Bei 4 stei­ne­ri­schen Yoga-Tagen führt die Yoga­ex­pertin in die Welt des Kunda­lini Yoga. Der Geist lernt fliegen, Körper und Seele kommen wieder in Gleich­klang. Entspannte Wande­rungen, Natur- & Wald­baden kombi­niert mit Medi­ta­tion, Sauna­auf­güssen und geführten Phan­ta­sie­reisen lassen zur Ruhe kommen. Egal ob Anfänger oder Fort­ge­schrit­tene, auf indi­vi­du­elle Bedürf­nisse wird einge­gangen und das fami­liär geführte Hotel Steiner bietet mit einer Lage inmitten der faszi­nie­renden Berg­welt, groß­zü­gigem Well­ness­be­reich und Gour­met­küche die passende Wohl­fühl­oase.

Der BergSPA wurde nach dem umfang­rei­chen Umbau erwei­tert, verbes­sert und verschö­nert und lädt zum Erholen und in die Berge schauen. Für eine kleine Pause vom Fami­li­en­leben steht der neue Rooftop-BergSPA mit Infi­nity-Pool, Panorama-Ruhe­raum, Finni­scher- & Zirbens­auna – exklusiv für adults only 18+ bereit.

GENUSS­voll­pen­sion: Den Haus­herren, Thomas Steiner, finden Gäste im Restau­rant oder beim Sortieren der besten Tropfen im Wein­keller. Kuli­narik ist Familie Stei­ners Leiden­schaft, wovon auch die Gäste profi­tieren. Vom Früh­stücks- und Mittags­buffet bis zum Fünf-Gang-Dinner werden den gesamten Tag Köst­lich­keiten geboten. Egal ob Vege­ta­rier oder Veganer, das Küchen­team ist stets bemüht jedem Gusto gerecht zu werden.

Urlaub in den Bergen: Die Hektik bleibt drunten in den Städten. Wo im Winter gewe­delt und gecarvt wird, lässt sich rund ums Hotel Steiner auch im Herbst Schritt für Schritt eine gran­diose Berg­welt entde­cken.