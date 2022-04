„Ohne zu denken, kann man keine Musik machen.“ – Der Pianist und Diri­gent Daniel Baren­boim entschei­det nicht zwis­chen Spie­len mit Instinkt oder mit Gedanken.

Ohne sich aufzustützen ste­ht Daniel Baren­boim aus dem gemütlichen Ohrens­es­sel seines Präsi­den­ten­z­im­mers in der Baren­boim Said Akademie auf. „Guten Tag, Frau Zan­der, wie geht es Ihnen?“

Dem Mae­stro geht es gut. Exakt vier Wochen nach der Rücken­op­er­a­tion hat er schon wieder das Ver­di-Requiem dirigiert, bei den Berlin­er Phil­har­monikern.

https://www.youtube.com/watch?v=lccVbc05AYA

Daniel Baren­boim spielt Frédéric Chopins Etude op. 25 Nr. eins von seinem Album „Encores“

Das Pub­likum hat ihm gefehlt im Lock­down. Da ist er in den Pierre Boulez Saal gegan­gen und hat sich neben sämtlichen Beethoven-Sonat­en und den Dia­bel­li Vari­a­tio­nen an die glück­lich­sten Momente mit dem Pub­likum erin­nert – Zugaben. „Mit fün­fein­halb habe ich ange­fan­gen, jet­zt bin ich 79, das ist ein ganz­er Roman!“ Und Zugaben, das sind ganz beson­dere Geschenke. Geschenke des Pub­likums an ihn. Ich genieße es sehr, die kleinen Zugaben zu spie­len, beson­ders wenn ich das Gefühl habe, ich habe einen guten Tag und kann gut spie­len.“ Generell ist das Genießen für Daniel Baren­boim ein wichtiger Schlüs­sel zum Musik­machen: „Man kann nur spie­len, wenn man es genießt. Das gilt für immer und alles. Für jedes Mal, wenn man spielt. Ohne das Genießen ist nichts da. Eine Zugabe zu genießen, wenn man in guter Ver­fas­sung ist und das Pub­likum enthu­si­astisch, das ist ein wun­der­schönes Geschenk für den Pianis­ten. Und das hat etwas ganz Anderes als die Stücke, die lange im Pro­gramm geplant waren. Zugaben wer­den aus dem Moment aus­gewählt, Zugabe spie­len heißt, es hat euch allen irgend­wie gefall­en, wie ich gespielt habe. Son­st wür­den sie auf­ste­hen und nach Hause gehen. Sie sind geblieben, haben geklatscht und wollen mehr. Und dafür kann man nur dankbar sein, dass so eine Atti­tude herrscht. Das ist wun­der­schön!“

Er musste nicht lange suchen, um daraus ein Pro­gramm für ein Album zu entwick­eln, sagt er. Er habe ein­fach die Zugaben gespielt, die ihm in den Kopf gekom­men sind. Aufgenom­men hat er sie an seinem Flügel, der ihm mit den etwas schmaleren Tas­ten ein­fach bess­er liegt, seit seine Hände klein­er gewor­den sind. Und natür­lich ging er in den Pierre Boulez Saal, wo ihm das Pub­likum beson­ders nahe ist. „Der Saal war leer, aber ich habe mir vorgestellt, da sitzen Leute, und ich hoffe, sie genießen das.“

Es ist nicht wahr, dass man sich entschei­den muss zwis­chen Spie­len mit Instinkt oder Spie­len mit Gedanken. Musik ist bei­des.

Schon bei den ersten Tönen von Schu­berts Impromp­tu in Ges-Dur, op. 90 Nr. drei, schle­icht sich unweiger­lich das Raunen des Pub­likums ins Ohr, das bei solchen Lieblingsstück­en voller Herz­schmerz noch tiefer in die Sitze rutscht – um die pure Entspan­nung zu erleben. Doch schon nach weni­gen Tak­ten holt Daniel Baren­boim das Pub­likum aus der Wohlfüh­lzone her­aus und stellt den Radar neu aufs Hören ein. Seine Zugaben sind prall gefüllt mit Erfahrun­gen, mit allen Facetten von Schu­mann inklu­sive sein­er Orch­ester­musik, mit den drama­tis­chen Lebenslin­ien von Chopin, Debussy, der Neues ent­deck­te. Ein ganz­er Kos­mos steckt in diesen kurzen Stück­en, die zum Teil unglaublich pop­ulär sind und hier ohne falsche Pati­na erscheinen. Apho­ris­men, Augen­blicke des Glücks (Chopins Sun­shine), der Sehn­sucht (Debussys Clair de lune“), des Fra­gens (Schu­manns Warum), des Trostes (Liszts Con­so­la­tion) und des Träu­mens (Schu­manns Träumerei), aber auch des Über­muts (Chopins Tor­rent) – kurz: Es sind Momente, die das Herz berühren und den Kopf beschäfti­gen. Daniel Baren­boims Botschaft an alle, die Musik machen: „Man kann, ohne zu denken, keine Musik machen. Es ist nicht wahr, dass man sich entschei­den muss zwis­chen Spie­len mit Instinkt oder Spie­len mit Gedanken. Musik ist bei­des.“

„Die Liebe war da von Anfang an – und die ist immer geblieben.“ (Foto: © Lau­ra Szenkier­man-Pren­sa)

Am 15. Novem­ber wird Daniel Baren­boim 80 Jahre alt. „Ich hoffe! Das ist ja noch weit weg!“ lacht er. Sein Ter­minkalen­der ist voll. Wie fühlt er sich, wenn er einen Blick darauf wirft? „Manch­mal denke ich, ja, ist es vielle­icht zu viel, aber dann freue ich mich auf alles!“

Im Moment tut er das ganz beson­ders auf die Konz­erte mit Martha Arg­erich. Zum ersten Mal spie­len sie Mozarts Dop­pelkonz­ert zusam­men, bei den Fest­ta­gen an der Staat­sop­er Berlin im April und später an anderen Orten. „Wir ken­nen uns seit 1949“, lacht der Pianist, der wie sie in Argen­tinien geboren ist. „Die Liebe war da von Anfang an – und die ist immer geblieben.“

Die Klavier­proben für den Ring des Nibelun­gen von Richard Wag­n­er im Okto­ber haben schon begonnen, und wann immer es geht, besucht Daniel Baren­boim die Regieproben von Dmitri Tch­er­ni­akov. „Ich schätze ihn sehr. Ich habe viele Pro­duk­tio­nen mit ihm gemacht, rus­sis­che Musik: Rim­s­ki-Kor­sakow und Prokof­jew und Wag­n­er, Tris­tan und Par­si­fal.“ Daniel Baren­boim liebt diese starken Bilder. Mit Richard Wag­n­ers Büh­nen­wei­h­fest soll sich eine Art „Bayreuth-Feel­ing“ bei den Besuch­ern in Berlin ein­stellen. „Wir wer­den den Ring im Rhyth­mus von Bayreuth spie­len, das heißt: Rhein­gold, am näch­sten Tag Walküre, freier Tag, Siegfried, freier Tag, Göt­ter­däm­merung. Das ist wun­der­bar. Natür­lich, in Bayreuth gibt es nichts anderes zu tun. Und die Leute hören CDs, gehen spazieren, lesen, und um 16 Uhr – um 18 Uhr für Rhein­gold – fängt es an. Das ist ein sehr wichtiges Gefühl, und wir wer­den das hier in Berlin auch so machen!

Die Staatskapelle Berlin hat eine Hingabe-Kapaz­ität, die bläst mich total weg.

Ger­ade bei Wag­n­er laufen die Staatskapelle Berlin und Daniel Baren­boim wie ein großes feurig glühen­des Räder­w­erk. Da wun­dert es einen manch­mal, wenn man hört, dass es hin­ter den Kulis­sen nicht rund läuft und Sand im Getriebe ist.

„Wis­sen Sie, ich bin jet­zt 30 Jahre hier. Das ist eine sehr lange Zeit. Und wir haben gemein­sam – ich weiß, ich hab es geleit­et – aber wir haben gemein­sam alle The­men von Dynamik, Tem­po, Charak­ter­isierung, wir haben alles immer gemein­sam entwick­elt, sodass das Orch­ester nach ein­er gewis­sen Zeit eine kollek­tive Lunge hat­te. Und ich habe ihnen immer gesagt: „Ich erwarte nicht, dass alle von Euch denken, es sei alles wun­der­bar so. Vielle­icht habt Ihr andere Ideen: ‚Das war vielle­icht zu langsam, oder das andere war vielle­icht zu schnell, und das war zu laut … Das ist alles abso­lut Euer Recht – nach dem Konz­ert. Nicht beim Konz­ert. Das heißt, wir studieren es ein, und ich erwarte, dass jed­er sich so konzen­tri­ert, dass es wirk­lich eine gemein­same Lunge ist.‘“ Und er fährt fort: „Also, 30 Jahre sind eine lange Zeit, aber musikalisch haben wir nie Mei­n­ung­sun­ter­schiede in unser Musizieren rein­ge­lassen. Das war immer sehr klar. Wir hat­ten natür­lich men­schliche Dif­feren­zen, das passiert in den besten Fam­i­lien. Aber das Orch­ester hat eine Hingabe-Kapaz­ität, die bläst mich total weg – Mund offen!“

Ein paar Sekun­den ver­har­rt der Mae­stro im Staunen. Und ergänzt „Sie sind manch­mal müde, sie sind manch­mal in schlechter Laune, manch­mal bin ich in schlechter Laune, alles Mögliche. Aber diese Fähigkeit, sich so zu konzen­tri­eren und zu spie­len, das bewun­dere ich sehr!“

„Das Orch­ester trägt eine Botschaft!“ (Foto: © Lau­ra Szenkier­man-Pren­sa)

Gle­ich zwei Tourneen mit dem West East­ern Divan Orch­ester lösen Freude aus beim Blick in den Ter­minkalen­der: Auf dem Pro­gramm, das tra­di­tionell nach Konz­erten in Luzern und Salzburg in der Wald­bühne in Berlin endet, ste­ht spanis­che Musik. Daniel Baren­boim hat Lang Lang ein­ge­laden. „Als ich ihn ken­nen­lernte, hat er Musik von Grana­dos gespielt und ich hab ihm gesagt: ‚Lang Lang, du musst wirk­lich diese spanis­che Musik spie­len. Du hast etwas Beson­deres mit dieser Musik.‘“ Im nun, im Som­mer, soll er mit Manuel de Fal­las Spanis­chen Nächt­en das Pub­likum verza­ubern.

Und eine zweite Tournee kann zu einem kost­baren Moment in der Geschichte des Orch­esters wer­den: Das West-East­ern Divan Orches­tra ist ein­ge­laden, zur Eröff­nung des Prager Früh­ling zu spie­len: Ma Vlast – Mein Vater­land von Bedřich Smetana. „Das ist eine ganz beson­dere Ehre. Stellen Sie sich vor: der Divan – sie kom­men aus der Türkei, Iran, Palästi­na, Israel, Syrien und mehr, und alle spie­len zusam­men Mein Vater­land. Es ist vielle­icht kindisch, wenn ich das sage, aber es ist für mich sehr wichtig!“ Vorher ist eine kleine Tournee geplant: Paris, Mai­land, München, Brüs­sel, Lux­em­burg und dann – zwei Mal Prag.

Das West-East­ern Divan Orches­tra ist kein Friedens-Orch­ester, betont Daniel Baren­boim immer wieder, es ist ein State­ment. „Das Orch­ester trägt eine Botschaft: Ja, das ist die Kraft der Musik, die wir erre­ichen können!“