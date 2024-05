Die Cellistin Sol Gabetta erhält den Schweizer Grand Prix Musik 2024. Mit der Auszeich­nung würdige man eine Musi­kerin mit vielen Talenten, die als Solistin inter­na­tio­nale Aner­ken­nung genieße, teilte das Bundesamt für Kultur am Donnerstag mit. Gabetta sei aktuell eine der bekann­testen und belieb­testen Cellis­tinnen welt­weit. Der mit 100.000 Franken (100.880 Euro) dotierte Preis soll der Künst­lerin am 12. September in Lausanne verliehen werden.

Sol Gabetta

„Ich fühle mich sehr geehrt“, erklärte Gabetta. „Es gibt mir weitere Energie, Projekte in der Schweiz zu reali­sieren. Projekte, die der jüngeren Gene­ra­tion helfen können und die für unsere Kultur und unser Musik­leben verschie­dene Perspek­tiven bieten.“

Die 1981 in Argen­ti­nien gebo­rene Gabetta studierte an der Musik-Akademie Basel, an der sie seit 2005 selbst unter­richtet, und an der Berliner Hoch­schule für Musik „Hanns Eisler“. Seit 2006 lebt sie in der Gemeinde Olsberg im Kanton Aargau, wo sie das von ihr gegrün­dete Kammer­mu­sik­fes­tival Sols­berg leitet. 2018 erhielt sie die Schweizer Staats­bür­ger­schaft.

Inter­na­tio­nale Bekannt­heit erlangte Gabetta 2004 mit ihrem Debüt beim Lucerne Festival mit den Wiener Phil­har­mo­ni­kern. Seither tritt sie als Solistin mit renom­mierten Orches­tern und Künst­lern auf. Neben dem klas­si­schen Reper­toire inter­pre­tiert die Cellistin auch zeit­ge­nös­si­sche Kompo­si­tionen. Von 2010 bis 2023 mode­rierte sie die Musik­sen­dung „KlickK­lack“ im Baye­ri­schen Fern­sehen.

