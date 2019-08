Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

die­ses Mal mit einer poli­ti­schen Debat­te über Vale­ry Ger­giev, mit ers­ten Ein­drü­cken von den Salz­bur­ger Fest­spie­len und aller­hand Zoff um Leo­nard Bern­stein und beim Mag­gio Musi­ca­le.

WAS IST

Anna Netreb­ko wur­de bei der Salz­burg-Pre­mie­re gefei­ert – als sie erkrank­te, tob­te der Mob.

SALZBURGER PUBLIKUMS-MOB

Die Pre­mie­re war ein Fest der Stim­me: Anna Netreb­ko mit „But­ter­crè­me und Pathos“ in der kon­zer­tan­ten Auf­füh­rung von Adria­na Lecou­vreur bei den Salz­bur­ger Fest­spie­len. Dann kam ein Schnup­fen, und das eigent­li­che Dra­ma nahm sei­nen Lauf: Als der kauf­män­ni­sche Direk­tor der Fest­spie­le, Lukas Crepaz, Netreb­kos Absa­ge bei der zwei­ten Auf­füh­rung bekannt gab und dann auch noch erklär­te, dass Ehe­mann Yusif Eyva­zov indis­po­niert sei, dreh­te der Salz­bur­ger Gold­ket­ten-Mob voll­kom­men durch: „Es begann ein hef­ti­ges, laut brül­len­des Buh-Kon­zert, mit deut­li­chen Ver­bal­in­ju­ri­en“, die Leu­te schimpf­ten, schrien, zer­ris­sen pro­vo­kant ihre Ein­tritts­kar­ten und lie­ßen ihre Ent­täu­schung an Eyva­zov aus. Man mag davon hal­ten, was man will, dass die Netreb­ko am liebs­ten mit ihrem Mann auf­tritt. Aber wer sich eine Opern­kar­te allein für einen Namen kauft und am Ende sau­er ist, dass der Name Hus­ten hat, soll­te den Sinn der Insti­tu­ti­on Oper ein­fach mal über­den­ken. Beson­ders bei Netreb­ko, die nun wirk­lich nicht als Absa­ge­rin bekannt ist. Vor allen Din­gen aber könn­te man vor lau­ter Wut die Ent­de­ckung eines neu­en Stars ver­pas­sen – in die­sem Fal­le der chi­ne­si­schen Sopra­nis­tin Hui He, die ihre Sache bes­ser als gut erle­dig­te.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe in der letz­ten Woche fast täg­lich ein Video der Salz­bur­ger Fest­spie­le in mei­ner Face­book Time­li­ne ange­zeigt bekom­men, die mich fast schon pene­trant ange­bet­telt hat, doch bit­te­schön Kar­ten für das Kon­zert von Igor Levit mit Wer­ken von Beet­ho­ven und Mah­ler im Haus für Mozart zu kau­fen. Es wird immer kla­rer: Selbst die Salz­bur­ger Fest­spie­le sind längst kein Selbst­läu­fer mehr. Und das liegt nicht am Pro­gramm. Es ist ein eher struk­tu­rel­les Pro­blem: Auch ande­re Som­mer­mu­sik­fes­ti­vals haben es immer schwe­rer. Der Grund: Die Kon­kur­renz wird grö­ßer, selbst in klei­nen Orten steht inzwi­schen Som­mer-Klas­sik auf dem Pro­gramm – die Kos­ten für einen Besuch in Salz­burg oder Bay­reuth las­sen vie­le zwei Mal nach­den­ken. Es beginnt eine neue Ner­vo­si­tät unter den Inten­dan­ten. Die öster­rei­chi­sche Zeit­schrift News berich­te­te (in der Print-Aus­ga­be), wie Salz­burg-Inten­dant Mar­kus Hin­ter­häu­ser Orches­tern, die in Salz­burg auf­tre­ten, inzwi­schen ver­bie­tet, bei ande­ren Fes­ti­vals auf­zu­tre­ten – ob das dem Markt hilft, ist frag­lich.

BAYREUTH BIBBERT VOR EGGERT

Der Kom­po­nist Moritz Eggert wur­de vor eini­ger Zeit gebe­ten, einen Essay für den Alma­nach 2019 zu den Bay­reu­ther Fest­spie­len zu schrei­ben. Die Auf­ga­ben­stel­lung war: „Wie sieht Bay­reuth im Jah­re 2049 aus?“ Also mach­te er sich an die Arbeit: Eine vir­tu­el­le Bay­reuth-Füh­rung aus der Retor­te. In sei­nem Text steckt sehr viel lus­ti­ge Wut, ein biss­chen Absur­di­tät und aller­hand Wag­ner-Hass … war das der Grund, dass der Alma­nach beschloss, Eggerts Arti­kel dann lie­ber doch nicht zu dru­cken? Klar, die Angrif­fe auf Eggerts Lieb­lings­fein­din, Nike Wag­ner, sit­zen. Nun ist sein ver­ba­ler Rund­gang über und unter der Bay­reu­ther Gür­tel­li­nie eben hier nach­zu­le­sen. Wer es ernst­haf­ter mag, dem sei der Essay über Bay­reuth und die Ver­ar­bei­tung des Natio­nal­so­zia­lis­mus von Udo Ber­mbach in der NZZ emp­foh­len.

NACHKLAPP GERGIEV

Letz­te Woche haben wir von den Ver­ris­sen für Vale­ry Ger­gievs Bay­reu­ther Tann­häu­ser berich­tet. Nun sicker­te durch: Die Fest­spie­le wer­den sich im nächs­ten Jahr von dem rus­si­schen Diri­gen­ten tren­nen. Ger­giev wird durch Axel Kober ersetzt. By the way: ein hüb­scher Tipp-Feh­ler in einem Kom­men­tar über Ger­giev unter­lief dem ehe­ma­li­gen Welt-am-Sonn­tag-Chef­re­dak­teur Peter Huth, der Ger­giev „hom­pho­nie“ unter­stell­te. Der­weil frag­te die Bild-Zei­tung wie­so Ange­la Mer­kel, Jens Spahn und Kat­rin Göring-Eckardt dem „homo­pho­ben“ Maes­tro, der gern die von Euro­pa sank­tio­nier­te Ukrai­ne-Poli­tik Russ­lands ver­tei­digt, über­haupt applau­die­ren. Die Ant­wort: Spahn und sein Ehe­mann applau­dier­ten gar nicht, und Göring-Eckardt erklär­te: „Das rich­ti­ge poli­ti­sche State­ment hat der Regis­seur Tobi­as Krat­zer gege­ben: die Regen­bo­gen­fah­ne auf der Büh­ne und die Insze­nie­rung, die frei und offen war, waren stark.“ Und Ger­giev? Der erklär­te einer rus­si­schen Zei­tung, dass die kol­lek­ti­ven Ver­ris­se in Euro­pa nicht an sei­nem Diri­gat gele­gen hät­ten, son­dern dar­an, dass es eben sei wie bei den pro-ukrai­ni­schen Demons­tra­tio­nen in den USA: alles orga­ni­siert!

WAS WAR

Hyper­rea­lis­mus: Simon Stones Insze­nie­rung der „Médée“ bei den Salz­bur­ger Fest­spie­len.

ZOFF BEIM HESSISCHEN RUNDFUNK

Gro­ße Reso­nanz gab es auf den letz­ten News­let­ter – vor allen Din­gen von Mit­ar­bei­tern des Hes­si­schen Rund­funks, des­sen Kul­tur­sen­der hr2-kul­tur in einen Klas­sik-Sen­der umge­wan­delt wer­den soll. Pro­gramm­di­rek­tor Heinz-Die­ter Som­mer und Wel­len­che­fin Ange­li­ka Bier­baum, bei­de kurz vor der Pen­sio­nie­rung, eben­so wie Inten­dant Man­fred Krupp, wol­len das auf­wän­di­ge Kul­tur­ra­dio zu einen Musik-Dudel-Sen­der umstruk­tu­rie­ren. Eine der Mails, die mich aus dem Haus erreich­te, lau­te­te wie folgt: „Der HR hat seit 15 Jah­ren kei­nen Musik­re­dak­teur (außer für Neue Musik – ohne rech­te Sen­de­zeit…) mehr ein­ge­stellt, das heißt: es gibt gar kei­ne Redak­ti­on, die ein sol­ches Pro­gramm auch nur not­dürf­tig stem­men könn­te. BR-Klas­sik als Maß­stab: die brau­chen min­des­tens 50 fes­te und freie Mit­ar­bei­ter … Von Fran­ce Musi­que und BBC3 ganz zu schwei­gen, aber mit denen muss sich der HR halt im Inter­net mes­sen!“

ZOFF BEIM MAGGIO MUSICALE

Nun ist der Diri­gent Fabio Lui­si sicher­lich nicht der leich­tes­te Maes­tro unter der Son­ne. Dass er das Fes­ti­val Mag­gio Musi­ca­le in Flo­renz qua­si frist­los ver­lässt, hängt aber weni­ger mit sei­nem Tem­pe­ra­ment, son­dern damit zusam­men, dass sein Chef, der Grün­der des Fes­ti­vals, Cris­tia­no Chia­rot, geschasst wur­de und in Zukunft vom ein­fluss­rei­chen Thea­ter­ma­na­ger Sal­va­to­re Nasta­si ersetzt wird. „Ich kün­di­ge mei­nen Rück­tritt mit extrem gemisch­ten Gefüh­len an und mit per­sön­li­chem Bedau­ern“, erklär­te Lui­si, „aber die für mich nicht nach­voll­zieh­ba­ren stra­te­gi­schen Ent­schei­dun­gen sor­gen bei mir dafür, dass mein Wil­le erlahmt ist, die neue Rich­tung für das von Chia­rot gegrün­de­te Fes­ti­val wei­ter zu unter­stüt­zen.“

ZOFF UM BERNSTEIN-FILM

Der Schau­spie­ler und Musi­cal-Dar­stel­ler Jake Gyl­len­haal hat­te erst kürz­lich ange­kün­digt, einen exklu­si­ven Bio-Film über Leo­nard Bern­stein zu dre­hen. Dar­aus wird nun wohl nichts! Denn gera­de hat Brad­ley Coo­per bekannt gege­ben, er wer­de die­sen Film dre­hen – und zwar mit Ste­ven Spiel­berg als Pro­du­zen­ten. Spiel­berg wird von Para­mount Pic­tures unter­stützt, für die er gera­de Bern­steins West Side Sto­ry neu ver­filmt (wir haben berich­tet). Und Hol­ly­wood ist hart. Bern­steins Kin­der, Jamie, Alex­an­der und Nina sind die Her­ren über die Kom­po­nis­ten-Rech­te, und sie erklär­ten nun: „Wir sind von Para­mount Pic­tures über­zeugt. Sie ver­ste­hen unse­ren Vater und sind begeis­tert davon, sei­ne Geschich­te zu erzäh­len.“ Gyl­len­haal hat inzwi­schen auf­ge­ge­ben und sein Bern­stein-Pro­jekt begra­ben.

AUF UNSEREN BÜHNEN

In sei­ner Eröff­nungs­re­de der Salz­bur­ger Fest­spie­le hat Peter Sel­lars den Umwelt­schutz beschwo­ren – lei­der auch in sei­ner Ido­me­neo-Insze­nie­rung, die ein­hel­lig als auf­ge­stülpt ver­ris­sen wur­de. Bleibt die Fra­ge, war­um Teo­dor Cur­r­ent­zis und Sel­lars die Oper Mozarts, die sie offen­sicht­lich zusam­men­ge­stri­chen haben, da sie ihnen in gro­ßen Tei­len nicht gefällt, über­haupt in Angriff genom­men haben. +++ Salz­burg-Inten­dant Mar­kus Hin­ter­häu­ser, so hört man, bleibt Cur­r­ent­zis aber den­noch treu: Nächs­tes Jahr wird er die Fest­spie­le wohl mit Don Gio­van­ni eröff­nen. – Regie soll Salo­me-Regis­seur Romeo Castel­luc­ci füh­ren. Außer­dem wird es wohl eine Elek­tra mit Franz Wel­ser-Möst geben und einen neu­en Boris Godunow. +++ Simon Stone insze­nier­te in Salz­burg Che­ru­bi­nis Médée. Ähn­lich wie Tobi­as Krat­zer in Bay­reuth ein Fan des Hyper-Rea­lis­mus. Das Feuil­le­ton fin­det: „Für die­ses Stück braucht man ein­fach eine neue Cal­las“ (Chris­ti­an Wild­ha­gen in der NZZ) oder fin­det es ein­fach „Rum­steh­thea­ter mit Go-go-girls“ (Jan Brach­mann in der FAZ). Die eigent­li­che Fra­ge scheint mir: Gibt es eigent­lich noch wirk­lich neue Regie-Per­spek­ti­ven? Oder beob­ach­ten wir gera­de Höhe­punkt und Ende des so genann­ten Regie­thea­ters? +++ Das Thea­ter Hagen ist einer der Über­ra­schungs­sie­ger in der Umfra­ge des Thea­ter­ma­ga­zins Die Deut­sche Büh­ne. 60 Autorin­nen und Autoren wähl­ten die west­fä­li­sche Büh­ne auf den Spit­zen­platz in der Kate­go­rie „Über­zeu­gen­de Thea­ter­ar­beit abseits gro­ßer Thea­ter­zen­tren“.

PERSONALIEN DER WOCHE

Ric­car­do Muti will nicht mehr an der Mai­län­der Sca­la diri­gie­ren – auch nicht unter dem neu­en Direk­tor Domi­ni­que Mey­er: „Ich schät­ze Mey­er, er wird an der Sca­la eine groß­ar­ti­ge Arbeit leis­ten. Das Pro­blem ist, dass ich das Sca­la-Orches­ter nicht mehr ken­ne und nicht weiß, wie es spielt“, so Muti im Inter­view mit der Tages­zei­tung Il Giorna­le. „Ich weiß nicht mehr, auf wel­chem Niveau das Orches­ter spielt, und ich habe kei­ne Lust, mich an die Arbeit zu machen. Es gibt nicht vie­le Orches­ter, mit denen ich arbei­te.“ +++ Der Lan­des­rech­nungs­hof Tirol übt Kri­tik am geschass­ten Diri­gen­ten und Inten­dan­ten der Fest­spie­le in Erl, Gus­tav Kuhn. Der soll sei­ne Spe­sen „nicht nach­voll­zieh­bar doku­men­tiert“ haben. +++ Letz­te Woche haben wir über das West-Eas­tern Divan Orches­tra berich­tet. Die­se Woche hat Udo Badelt im Tages­spie­gel ein sehr lesens­wer­tes Por­trät über den Pia­nis­ten Saleem Ash­kar geschrie­ben – er hat ein Orches­ter für jüdi­sche und paläs­ti­nen­si­sche Israe­lis gegrün­det.

WAS LOHNT

Lise David­sen, die Eli­sa­beth in Bay­reuths „Tann­häu­ser“ hat eine Auf­nah­me mit Strauss und Wag­ner her­aus­ge­bracht – hörens­wert.

Sie war die gro­ße Ent­de­ckung der Tann­häu­ser-Pre­mie­re der Bay­reu­ther Fest­spie­le. Nun kann man die Nor­we­ge­rin auch zu Hau­se im Wohn­zim­mer die „teu­re Hal­le“ besin­gen las­sen – Lise David­sen hat die Vier letz­ten Lie­der von Richard Strauss und Ari­en aus Tann­häu­ser und Ari­ad­ne auf­ge­nom­men: Strah­lend, sam­tig und mit wun­der­bar geführ­ter Dra­ma­tik, voll­kom­men ohne Kitsch. Beglei­tet wird sie vom zuwei­len etwas schlep­pend auf­tre­ten­den Phil­har­mo­nia Orches­tra unter Esa-Pek­ka Salo­nen.

In die­sem Sin­ne, hal­ten Sie die Ohren steif

Axel Brüg­ge­mann

