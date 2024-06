Denn manchmal sagen die Daten schwarz auf weiß eben doch auch etwas aus über die weit­rei­chende Kraft und den Erfolg eines kultu­rellen Groß­ereig­nisses. Beim Festival de Pâques in der male­ri­schen südfran­zö­si­schen Stadt Aix-en-Provence ist das der Fall, denn nicht nur die künst­le­ri­sche Exzel­lenz und Band­breite dort sind faszi­nie­rend, sondern auch die umfang­reiche und tatsäch­lich über den Hori­zont der klas­si­schen Zuhö­rer­schaft hinaus­ge­hende musi­ka­li­sche Arbeit. Im Jahr 2013 fand das Festival erst­mals in der proven­zia­li­schen Haupt­stadt statt, vom 22. März bis zum 7. April 2024 wurde in diesem Jahr die mitt­ler­weile 11. Auflage des Festi­vals präsen­tiert, die aber­mals begeis­tert aufge­nommen wurde von den Menschen aus der Region und Besu­chern aus aller Welt.

Und da sind sie, die Zahlen:

Mehr als 30.000 Zuschauer haben das Festival besucht. Mehr als 100 Veran­stal­tungen wurden in 35 verschie­denen, über die gesamte Region verteilten Orten durch­ge­führt. 24 kosten­pflich­tige Konzerte standen im Mittel­punkt. Fast 900 Künstler waren zu Gast. Die Auslas­tung der Konzerte: 89 Prozent.

Was sich hier in Aix Jahr um Jahr ereignet, hat viel zu tun mit dem Initiator des Festi­vals, dem Geiger und umtrie­bigen Netz­werker Renaud Capuçon. Vor zwölf Jahren bot sich ihm, der immer schon viel mehr wollte als „nur Geige spielen“, die Gele­gen­heit, finan­ziert von einem Groß­sponsor und komplett frei in der Programm­ge­stal­tung, ein Klas­sik­fes­tival auf die Beine zu stellen. Für Capuçon, den kaum etwas mehr reizt, als unge­wöhn­liche Konzert­pro­gramme zu kreieren und begna­dete Künstler zusam­men­zu­bringen, war das ein Geschenk. Bis heute ist der Musiker der krea­tive Kopf und künst­le­ri­sche Leiter des Festi­vals, an seiner Seite steht Domi­nique Bluzet als geschäfts­füh­render Leiter.

Auch in diesem Jahr haben sich Künstler von Welt­rang in Aix die Hand gereicht, dazwi­schen heraus­ra­gende Talente der jungen Gene­ra­tion. Solisten ebenso wie Ensem­bles waren zu erleben, Vokal­werke ebenso wie Orches­ter­stücke, kammer­mu­si­ka­li­sche Kleinode und solis­ti­sche Darbie­tungen. Der farben­reiche Mix ist Programm in Aix, Motti gibt es mit Ansage keine, statt­dessen kreiert Capuçon mit einer Mischung aus „Intui­tion, Instinkt und Logistik“ das Festi­val­pro­gramm und fügt gleich einem Puzzle Konzert um Konzert zu einem großen Ganzen zusammen. In den vergan­genen Jahren hat er sich so das Vertrauen des Publi­kums erar­beitet, das mitt­ler­weile auch dann in Konzerte komme, wenn es nicht wisse, was es erwartet. „Ich will die Menschen glück­lich zu machen“, sagt Capuçon, und zwar nicht nur „dadurch, dass sie Dinge hören, die sie schon kennen und lieben, sondern auch dadurch, dass sie Dinge entde­cken“. So ergänzt er gerne bekanntes Reper­toire mit selten gespiel­teren Werken, bringt junge Künstler mit gefei­erten Kory­phäen zusammen und versucht mit erschwing­li­chen Ticket­preisen möglichst nied­rig­schwellig Kultur zu den Menschen zu bringen. Gleich­wohl finden sich frei­lich auch attrak­tive Schlüs­sel­werke und Ausnah­me­künstler in dem Festi­val­pro­gramm, dieses Jahr etwa ein Auftritt der Bamberger Sympho­niker und der Sopra­nistin Hanna-Elisa­beth Müller unter Leitung von Chris­toph Eschen­bach mit Strauss‘ „Vier letzten Liedern“, die Auffüh­rung der „Johan­nes­pas­sion“ von Bach mit La Cetra, ein Abend mit Gil Shaham und Gerhard Oppitz mit Werken von Brahms und Schost­a­ko­witsch, ein Schu­bert­abend mit Elisa­beth Leons­kaja bis hin zum Groß­werk der „Missa solemnis“ von Beet­hoven, die am letzten Festi­val­wo­chen­ende vom Orchester Cercle de l’Har­monie, der Audi Jugend­chor Akademie und renom­mierten Solisten unter Leitung von Jérémie Rhorer inter­pre­tiert wurde.

„Ich suche für das Festival nicht nur exzel­lente Musiker, sondern ganz bewusst Menschen, die Musik teilen und kommu­ni­zieren wollen“, sagt Capuçon. „Musique en partage“ – über­setzt „Gemein­same Musik“ oder „Musik zum Teilen“ lautet auch der Titel eines außer­ge­wöhn­li­chen Sozi­al­pro­jekts, das sich insbe­son­dere an Zuschauer richtet, die weit entfernt von der Öffent­lich­keit leben und oft noch kaum in Kontakt mit Kultur gekommen sind. Für Capuçon ist dieses Projekt Teil einer „kultu­rellen Demo­kra­ti­sie­rung“, durch die neue und insbe­son­dere auch jüngere Hörer für die Musik gewonnen werden sollen. Konkret bedeutet das, dass die kosten­pflich­tigen Konzerte nur einen Teil des Festi­val­pro­gramms darstellen, das rest­liche Angebot ist kosten­frei und weit über die Stadt­grenzen hinaus­ge­hend. So sind die Musiker in diesem Jahr bewusst auch in die Dörfer südlich von Aix gefahren, haben Konzerte in Kran­ken­häu­sern gegeben und sich in Gesprächs­runden den Fragen der Zuhörer gestellt. Ein beson­derer Fokus lag zudem auf der jungen Gene­ra­tion. Schon für Kinder ab bereits 6 Monaten wurden Veran­stal­tungen ange­boten, darunter eine „Symphonie für kleine Ohren“, aufge­führt von Thierry Weber und dem Ensemble ParteMus, zudem Work­shops für musi­ka­li­sche Früh­erzie­hung und spezi­elle Kinder­kon­zerte für Kinder ab 8 Jahren. Mehr als 3.000 Kinder wurden auf diese Art erreicht. Da ist sie wieder, einer dieser aussa­ge­kräf­tigen Zahlen des Festi­vals, die ergänzt, was in Köpfen und Herzen passiert.