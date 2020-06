Berliner Nachtkulisse

Wolf­gang Mit­sch­ke schlägt auf sei­nem neu­en Album noch ein­mal das Gre­at Ame­ri­can Song­book auf und spielt neben dem Kla­vier alle Instru­men­te selbst sein.

Laid-back musi­ziert, völ­lig ent­spannt und von gro­ßer Spiel­freu­de ist Wolf­gang Mit­sch­kes neue CD The Ber­lin Night­birds. Mutig, sich noch­mals an die Stan­dards des Gre­at Ame­ri­can Songbook’s zu wagen und sie so hei­ter leicht­hän­dig zu prä­sen­tie­ren wie das der Bon­ner Schlag­zeu­ger und Jazz­pia­nist hier tut. Cole Porter’s I love you eröff­net das Solo­al­bum, das im wahrs­ten Sin­ne des Wor­tes allein ein­ge­spielt wur­de, obwohl hier vie­le Instru­men­te zu hören sind. Denn neben dem Kla­vier spiel­te Mit­sch­ke im Mul­ti­track-Ver­fah­ren alle Key­boards selbst und arbei­te­te mit gesam­pel­ten wie pro­gram­mier­ten Sound­se­quen­zen für Bass, Gitar­re und Schlag­zeug. Dies ist so aus­ge­tüf­telt, dass man in der Bei­läu­fig­keit die­ser Art des Zusam­men­spiels gar nicht auf die Idee kommt, nach­zu­den­ken woher wie was kommt.

Der Soundtrack des Sommers

Spielt in sei­nem Ton­stu­dio alle Instru­men­te selbst: Wolf­gang Mit­sch­ke

Neben Klas­si­kern wie Ray Henderson’s Bye, bye Black­bird, Monk’s Blue Monk (unbe­ding­ter Anspiel­tipp), Luiz Bonfa’s Black Orpheus und So What von Miles Davis steu­er­te Mit­sch­ke drei Eigen­kom­po­si­tio­nen bei, die sich naht­los ein­fü­gen. Mit­sch­ke ist in sei­nem Cross­over zwi­schen Jazz, Pop, Fusi­on und Bar­mu­sik eine Ber­li­ner Nacht­ku­lis­se aus einem Guss gelun­gen, die film­reif ist. Der Sound­track des Som­mers, äußerst sym­pa­thisch und lie­bens­wert!

Wolf­gang Mit­sch­ke: „The Ber­lin Night­birds“ (Naxos)

Und anzu­hö­ren in der NML