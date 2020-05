Am Sonn­tag, den 31. Mai 2020, beginnt ein drei­tä­gi­ges Audio­kunst­pro­jekt mit dem Titel This Evening’s Per­for­mance has not been can­cel­led. Die Künst­le­rin Zoë Irvi­ne ließ sich dazu von der Erfin­dung des Thé­â­tro­pho­nes inspi­rie­ren. Auf Initia­ti­ve der Natio­nal­oper Ber­gen schuf sie ein Pro­jekt, das Ein­bli­cke in Insze­nie­run­gen ver­mit­telt, die auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie nicht gezeigt wer­den konn­ten.

Die Oper Der Mord­fall Halit Yozgat von Ben Frost basiert auf einem bis heu­te unge­klär­ten Umstand um den Mord der rechts­ex­tre­men Ter­ror­grup­pe NSU. Am 6. April 2006 geschah in einem Inter­net-Café in Kas­sel ein grau­sa­mer Mord. Zwei geziel­te Kopf­schüs­se streck­ten den 21-jäh­ri­gen Halit Yozgat nie­der, der damit zum neun­ten von zehn Opfern der rechts­ex­tre­men Ter­ror­grup­pe NSU wur­de. Fünf Zeu­gen befan­den sich zur Tat­zeit im Café, dar­un­ter Andre­as Tem­me, ein Mit­ar­bei­ter des hes­si­schen Lan­des­am­tes für Ver­fas­sungs­schutz. Er behaup­te­te, weder den Mord, noch den Toten bemerkt zu haben. Der Fall ist bis heu­te unge­klärt.

Widersprüchliche Zeugenaussagen

Pro­ben­fo­to zur Oper Der Mord­fall Halit Yozgat mit Hubert Zapiór, Yan­nick Spa­ni­er, Nico­las Mat­thews

(Foto: © Kers­tin Schom­burg)

Die Kunst- und Recher­che­agen­tur Foren­sic Archi­tec­tu­re rekon­stru­ier­te für die docu­men­ta 14 in Kas­sel 2017 den Tat­her­gang und stell­te Unstim­mig­kei­ten zu den Aus­sa­gen Tem­mes fest. Ben Frost, der in sei­nen Arbei­ten nach neu­en Ver­bin­dun­gen von Musik, Kör­per, Per­for­mance und Tanz sucht, ent­wi­ckel­te aus den Recher­che­er­geb­nis­sen die Oper Der Mord­fall Halit Yozgat. Danie­la Danz ver­fass­te ein Libret­to, in dem sie die wider­sprüch­li­chen Zeu­gen­aus­sa­gen neben­ein­an­der­stellt. Ben Frost hät­te das Werk mit Mit­glie­dern des Opern- und Schau­spiel­ensem­bles Han­no­ver in Sze­ne wol­len. Doch die Coro­na-Pan­de­mie ver­hin­der­te dies. Mehr Infor­ma­tio­nen zum Stück: www.staatstheater-hannover.de



Lässt sich für ihr Audio­kunst­pro­jekt von der Erfin­dung des Thé­â­tro­pho­nes inspi­rie­ren: die Künst­le­rin Zoë Irvi­ne

Ein Audio­kunst­pro­jekt ver­mit­telt nun Ein­drü­cke des Werks. Das Pro­jekt trägt den Titel This Evening’s Per­for­mance has not been can­cel­led – Die Vor­stel­lung die­ses Abends wur­de nicht abge­sagt. Es wur­de auf Initia­ti­ve der Natio­nal­oper im nor­we­gi­schen Ber­gen mit der Künst­le­rin Zoë Irvi­ne ins Leben geru­fen und ver­bin­det das Publi­kum mit euro­päi­schen Opern­häu­sern und Fes­ti­vals via Tele­fon.

Eine Erfindung aus dem Ende des 19. Jahrhundert

Die Erfin­dung des Thea­tro­phons stieß im 19. Jahr­hun­dert auf gro­ße Begeis­te­rung.

Die Künst­le­rin und Sound­de­si­gne­rin Zoë Irvi­ne setzt sich in ihren Arbei­ten vor allem mit dem Klang, der Stim­me und der Bezie­hung von Klang und Bild aus­ein­an­der. Für das Audio­kunst­pro­jekt greift sie auf eine Erfin­dung aus dem Ende des 19. Jahr­hun­derts zurück. 1881 wur­de in Paris erst­mals das Thé­â­tro­pho­ne vor­ge­stellt. Erfun­den von Clé­ment Ader, ermög­lich­te es die ste­reo­fo­ne Über­tra­gung von Opern- und Thea­ter­auf­füh­run­gen per Tele­fon. Die Erfin­dung stieß auf begeis­ter­ten Zuspruch und fand rasche Ver­brei­tung. Vic­tor Hugo war ent­zückt. Mehr über das Thea­tro­phon auf Wiki­pe­dia.

Anrufen im Callcenter und sich mit der Oper verbinden lassen

Bei Zoë Irvi­nes Pro­jekt This Evening’s Per­for­mance has not been can­cel­led kön­nen Inter­es­sier­te sich mit den ein­zel­nen Häu­sern und Fes­ti­vals ver­bin­den las­sen. Sie erhal­ten Ein­bli­cke in Insze­nie­run­gen, die auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie nicht gezeigt wer­den konn­ten und wer­den durch das auf­ge­zeich­ne­te Mate­ri­al der Call­cen­ters geführt. Anschlie­ßend kön­nen sie mehr von der jewei­li­gen Oper hören oder zu einer wei­te­ren Insze­nie­rung sprin­gen. Als Spra­che dient die jewei­li­ge Lan­des­spra­che und Eng­lisch.

Die teilnehmenden Häuser und Festivals

Bergen Nasjonale Opera, Norwegen

Lau­ren Fagan soll­te in Mozarts letz­ter Oper La cle­men­za di Tito sin­gen.

(Foto: © Vic­to­ria Cadisch)

Rodu­la Gai­t­a­nou woll­te Wolf­gang Ama­de­us Mozarts letz­te Oper La cle­men­za di Tito mit Charles Work­man, Lau­ren Fagan und unter der musi­ka­li­schen Lei­tung von Jan Wil­lem de Vri­end in Sze­ne set­zen. Mehr Infor­ma­tio­nen: www.bno.no



Gasington Oper, Großbritannien

Soll­te wie­der gezeigt wer­den: John Cox‘ Insze­nie­rung Mozarts Oper Le noz­ze di Figa­ro im eng­li­schen Worms­ley Park

Das eng­li­sche Opern­fes­ti­val Gar­sing­ton Ope­ra in Worms­ley Park in den Chil­tern Hills von Buck­ing­ham­shire woll­te die ers­te Oper zei­gen die in Gar­sing­ton Manor, wo das Fes­ti­val 1989 gegrün­det wur­de, zur Auf­füh­rung kam. Der für sei­ne Mozart-Insze­nie­run­gen bekann­te Regis­seur John Cox hat­te damals Le noz­ze di Figa­ro in Sze­ne gesetzt. Mit Joshua Bloom in der Titel­par­tie, Jen­ni­fer Fran­ce als Susan­ne und Dou­glas Boyd am Pult soll­te sie wie­der­erste­hen. Mehr Infor­ma­tio­nen: www.garsingtonopera.org

The Airport Society, Belgien

Das in Brüs­sel ansäs­si­ge Opern­ko­ope­ra­tiv hat­te zwei musi­ka­li­sche Iko­nen des 20. Jahr­hun­derts aufs Pro­gramm gesetzt: Sin­fo­nia von Lucia­no Berio und Erwar­tung von Arnold Schön­berg. Mehr Infor­ma­tio­nen: www.theairportsociety.com

Muziektheater Transparant, Belgien

Ola Eli­as­son soll­te Rode­rick Usher spie­len, und Alex­an­dra Büchel soll­te Lady Made­li­ne sein.

(Foto: © Mats Back­er)

Das Musik­thea­ter Pro­duk­ti­ons­un­ter­neh­men in Ant­wer­pen woll­te Usher in der Regie von Phil­ip­pe Ques­ne mit Marit Strind­lund am Pult zei­gen. In die­sem Musik­thea­ter­stück brin­gen Anne­lies Van Parys und Gaea Schoe­ters die unvoll­ende­te Oper La chu­te de la mai­son Usher von Clau­de Debus­sy in einen Dia­log mit gegen­wär­ti­gen poli­ti­schen Ent­wick­lun­gen. Mehr Infor­ma­tio­nen: www.transparant.be

Teatro Real Madrid, Spanien

Am Opern­haus in Madrid soll­te von Maria­me Cle­ment und mit Ivor Bol­ton am Pult eine Neu­in­sze­nie­rung der Barock­oper Achil­le in Sci­ro von Fran­ces­co Cor­sel­li erfol­gen. Mehr Infor­ma­tio­nen: www.teatroreal.es

De Nationale Opera, Niederlande

Die Opern­kom­pa­nie woll­te im Rah­men des jähr­li­chen Hol­land Fes­ti­vals für Kunst und Musik in Ams­ter­dam die Oper Rusal­ka von Antonín Dvořák zei­gen. Das Kon­in­kli­jk Con­cert­ge­bou­wor­kest soll­te von Jakub Hrůša gelei­tet wer­den, und die Regie soll­te Phil­ipp Stölzl über­neh­men. Als Rusal­ka soll­te Eleo­no­ra Burat­to auf der Büh­ne ste­hen. Mehr Infor­ma­tio­nen: www.operaballet.nl

Grand Théâtre de Genève, Schweiz

Geplant war eine Oper nach dem Film Rei­se der Hoff­nung.

Das Opern­haus hat­te die Urauf­füh­rung der Oper Voya­ge vers l’e­spoir (Rei­se der Hoff­nung) von Chris­ti­an Jost geplant. Das Werk basiert auf dem gleich­na­mi­gen Film von Xavier Kol­ler und erzählt die Geschich­te einer kur­di­schen Fami­lie, die ihr Land ver­lässt, um ins Para­dies zu gelan­gen. Das ver­meint­li­che Para­dies Schweiz erweist sich jedoch als eine wil­de Welt, die alle Hoff­nun­gen der Fami­lie auf den Kopf stellt. Die Fami­lie, die durch den Weg­gang ihre Ver­gan­gen­heit ver­lo­ren hat, ver­liert durch den Ver­lust des Soh­nes auch noch ihre Zukunft. Kor­nél Mun­druc­zó hät­te die Oper unter der musi­ka­li­schen Lei­tung von Gabri­el Feltz in Sze­ne set­zen sol­len. Mehr Infor­ma­tio­nen: www.gtg.ch

Wuppertaler Bühnen, Deutschland

Immo Kara­man

Immo Kara­man soll­te unter der musi­ka­li­schen Lei­tung von Julia Jones, mit Li Kweng als Mimí und Sang­min Jeon als Rodol­fo die Oper La Bohè­me von Gia­co­mo Puc­ci­ni in Sze­ne set­zen. Mehr Infor­ma­tio­nen: www.oper-wuppertal.de

Die Anruf­zei­ten an den drei Aben­den:

Sonn­tag, 31. Mai 2020

Diens­tag, 2. Juni 2020

Frei­tag, 12. Juni 2020

19:30 Uhr bis 21:30 Uhr CEST (Zen­tral­eu­ro­päi­sche Som­mer­zeit)

Tele­fon­num­mer aus Deutsch­land: +49 (0) 202 7169 9414 (zu deut­schen Fest­netz­kos­ten)

Tele­fon­num­mern aus wei­te­ren Län­dern und wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www.harmonien.no