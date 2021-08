Yi-Chen Lin ist ausgebildete Geigerin, Pianistin und Dirigentin. Seit der Spielzeit 2020/2021 ist sie Kapellmeisterin und Musikalische Assistentin des Generalmusikdirektors der Deutschen Oper Berlin.

Yi-Chen Lin ist Kapellmeisterin an der Deutschen Oper Berlin. Gerade steckt sie mitten in den Proben zur Oper Greek von Mark-Anthony Turnage. Die Aufführung werde Open Air auf dem Parkdeck des Opernhauses stattfinden. Turnage versetzt den Oedipus-Mythos ins Milieu des Londoner East End. Das Libretto verwendet neben Shakespeares Englisch auch das des Cockney. Viele Ecken und Kanten habe die Musik, betont Lin, und viele Stile seien darin eingepackt.

Im Gespräch erzählt Yi-Chen Lin von ihrem Weg zur Musik, der geradezu vorgezeichnet schien, da sie in eine Musikerfamilie geboren wurde und überall im Haus in Taipeh, wo sie aufwuchs, Musikinstrumente herumlagen. Sie berichtet von ihren Stationen in Wien und Zürich, wo sie Opernluft geschnuppert habe, und sie verrät, warum sie sich als Musikalische Assistentin des Generalmusikdirektors der Deutschen Oper Berlin beworben habe.

Klassik Viral: Solisten und Kammermusiker, erfahrene Orchestermitglieder und hoffnungsvolle Talente sprechen über das Musikerleben und die Musik, über ungewöhnliche Instrumente, vergessene Komponisten und hilfreiche Ohrwürmer. Dazu gibt es Live-Musik und Tipps gegen die Corona-Tristesse.

Dean Murphy als Eddy in Pinar Karabuluts Inszenierung der Oper Greek von Mark-Anthony Turnage an der Deutschen Oper Berlin

(Foto: © Eike Walkenhorst, Deutsche Oper Berlin)

Greek von Mark-Anthony Turnage mit Yi-Chen Lin am Pult hat unter der Regie von Pinar Karabulut am 27. August 2021 Premiere. Weitere Aufführungen gibt es am 28. August sowie am 3., 4., 5. und 8. September 2021. Weitere Informationen zur Besetzung unter: www.deutscheoperberlin.de

(Titelfoto: © privat)