Die Dau­er­aus­stel­lung im Beet­ho­ven-Haus in Bonn ist wie­der zu sehen. „Damit haben wir einen wich­ti­gen Mei­len­stein erreicht“, betont Mal­te Boecker, der Direk­tor des Beet­ho­ven-Hau­ses. Die Aus­stel­lung zeigt sich nach der Reno­vie­rung des Hau­ses in neu­em Licht und neu­er Gestal­tung. Den Besu­chern sol­le eine erleb­nis­ori­en­tier­te und emo­tio­na­le Begeg­nung mit Beet­ho­ven ermög­licht wer­den. So erfolgt die Glie­de­rung nicht mehr chro­no­lo­gisch, son­dern nach The­men­krei­sen wie Beet­ho­ven und sein Freun­des- und För­de­rer­kreis, Beet­ho­ven und sein All­tag und Beet­ho­ven als Künst­ler und Mensch mit kör­per­li­chen Ein­schrän­kun­gen. „Wir ver­su­chen, immer wie­der auch einen Bezug zu den eige­nen Erfah­run­gen der Besu­cher heu­te her­zu­stel­len, damit die Men­schen Beet­ho­ven nicht nur als his­to­ri­sche Per­sön­lich­keit erle­ben“, erläu­tert Nico­le Kämp­ken, die Lei­te­rin des Muse­ums.

Als Muse­ums­flä­che neu ent­stan­den sind drei Son­der­räu­me, die im Hin­ter­haus über­ein­an­der lie­gen. Die­ses war das eigent­li­che Wohn­haus der Fami­lie Beet­ho­ven. Ein Diora­ma im Erd­ge­schoss lässt in einer künst­le­ri­schen Umset­zung Beet­ho­vens Bonn leben­dig wer­den, und im Klang­zim­mer dar­über ver­mit­teln fünf bedeu­ten­de Früh­wer­ke die musi­ka­li­sche Ein­zig­ar­tig­keit des Kom­po­nis­ten. Eine Beson­der­heit stellt zwei­fel­los das bis­her als Geburts­zim­mer bezeich­ne­te Eltern­schlaf­zim­mer der Beet­ho­vens im Dach­ge­schoss dar. Der Raum konn­te bis­her von Besu­chern nicht betre­ten wer­den. Jetzt wird er beson­ders insze­niert, als „Ort der sinn­li­chen Annä­he­rung an das Phä­no­men Beet­ho­ven“, wie die Archi­tek­tin Bar­ba­ra Hol­zer die Idee beschreibt.

ANZEIGE









Alko­ho­lis­mus und Depres­sio­nen

Hier begann der gro­ße Kom­po­nist sein Leben, und hier begann auch die Tra­gö­die sei­nes Lebens. Denn hier wuchs er auf mit einer jäh­zor­ni­gen und depres­si­ven Mut­ter, die früh­zei­tig an Schwind­sucht starb, und einem alko­hol­kran­ken, gewalt­tä­ti­gen Vater. Johann van Beet­ho­ven war selbst Musi­ker, und er wünsch­te sich ein Wun­der­kind. Nachts prü­gel­te er sei­nen Sohn aus dem Bett, damit er übe. So nahm in die­sem Raum unter dem Dach das Unglück des Kom­po­nis­ten sei­nen Anfang, sein eige­ner Alko­ho­lis­mus, sei­ne Depres­sio­nen und sein frü­her Tod mit 56 Jah­ren.

Das digi­ta­le Archiv des Hau­ses

Ab Dezem­ber 2019 sol­len wei­te­re Muse­ums­räu­me die Dau­er­aus­stel­lung ergän­zen. Für regel­mä­ßi­ge Kon­zer­te auf his­to­ri­schen Tas­ten­in­stru­men­ten soll im Nach­bar­haus ein Musi­zier­zim­mer ent­ste­hen sowie ein Raum mit wech­seln­den Aus­stel­lun­gen der Ori­gi­nal­ma­nu­skrip­te Beet­ho­vens. Zudem soll ein Semi­nar­raum für die Ver­mitt­lungs­an­ge­bo­te des Beet­ho­ven-Hau­ses ein­ge­rich­tet wer­den. Über Tablets sol­len Besu­cher Zugang zum Digi­ta­len Archiv des Hau­ses erhal­ten und wei­te­re Samm­lungs­ob­jek­te auf dem Bild­schirm anschau­en kön­nen. Mal­te Boecker zeigt sich zuver­sicht­lich, dass zum Auf­takt des Beet­ho­ven­jah­res 2020 alles fer­tig­ge­stellt sei. Geplant ist die Eröff­nung des gesam­ten Beet­ho­ven-Hau­ses mit allen Berei­chen für den 16. Dezem­ber 2019.

Die Dau­er­aus­stel­lung kann täg­lich von 10 bis 18 Uhr besucht wer­den. Schließ­ta­ge und Wei­te­res dazu: www.beethoven.de

Ein­tritts­kar­ten zum Besuch sind an der Muse­ums­kas­se erhält­lich.

Ein­tritts­kar­ten für die Gesamt­aus­stel­lung ab 16. Dezem­ber 2019 kön­nen bereits jetzt über BONNTICKET gebucht wer­den: www.bonnticket.de

Das Bild oben zeigt ein idea­li­sie­ren­des Gemäl­de Beet­ho­vens von Joseph Karl Stie­ler, das um 1820 ent­stand.