Will­kom­men in der neu­en Klas­sik-Woche,

heu­te mit wüten­den Bar­to­li-Fans, ers­ten Bil­dern von Spiel­bergs West­side Sto­ry, Krach in Sach­sen und Lübeck und Talent­för­de­rung in Wien.

WAS IST

Ers­tes Foto der Dreh­ar­bei­ten von Ste­phen Spiel­bergs West­side Sto­ry.

SPIELBERGS WESTSIDE STORY

Eigent­lich soll­te der Film bereits im Bern­stein-Jubi­lä­ums­jahr erschei­nen: Ste­phen Spiel­berg hat­te sich schon vor vie­len Jah­ren die Rech­te an einem Remake der West­side-Sto­ry von Leo­nard Bern­stein gesi­chert. Nun haben die Dreh­ar­bei­ten end­lich begon­nen. Im Cast sind weit­ge­hend unbe­kann­te Sän­ger, die aus über 30 000 Bewer­bern aus­ge­wählt wur­den – gera­de hat Twen­tieth Cen­tu­ry Fox das ers­te offi­zi­el­le Bild ver­öf­fent­licht.

IMPULS-FESTIVAL AUF DER KIPPE

Das Impuls-Fes­ti­val für neue Musik von Hans Rot­man bringt Musik an ganz unter­schied­li­che Orte in Sach­sen und Sach­sen-Anhalt sorgt in Städ­ten wie Bit­ter­feld, Eis­le­ben oder Kal­be für Welt­of­fen­heit, Begeis­te­rung an Neu­em und rege Dis­kus­sio­nen. Nun sagt Rot­man: „Scho­ckiert muss­te die Fes­ti­val­lei­tung zur Kennt­nis neh­men, dass es Plä­ne des Staats­se­kre­tärs Gun­nar Schel­len­ber­ger (CDU) gibt, ein Fes­ti­val für Neue Musik völ­lig neu aus­zu­rich­ten, unter bis­lang geheim gehal­te­ner neu­er Lei­tung, und zwar schon ab dem kom­men­den Jahr 2020.“ Das Zen­trum des neu­en Fes­ti­vals soll wohl Mag­de­burg sein. Das Absur­de an der Situa­ti­on: Nie­mand weiß Genau­es über die neu­en Plä­ne, und Staats­se­kre­tär Schel­len­ber­ger ver­wei­gert jeg­li­che Trans­pa­renz.

NEUES OPERNSTUDIO IN WIEN

Die Wie­ner Staats­oper wird unter sei­nem neu­en Direk­tor

Bog­dan Roščić und Musik­di­rek­tor Phil­ip­pe Jor­dan 2020 ein Opern­stu­dio für jun­ge Sän­ger grün­den. Bari­ton Micha­el Kraus soll die Aka­de­mie, in der die Sän­ger in Anleh­nung an das Opern­stu­dio in Zürich von der Nähe zur Oper pro­fi­tie­ren sol­len, lei­ten. Jun­ge Sän­ger kön­nen sich bis zum 30. Sep­tem­ber bewer­ben.Roščićs Amts­an­tritt wird in Wien bereits mit gro­ßer Span­nung erwar­tet: Wie zu hören ist, will er am Anfang beson­ders jene Opern neu in Sze­ne set­zen las­sen, deren Pro­duk­tio­nen im Reper­toire ver­al­tet sind, und auch von einem Groß­teil des Ensem­bles wird er sich, wie zu hören ist, wohl tren­nen.

LÜBECKS INTENDANT SCHMEISST HIN

Er hat die Nase voll von der Spar-Poli­tik der Kie­ler Jamai­ka-Koali­ti­on. „Ich bin erkenn­bar an mei­ne Gren­zen gesto­ßen“, sag­te Lübecks Thea­ter­chef Chris­ti­an Schwandt und kün­dig­te an, 2020 sei­nen Hut zu neh­men. „Das Land lässt uns am aus­ge­streck­ten Arm ver­hun­gern“, erklärt er. Lübecks Kul­tur­se­na­to­rin Kath­rin Wei­her bedau­ert die Ent­schei­dung. Das Land will eine Dyna­mi­sie­rung der Zuschüs­se errei­chen, die von 1,5 auf 2,5 Pro­zent stei­gen sol­len – aber das reicht nicht, um die stei­gen­den Per­so­nal­kos­ten zu decken. Das Lübe­cker Thea­ter ist kei­ne Aus­nah­me: Vie­le Stadt­thea­ter kämp­fen der­zeit gegen stei­gen­de Lohn­kos­ten bei nicht adäqua­ter Stei­ge­rung der Sub­ven­tio­nen. Vie­le deut­sche Thea­ter sind längst nicht mehr das, was sie ein­mal sein soll­ten: Ensem­ble- und Reper­toire-Büh­nen, die als akti­ve Denk­fa­bri­ken ihrer Städ­te fun­gie­ren.

WAS WAR

Anna Netreb­ko schockt in einer däni­schen Hüh­ner­farm.

NETREBKO MIT HÜHNERN UND HAHN IM WASSER

Anna Netreb­kos jüngs­ter Insta­gram-Auf­tritt hat für Auf­se­hen gesorgt. Am Ran­de eines Auf­tritts in Däne­mark film­te sie sich und ihre Fami­lie in einer Hüh­ner­farm. Zu sehen ist, wie die Diva mit Mund­schutz mit erho­be­nem Dau­men durch die Mas­sen­tier­hal­tung spa­ziert und wie ihr Sohn klei­ne Kücken abspritzt, bevor sie in enge Kis­ten ver­packt wer­den. Ein schrä­ger Auf­tritt. Erfri­schend dage­gen das Bad, das die Gei­ge­rin Hil­ary Hahn für ihre Insta­gram-Freun­de genom­men hat: Sie woll­te schon immer Mal in einem Kon­zert­kleid schwim­men gehen. Und das hat sie nun getan. Über­haupt ist sie ech­ter Insta­gram-Pro­fi: Nach­dem eines ihrer Kon­zer­te in Paris abge­sagt wur­de, weil das Orches­ter streik­te, erklär­te sie sich soli­da­risch mit den Musi­kern und lud ihre Fan­ge­mein­de spon­tan zu einem vir­tu­el­len Kon­zert ein.

BARTOLI FANS IN WUT

Auf der Face­book-Sei­te der Sän­ge­rin Ceci­lia Bar­to­li geht es hoch her. Der Grund: Die Mai­län­der Sca­la hat ihren Auf­tritt als Cleo­pa­tra in der Oper Giu­lio Cesa­re ange­kün­digt – vie­le Fans haben sich sofort Tickets gekauft. Nun erklärt Bar­to­li, dass lan­ge klar war, sie wür­de in die­ser Pro­duk­ti­on nicht auf­tre­ten. Das hielt die Sca­la aller­dings nicht davon ab, mit ihrem Namen Tickets zu ver­kau­fen. Jetzt toben die Sän­ge­rin und ihre Fans – das Opern­haus hat ihren Namen inzwi­schen still­schwei­gend von der Web­sei­te gestri­chen. Inzwi­schen wur­de auch der Brief­ver­kehr zwi­schen Bar­to­li und Alex­an­der Perei­ra ver­öf­fent­licht – dar­in erklärt sie ihm, dass sie sei­ne Abset­zung bedaue­re, nicht sin­gen wer­de, und er ant­wor­tet bet­telnd: “Don’t aban­don me.” („Kehr Dich nicht von mir ab.”) Lus­ti­ge Rand­no­tiz: Als Madon­na die­se Woche gesagt hat, sie wür­de gern ein­mal an der Sca­la sin­gen, lehn­te das Haus ihren Wunsch ab: „Wir sind kein Haus, in dem Pop­kon­zer­te statt­fin­den.“

PERSONALIEN DER WOCHE

Wir haben es im letz­ten News­let­ter bereits geahnt: Die Mai­län­der Sca­la hat den Ver­trag von Inten­dant Alex­an­der Perei­ra nicht ver­län­gert. Die ita­lie­ni­sche Pres­se­agen­tur hat sich bereits auf den der­zei­ti­gen Wie­ner Opern­in­ten­dan­ten Domi­ni­que Mey­er als Nach­fol­ger fest­ge­legt – des­sen Büro aber wie­gelt ab: „Es bleibt span­nend, wir wer­den sehen“. Wahr­schein­lich geht es aber nur noch um ver­trag­li­che Details. +++ Teo­dor Cur­r­ent­zis hat sei­ne Stel­le als Direk­tor der Perm-Oper auf­ge­ge­ben, will aber an der Spit­ze des Diag­hi­lev-Fes­ti­vals blei­ben und auch wei­ter­hin das Ensem­ble musi­cAe­ter­na lei­ten, das wahr­schein­lich nach Mos­kau oder St. Peters­burg zie­hen wird. +++ Die Deut­sche Gram­mo­phon hat sich von Ute Fes­quier getrennt – jah­re­lang hat sie erfolg­reich und im Hin­ter­grund den Geist des gel­ben Labels, was Artists und Reper­toire betrifft, hoch gehal­ten, auch gegen popu­lä­ren Druck. Doch nun scheint DG-Chef Cle­mens Traut­mann ande­re Wege gehen zu wol­len – er hat in der Ver­gan­gen­heit vehe­ment auf popu­lä­re Klas­sik gesetzt und ist bekannt dafür, dass er sich auch in der Öffent­lich­keit gern an der Sei­te sei­ner Künst­ler zeigt.

AUF UNSEREN BÜHNEN

Streit am Musi­cal­thea­ter in Füs­sen. Seit Jah­ren düm­pelt das Haus am Fuße des Mär­chen­schlos­ses Neu­schwan­stein vor sich hin, nun soll ein Luxus-Hotel­kom­plex neue Zuschau­er brin­gen – Natur­schüt­zer und Anwoh­ner lau­fen Sturm. +++ Jan Brach­mann berich­tet in der FAZ über die Offen­bach-Aus­stel­lung Bou­le­vard Euro­pa, fragt, ob die Köl­ner dem Kom­po­nis­ten ein Denk­mal bau­en soll­ten und fin­det, dass die Insze­nie­rung der Groß­her­zo­gin von Gerol­stein von Ren­aud Dou­cet ein Fias­ko war: „Ent­täu­schung packt das zunächst gedul­di­ge Publi­kum, als der gan­ze Auf­wand ver­pufft und das Büh­nen­bild sich mit dem zwei­ten Auf­zug in einen kreuz­fri­vo­len Ope­ret­ten­hof ver­wan­delt. Etli­che Pre­mie­ren­be­su­cher mach­ten es wie Bis­marck, der, wohl von Spio­nen gewarnt, in Paris am 11. Juni 1867 wäh­rend des drit­ten Aktes zigar­re­rau­chend vor der Thea­ter­tür gesich­tet wur­de.“ +++ Bes­ser gefal­len hat Brach­mann die Oper Guer­cœur von Albé­ric Magnard in Osna­brück, beson­ders Diri­gent Andre­as Hotz, Bari­ton Rhys Jenkins, und vor allen die Sopra­nis­tin Lina Liu, die ihn an Gun­du­la Jano­witz erin­nert. +++ Als „groß­ar­ti­ge Gru­be des Grau­ens“ beschreibt Manu­el Brug den Mac­beth in Ant­wer­pen von Micha­el Thal­hei­mer. +++ In Goh­risch gin­gen die 10. Schosta­ko­witsch Tage unter der Inten­danz von Tobi­as Nie­der­schlag über die Scheu­nen-Büh­ne. Der Schosta­ko­witsch-Preis ging an Andris Nel­sons, und wir von Cre­scen­do waren vor Ort und haben unter ande­rem mit dem Gei­ger Marc Danel gespro­chen.

WAS LOHNT

Mar­tin Scor­se­ses Dyl­an-Film “Rol­ling Thun­der Revue“

Für mich ist Bob Dyl­an längst ein Klas­si­ker. Und des­halb hier mein Tipp der Woche: Die Net­flix-Doku Rol­ling Thun­der Revue über die legen­dä­re Dyl­an-Tour in den 70er-Jah­ren, die Dyl­an-Ver­eh­rer Mar­tin Scor­se­se in Sze­ne gesetzt hat: Ein Zir­kus aus doku­men­ta­ri­schen und erfun­de­nen Sze­nen. Im Jour­na­lis­mus wür­de man das alles in die Relotius‐Schublade ste­cken und die Nase rümp­fen. Scor­se­se zau­bert all das her­vor, was Dylan‐Fans sehen wol­len, das aber viel­leicht nie­mals statt­ge­fun­den hat. Er erfin­det kur­zer­hand einen Regis­seur, der die Tour der Hippie‐Musiker quer durch die Pro­vin­zen der USA angeb­lich in Sze­ne gesetzt haben will (Mar­tin von Hasel­berg), ver­schnei­det his­to­ri­sches Mate­ri­al mit herr­lich unvoll­endet insze­nier­ten Sze­nen, die sich so abge­spielt haben kön­nen – oder eben auch nicht. Und selbst wenn er dem Gan­zen mit per­fekt aus­ge­leuch­te­ten Star‐Interviews den Anschein der his­to­ri­schen Ein­ord­nung geben will, weiß man am Ende nicht, wie viel Wahr­heit in die­sem fil­mi­schen Rausch steckt, der sel­ber so etwas wie eine gro­ße Oper oder wenigs­tens eine Com­me­dia dell’arte ist. Mehr über die­ses abge­fah­re­ne Pro­jekt an die­ser Stel­le.

