„Brush up your Shake­speare“ – „Wun­der­bar“ – „Too Darn Hot“ – herr­li­che, tem­pe­ra­ment­vol­le Musik schrieb Cole Por­ter für sein Musi­cal „Kiss Me, Kate“. Es war jener ers­te gro­ße Erfolg, in dem er Shake­speares Komö­die „Der Wider­spens­ti­gen Zäh­mung“ in einer tur­bu­len­ten Rah­men­hand­lung auf die Büh­ne brach­te, den er 1948 über den Oze­an nach Euro­pa schick­te. Bei den Fest­spie­len gibt es den Klas­si­ker auf der Frei­licht­büh­ne am Ufer des Gro­ßen Euti­ner Sees zu sehen. Die Rol­le des auf dem Thea­ter und im Leben strei­ten­den Paa­res über­neh­men Patri­cia Hodell und Peter Bord­ing. Regie führt Har­dy Rudolz, und die musi­ka­li­sche Lei­tung hat Rome­ly Pfund.

