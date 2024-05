Der Kölner Gene­ral­mu­sik­di­rektor und Kapell­meister des Gürze­nich-Orches­ters, Fran­çois-Xavier Roth (52), lässt seine Arbeit mit sofor­tiger Wirkung ruhen. Damit wolle der fran­zö­si­sche Diri­gent der Oper und dem Orchester die Gele­gen­heit geben, gegen ihn erho­bene Vorwürfe der sexu­ellen Beläs­ti­gung von Musi­ke­rinnen und Musi­kern zu klären und aufzu­ar­beiten, teilte die Geschäfts­füh­rung des Orches­ters am Freitag mit.

Fran­çois-Xavier Roth

Man nehme die Bericht­erstat­tung zu Roth und das Thema sexu­elle Beläs­ti­gung sehr ernst und gehe dem nach. „Da es unser oberstes Ziel ist, eine trans­pa­rente und gründ­liche Aufklä­rung zu gewähr­leisten, werden gerade Struk­turen geschaffen, um diese Ange­le­gen­heit zu unter­su­chen“, hieß es.

Konzert­pro­jekte, die in der nächsten Zukunft mit Roth geplant waren, will das Orchester trotzdem umsetzen. Dafür sei man in Gesprä­chen mit mögli­chen Gast­di­ri­genten. Bei der Urauf­füh­rung der Oper „Ines“ Mitte Juni über­nimmt statt des Gene­ral­mu­sik­di­rek­tors der Kompo­nist des Werkes, Ondřej Adámek, die musi­ka­li­sche Leitung.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.