Die Schwet­zinger SWR Fest­spiele haben eine posi­tive Bilanz ihrer dies­jäh­rigen Ausgabe gezogen. Zu den 47 Konzerten, Musik­thea­ter­auf­füh­rungen und einem Rahmen­pro­gramm kamen mehr als 18.000 Besu­cher, teilte der Südwest­rund­funk (SWR) am Freitag mit. Die Auslas­tung bei den kosten­pflich­tigen Veran­stal­tungen habe bei über 91 Prozent gelegen. Das entspricht dem Niveau vor der Corona-Pandemie (2019: 93 Prozent).

Abschluss Schwet­zinger Fest­spiele

Seinen Abschluss feiert das Festival am Samstag mit der Urauf­füh­rung der Musik­thea­ter­pro­duk­tion „The whole Truth about Lies“ des Berliner Thea­ter­en­sem­bles „Nico and the Navi­ga­tors“. Die Regie liegt in den Händen von Nicola Hümpel.

Die vier­wö­chigen Fest­spiele unter dem Motto „Da capo“ waren die achte und letzte Saison unter der künst­le­ri­schen Leitung von Heike Hoff­mann. Für ihre Arbeit erhielt Hoff­mann die Carl-Theodor-Medaille, die höchste kultu­relle Auszeich­nung der Stadt Schwet­zingen. Die Verlei­hung an Hoff­mann sei „mehr als verdient“, sagte Ober­bür­ger­meister René Pöltl.

Die nächste Ausgabe des Festi­vals findet vom 2. bis 31. Mai 2025 statt, dann erst­mals unter der künst­le­ri­schen Leitung von Cornelia Bend. Das Programm soll Ende 2024 veröf­fent­licht werden.

