gen­de Zusam­men­ar­beit und tie­fe Ver­bun­den­heit mit der künst­le­ri­schen Inten­danz der jewei­li­gen Häu­ser“, sag­te Orches­ter­vor­stand Dani­el Froschau­er am Frei­tag­abend im Anschluss an das ers­te Kon­zert der Phil­har­mo­ni­ker nach der Coro­na-beding­ten Pau­se.

„Es geht hier nicht nur um künst­le­ri­sche Ver­bun­den­heit, son­dern auch um per­sön­li­che, wich­ti­ge Freund­schaf­ten für das Orches­ter“, erklär­te Froschau­er. Die Ehren­mit­glied­schaft wer­de nicht nur an Künst­ler ver­ge­ben, son­dern auch an Per­sön­lich­kei­ten, die sehr eng mit dem Ensem­ble ver­bun­den sei­en und die­sem in ver­schie­de­nen unter­schied­li­chen Berei­chen sehr gehol­fen hät­ten.

Angyan gibt am 30. Juni die Inten­danz des Wie­ner Musik­ver­eins nach 32 Jah­ren ab. Sein Nach­fol­ger wird der bis­he­ri­ge Inten­dant der Alten Oper Frank­furt, Ste­phan Pau­ly. Der Direk­tor der Wie­ner Staats­oper wech­selt am sel­ben Tag nach zehn Jah­ren als Inten­dant an die Mai­län­der Sca­la. Auf Mey­er folgt der Kul­tur­ma­na­ger Bog­dan Roscic.

