Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar fordert ein Rettungspaket für die Kulturszene in Deutschland. „Und zwar wesentlich intensiver als das, was wir bisher gesehen haben“, sagte Yogeshwar am Freitag in dem Podcast „Bosbach & Rach – Die Wochentester“ von „Kölner Stadt-Anzeiger“ und „Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Ich möchte in einem Land leben, wo Kunst auch noch stattfindet.“

Ranga Yogeshwar

Der Moderator kritisierte die Vereinbarungen des jüngsten Corona-Gipfels von Bund und Ländern. „Das ist für mich in diesen Beschlüssen traurig, dass man immer noch die Kulturschaffenden so beiläufig erwähnt, statt einmal ein echt breites Programm aufzusetzen“, erklärte Yogeshwar. „Wir haben als Land eine Art Fürsorgepflicht für das, was das Leben so schön lebenswert macht.“

Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos können ab 22. März in Ländern oder Regionen öffnen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz seit 14 Tagen unter 50 liegt. Bei einem Wert zwischen 50 und 100 ist ein tagesaktueller Schnell- oder Selbsttest erforderlich.

