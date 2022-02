Am Münchner Volkstheater hatte am 12. Februar 2022 Animal Farm nach George Orwells Fabel Premiere. Sapir Heller setzte das Werk mit der Musik von Ralph Heidel und in den Dekorationen von Anna van Leen in Szene.

Die Ausstattung beschränkt sich auf ein absolutes Minimum: In der Mitte der Bühne dominiert ein multifunktionales Baugerüst, von oben hängt ein Schild mit der Aufschrift „Herrenfarm“ herab. Mehr braucht Sapir Heller nicht für ihre Inszenierung von George Orwells Klassiker Animal Farm am Münchner Volkstheater. Denn die setzt ganz auf ein Dutzend junger Darsteller, das, auf das jeweils Charakteristische verknappt, revoltierende Bauernhof-Tiere verkörpert. Bevor die Tiere gemeinsame Sache machen, um sich nicht länger von Menschen beherrschen und ausbeuten zu lassen, führt als Clou ein echter Hund mit der Stimme eines menschlichen Erzählers aus dem Off in die Hintergründe der Handlung ein.

Aus Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität werden machthungrige Schweine

(Foto: © Judith Buss)

Dann nehmen die Geschehnisse ihren Lauf, bei denen die Tiere zunächst euphorisch ihren Befreiungsschlag feiern und ein neues System namens Animalismus etablieren wollen, das auf Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität basiert. Doch schnell bilden sich Strukturen aus Bestimmern, Befehlsempfängern und opportunistischen Mitläufern heraus. Kritiker werden mundtot gemacht, diffamiert und skrupellos eliminiert. Übrig bleiben machthungrige Schweine, die zu diktatorischen Alleinherrschern mutieren, und fügsame Pferde, die für sie schuften.

Stimmige Choreographie

Von George Orwell als Allegorie auf Sozialismus, Kommunismus und Stalinismus angelegt, übersetzt Sapir Heller Animal Farm in ein zeitloses Gleichnis über Gruppendynamik, die zwischen Herrschaftsanspruch, Anpassung und Widerstand laviert. Dabei verlässt sie sich nicht nur auf das Zusammenspiel und die Dialoge ihres Ensembles, sondern lässt dessen Bewegungsabläufe von Jenny Schinkler – egal ob als einzelne Figur oder in der Gruppe – stimmig choreographieren. In Kombination mit eigens komponierter Musik von Ralph Heidel wird Orwells Botschaft auf vielschichtige Weise transportiert und erreicht damit bei der Premiere ein begeistertes Publikum.