Markus Hinter­häuser schweigt in diesen Tagen am liebsten. Ein biss­chen scheint es so, als wolle er einfach nur, dass diese Fest­spiele möglichst schnell vorbei­gehen. Teodor Curr­entzis? Russen-Spon­so­ring? Augen zu! Mund zu! Ohren zu! Ja, fast scheint es so, dass man die Auftritte von musi­cAe­terna am liebsten gar nicht mehr thema­ti­sieren möchte: nicht in Posts, keine Bilder von Proben – nichts! Der „Fest­spiel­sender Ö1“ verschenkt die Tickets für musi­cAe­terna-Auffüh­rungen inzwi­schen. Eine Taktik, die (noch) erschre­ckend gut funk­tio­niert. Auch, weil Hinter­häuser das Schweigen inzwi­schen perfek­tio­niert hat. Wenn so etwas wie ein schlechtes Gewissen schreien könnte, würde es das so laut tun. Und diese funk­tio­niert weitaus besser als Hinter­häu­sers vorhe­rige, typisch öster­rei­chi­sche „Hinter verschlos­senen Türen“-Taktik.

Wer Markus Hinter­häuser kennt, weiß, was damit gemeint ist. Als Alex­ander Pereira noch Inten­dant der Fest­spiele war, lud Hinter­häuser so ziem­lich jeden Jour­na­listen in irgend­welche Cafés ein, um dann gegen den Amts­in­haber abzu­le­dern. Er, der intel­lek­tu­elle Schön­geist, wäre doch besser als der amtie­rende, alte, eitle Gockel. Diese Pres­se­ar­beit perfek­tio­nierte Hinter­häuser, bis er endlich am Ziel ange­kommen war und selber Inten­dant wurde.

Und irgend­wann saß er dann am Inten­danten-Schreib­tisch, am Ende seiner Träume. Statt Salz­burg neu zu erfinden, bediente er schnell den Anna-Netrebko-Glamour, beflü­gelte den Igor-Levit-Boom und sprang auf so ziem­lich jeden Zug auf, der längst woan­ders abge­fahren war. Natür­lich machte er sich auch Teodor Curr­ent­ztis zu eigen. Doch nun, da ihm sein unin­spi­rierter Best-Of-Laden um die Ohren fliegt, wirkt Hint­e­häuser ein biss­chen wie König Macbeth, der den wandelnden (Blätter)wald auf sich zukommen sieht und überall Verschwö­rungen wittert – weil er mit eben diesen an die Macht gekommen ist.

Dabei handelt es sich in Wahr­heit nur um Recher­chen über das Salz­burger Russen-Spon­so­ring, über Curr­entzis’ offen­sicht­liche Putin-Nähe – und um klare Fragen. Doch statt sie zu beant­worten, versucht Hinter­häuser durch neue Verschwö­rungen, durch neue Hinter-Verschlos­senen-Türen-Gesprä­chen und durch die Weiter­gabe von vertrau­li­chen Doku­menten (um all das wird sich bald der Pres­serat kümmern) diese zu verhin­dern.

Inzwi­schen scheint er gemerkt zu haben, dass man hinter anderen verschlos­senen Türen begonnen hat, ihn zu bemit­leiden oder über ihn zu lachen, dass die „vertrau­li­chen Gespräche“, die er führt, ebenso „vertrau­lich“ weiter­ge­geben werden. Dass seine Presse-Lobby in erster Linie aus gest­rigen, erz-konser­va­tiven Opis besteht. Also wech­selte er noch einmal den Kurs – seither schweigt Markus Hinter­häuser.

Eine Taktik, die besser zu funk­tio­nieren scheint. Wie kann es sein, dass er vor zwei Monaten noch ein State­ment von Curr­entzis erwar­tete und heute nicht mehr? Schweigen. Was sagt er dazu, dass der Vorstand von Curr­entzis’ Orchester musi­cAe­terna aus drei engen Putin-Vertrauten (dem Chef der VTB-Bank, der Chefin der Natio­nal­bank und dem Gouver­neur von St. Peters­burg) besteht? Schweigen! Was sagt er dazu, dass Curr­entzis und musi­cAe­terna, statt sich vom Sponsor VTB zu trennen, nach dem 24. Februar mit Gazprom einen neuen Super-Sponsor fanden, mit dem sie auf Russ­land-Tour gingen? Schweigen! Was sagt er dazu, dass Curr­entzis just mit dem VTB-Chef bei Putins Wirt­schafts­forum auftrat? Schweigen! Was sagt er dazu, dass der Salz­burg-Sänger, Dmitry Ulyanov, den Krieg Russ­lands gegen die Ukraine auf seiner Face­book-Seite mit einem Fami­li­en­streit vergleicht, „an dem alle schuldig sind“ und schreibt: „Nazi-Märsche in Lwiw anzu­schauen, ist eine Kata­strophe, Kiew zu bombar­dieren, ist auch eine Kata­strophe. Ich vermute, dass es keinen anderen Ausweg gab.“ Schweigen!

Was wirk­lich erstaunt: Das Schweigen ist ein neues Leit­motiv der Fest­spiele und seiner Teil­nehmer geworden. Auf Anfrage erklärt Haupt­sponsor Siemens (der seine Geschäfte in Russ­land weit­ge­hend einge­stellt hat), dass man die „künst­le­ri­sche Entschei­dung“ dem Inten­danten über­lasse – aber ist die Verpflich­tung von Putin-nahen Künst­le­rinnen und Künst­lern wirk­lich eine rein „künst­le­ri­sche“ Entschei­dung? Auch die Politik, etwa Salz­burgs Landes­haupt­mann Wilfried Haslauer argu­men­tiert gegen­über CRESCENDO damit, dass die „künst­le­ri­sche Verant­wor­tung“ bei Hinter­häuser liege. Und Baden-Würt­tem­bergs Minis­terin für Wissen­schaft, Forschung und Kunst, Theresia Bauer, antwor­tete auf meine Frage, warum Stutt­gart Anna Netrebko nicht auftreten lässt, aber Curr­entzis als Chef eines der größten Orchester des Landes, des SWR, nicht in Frage stellt, so: „Als Kunst­mi­nis­te­rium (…) haben wir großes Verständnis, wenn sich Veran­stalter von Künst­le­rinnen und Künst­lern distan­zieren, die mit dem russi­schen Régime sympa­thi­sieren oder sich von dort unter­stützen lassen. Dass solche Posi­tio­nie­rungen und Zusam­men­hänge kritisch beleuchtet werden, finden wir richtig.“ Ja, und jetzt?

Erstaun­lich ist, dass auch viele Kolle­ginnen und Kollegen der Presse beschlossen haben, die Nähe der Salz­burger Fest­spiele und beson­ders von Teodor Curr­entzis zu Russ­land nicht zu thema­ti­sieren, dass sie die Augen verschließen – in der Hoff­nung, dass all das irgend­wann vorbei sein wird. Eine Taktik, die bei Anna Netrebko bereits krachend geschei­tert ist. Eine Taktik, die auch bei der docu­menta nicht funk­tio­niert hat. Eine Taktik, die auch in Salz­burg mehr als gefähr­lich ist. Viel­leicht fährt der Hinter­häuser-Bus nicht vor der Blau­bart-Première an die Wand. Viel­leicht erst einmal auch nicht öffent­lich. Aber am Ende ist es eine Frage des Gewis­sens. Wenn der Inten­dant selber beschließt, über seine eigenen Fest­spiele lieber zu schweigen als sie laut zu feiern – tja: Dann ist das nicht nur unsexy, uncool und ein intel­lek­tu­elles Armuts­zeugnis – dann kann das einfach nicht gut gehen.

Wie war das mit Valery Gergiev? Wie viele Menschen haben viel zu lange gewusst, dass es mit ihm eigent­lich nicht mehr geht – und jetzt? Jetzt sagen sie: „Das konnte ja niemand ahnen.“ Ein Satz, den Markus Hinter­häuser garan­tiert nicht mehr sagen kann. Alle Fakten liegen auf dem Tisch. So viele Fakten, dass man eigent­lich darüber reden müsste. Aber auch weiterhin werden die Augen, der Mund und die Ohren verschlossen – Haupt­sache, es geht weiter. Für wen eigent­lich?