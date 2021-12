CRESCENDO-Weinkolumnistin Paula Bosch stellt Winzerchampagner vor, die, in kleinen Mengen handwerklich hergestellt, die Freude aller Champagnerliebhaber sind.

Der Champagner ist der König aller Weine. Kein anderes Getränk vermag Menschen in einen derartigen Rausch zu versetzen. Champagner gehöre zu einem aufwendigen Diner, erklärt Gustave Flaubert in seinem Wörterbuch der Gemeinplätze. Dabei gibt er die snobistische Empfehlung, so zu tun, als ob man ihn verabscheue, indem man sage, das sei kein Wein. „Wenn die Korken knallen, geraten die Gäste außer sich.“ Wie man den Champagner kunstvoll oder noch snobistischer öffnet, damit die Korken nicht knallen, gibt es am Ende des Beitrags zu sehen.

DAS WEINGUT R. POUILLON & FILS

Fabrice Pouillon mit seinem Vater James, dessen Vater Roger 1947 Champagne R. Pouillon gründete

Pouillon kenne ich erst zwei Jahre, möchte aber ihre Champagner nicht mehr missen. Begonnen hat diese Liebelei mit einer Spezialität Pouillons, mit seinem Champagne Solera. Er wird quasi nach dem gleichen Prinzip hergestellt, wie man im spanischen Jerez seit Jahrhunderten Sherry produziert. Ein überaus rarer und spannender, schnell ausverkaufter Champagner. Was bei einer Betriebsgröße von 6,5 Hektar und nur 60.000 Flaschen pro Jahr ebenso schnell mit den anderen Flaschen passiert.

Champagne R. Pouillon brut premier cru rosé

Sein Rosé ist besonders auffallend: Strahlend rot, wie frisch gepresster Johannisbeersaft leuchtet er im Glas. Und tatsächlich erinnert seine rotbeerige Aromatik auch daran. Daneben frische Erdbeeren, Himbeeren, Granatapfelsaft. Die erstaunlich feine Perlage fließt seidig durch den Mund, weckt jede Papille der Zunge auf, regt an, stillt den anfänglichen Durst, hinterlässt mit frischer Säure und ganz leichtem Tannin ein mundwässerndes Gefühl, das zum zügigen Weitertrinken verführt. Was für ein Gaumenfest!

DAS WEINGUT JACQUES LASSAIGNE MONTGUEUX

Emmanuel Lassaigne, der Sohn des Gründers Jacques, leitet seit 1999 das Weingut.

Ein Champagner mit dem Hinweis auf bone dry? Verkauft werden sie in der Regel unter „Dosage Zero“ – sie enthalten weniger als drei Gramm Restzucker, das heißt bei Schaumweinen: ohne Zuckerzusatz. Dafür muss bei der Weinlese – Lassaigne hat ausschließlich Chardonnaytrauben – aber alles stimmen, nur tadellose Trauben. Und am Ende wird jede einzelne Flasche von Hand degorgiert, heißt, die Hefe vom Flaschenhals entfernen – eine inzwischen längst durch Maschinen ersetzte Praxis. Entsprechend präzise präsentieren sich die Meisterwerke von Emmanuel Lassaigne, der als Vorreiter im separaten Ausbau seiner einzelnen Weinberglagen gilt. So wird auch sein „Les Vignes de Montgueux“ aus neun unterschiedlichen Weinlagen kunstvoll zusammengesetzt.

Champagne Jacques Lassaigne Les Vignes de Montgueux blanc de blancs extra brut

Viel Zeit wird den Weinen für die erste und später die zweite Gärung auf der Flasche geschenkt. In diesem Fall knapp sieben Jahre. Auch deshalb ist dieser Champagner sorgfältig gereift, die Frische im Duft und Gaumen wirkt angepasst, harmonisch balanciert. Aprikosen, Mirabellen und Karambole dominieren den Duft. Leicht steinige, kalkige, kreidige Töne füllen den Mund, erregen präzise die Zunge, bevor sie lang anhaltend verschwinden. Großes Champagnerkino!

DAS WEINGUT DOYARD

Guillaume und Yannick Doyard auf dem Weingut Doyard

Doyard-Champagner zählt zu einer anderen Champagnerliga, als mir bis dato bekannt war. Diese Weine (so nennen die Winzer hier ihre Produkte) sind eindeutig anders als alle mir bekannten Champagner. Eine neue Dimension, die von der Reberziehung, der strengen Selektion des Rebmaterials, dem separaten Ausbau jeder Parzelle und der Dreiteilung des Traubensaftes beim Pressen herrührt. Vorlauf, Herzstück und Nachlauf sind peinlichst getrennt. Für das harmonische Ganze sind aber noch mehr Komponenten wichtig. Die Reben wurden in dieser nur 0,5 Hektar kleinen Parzelle 1956 gepflanzt. Keine Chaptalisation (Erhöhung des Alkoholgehalts durch Zucker), Ausbau im Holzfass, kein biologischer Säureabbau.

Champagne Doyard Clos de l’Appaye 2015 premier cru blanc de blancs extra brut

Und dann die Probe: Champagner, nicht für jedermann, wohl aber für Puristen, Kenner und Liebhaber prickelnder Besonderheiten. Zu meiner ersten Flasche von 2015 notierte ich: Dry, dry at its best. Straight and pur! Sein dezentes Bukett ist seiner Jugend geschuldet, scheu und verschlossen, dennoch konzentriert und charaktervoll. Die seidige Eleganz im Mund wirkt kühl, pur, rein, mit salzigem, spannungsgeladenem Nachhall. Ausgewogen wirkt die weinig cremige Textur noch lange nach.

DAS WEINGUT J.L.VERGNON

Didier Vergnon leitet das Weingut J.L. Vergnon seit 1999. Clement Vergnon (links) verkörpert bereits die vierte Generation.

Mit dem Ort Le Mesnil-sur-Oger verband mich lange Zeit der edelste aller Champagner, der „Clos de Mesnil“ von Krug. Später auch Gonet oder Gimonnnet. Und nun: J.L.Vergnon mit seinem MSNL, ein Extra Brut Blanc de Blancs – ein unvergessliches Erlebnis. Ein Champagner der Extraklasse, eine ganz eigenständige Persönlichkeit aus zwei großartigen Weinlagen in Le Mesnil mit sehr alten Chardonnayreben. Die sage und schreibe 84 Monate Hefelager und minimale Dosage sprechen für sich.

Champagne J.L. Vergnon MSNL 2011 extra brut blanc de blancs

MSNL ist ein Wein, der sich nach so langer Hefezeit erst entwickeln, finden muss. Zu Beginn wirkt er fast streng, aber präzise, klar, mit lupenreiner, heller Aromatik, nicht karg, aber puristisch. Frucht und Mineralität kämpfen spielerisch miteinander. Vergleichbar ist nur ein Edelstein, ein Diamant vielleicht, glänzend, tief und rein, eine große Anlage.

DAS WEINGUT ANDRÉ CLOUET

Jean-François Clouet im Weinberg des Weingutes André Clouet, das sich seit 1492 im Familienbesitz befindet.

Der großartige „Le Clos de Bouzy“, sortenreiner Pinot Noir, wird aus nur einem halben Hektar alter Reben direkt im Hof der Clouets geerntet. Daraus werden ausschließlich max. 1.000 Magnums (1,5 Liter) abgefüllt. Die reife Trinkphase des 2007er startet erst jetzt. Der Holzausbau sowie das lange Hefelager haben aus dem Grundwein einen großartigen, unvergesslichen Champagner werden lassen.

Champagne André Clouet Le Clos de Bouzy 2007 grand cru

Feinste Trauben, Apfel- und Birnennoten. Die zarte Mousseux mit zahlreichen feinen Perlchen wirkt im Gaumen fest, dicht, kompakt, mundfüllend, mit einer nahezu sahnigen Konsistenz. Und doch schlägt die knackige Säure im Mund ein erfrischendes Pfauenrad. Helles Karamell, Brioche in brauner Butter neben reifen Aprikosen und Pfirsichkompott. Salzig auf den Lippen, saftig mit tänzelnder Säure am Gaumen. Ein Wunderbrunnen an Kraft, Eleganz und Trinkigkeit. Zukunft zehn Jahre plus!

