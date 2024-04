Wir gehen nicht unter!

Will­kommen in der neuen Klassik-Woche,

»Schafft die Europa-Hymne ab!«

Eine heiße Debatte zum 200. Jubi­läum von Beet­ho­vens Neunter Symphonie und das pünkt­lich vor der Europa-Wahl: Der Musik­wis­sen­schaftler Esteban Buch fordert das Ende unserer Euro­pa­hymne. Der Grund: Beet­ho­vens Neunte wird bei offi­zi­ellen Anlässen in einer Bear­bei­tung (ohne Chor) von Herbert von Karajan gespielt. »Kara­jans Verbin­dungen zum NS-Régime werden bei jedem erneuten Spielen der Hymne unter den Tisch gekehrt«, sagt Buch, »damit wird jede Auffüh­rung der Karajan-Euro­pa­hymne zur Fort­set­zung des mangel­haften Umgangs mit dem Nazi-Erbe nach dem Krieg.« Buch wird seine These und Forde­rung beim Sympo­sium Nie gehörte, nie geahn­dete Wunder – Geheim­nisse der heiligen Kunst (4.–6. Mai) im Beet­hoven-Haus Bonn vertreten. Für Buch eine über­fäl­lige Debatte, die »gerade in einer Zeit wichtig ist, in der wir beob­achten, dass der Natio­na­lismus in Ländern wie Italien, Ungarn, aber auch bei uns in Frank­reich wieder auf dem Vormarsch ist.«

Bayreu­ther Rück­zugs­ge­fechte

Puh, so langsam sind die Herr­schaften rund um Georg von Walden­fels von den Freunden der Bayreu­ther Fest­spiele nicht mehr zu verstehen. Gerade habe sie ange­kün­digt, dass sie ihre Anteile an der Fest­spiel-GmbH halbieren wollen. Bislang halten die Freunde so viele Anteile wie der Frei­staat Bayern und der Bund (29 Prozent). In Zukunft sollen es nur noch 15 Prozent sein. Offen­sicht­lich sind die Freunde über­al­tert und haben es nicht geschafft, neue Geld­geber zu akqui­rieren. Absurd wird es, wenn sie dennoch auf das gleiche Karten­kon­tin­gent wie vorher bestehen, eben­falls auf die glei­chen Einfluss­mög­lich­keiten auf dem Grünen Hügel. Das wird so wohl nicht statt­finden – beson­ders dann nicht, wenn das Land Bayern, wie von Kunst­mi­nister Markus Blume ange­kün­digt, die Anteile der Gesell­schaft der Freunde über­nehmen wird.

Die Jungs laden sich eine Frau ein

Das Bild oben zeigt die Leitungs-Männer der Fest­spiele Erl rund um Tenor Jonas Kauf­mann, die das kommende Programm vorstellen. Unter anderem wird Kauf­mann selbst in Parsifal auftreten (Regie: Philipp M. Krenn), Claus Guth wird Herzog Blau­barts Burg insze­nieren. Und dann gab es da noch die Aussage, dass die Herren sich jedes Jahr mindes­tens eine Frau bestellen wollen, weil: »Der Blick­winkel von weib­li­cher Seite stellt sich oft inter­es­santer und ganz anders dar«, sagte Kauf­mann, »es gibt kaum ein Stück ohne #MeToo in der Oper. Daher ist es inter­es­sant zu sehen, wie man das von weib­li­cher Seite betrachtet.« Ich mein, ich bin ein Mann, aber Frauen einzu­laden, weil sie den Männern mal #Metoo in der Oper erklären sollen? Also nicht, weil es einfach auch geile Regis­seu­rinnen gibt, die – mit oder ohne weib­li­chem Blick – span­nende Arbeit ablie­fern? Ist das nicht voll­kommen falsch verstan­deter Quoten-Machismo? Liebe Regis­seu­rinnen, liebe Lydia Steier, Tatjana Gürbaca, liebe Lotte de Beer, liebe Jasmin Solfag­hari, Vera Nemi­rova, Andrea Breth liebe Mariame Clément – was sagt Ihr denn dazu? Schreibt mir gern mal Eure Meinung.

Und was ist jetzt in München los?

Auf Markus Blume kommt es auch bei der zukünf­tigen Beset­zung der Staats­opern-Spitze in München an. Joana Mall­witz oder Vladimir Jurowski? Serge Dorny oder jemand anderes (das Bild oben zeigt die Prot­ago­nisten bei der Programm­vor­stel­lung 2022)? Wer macht das Rennen in der neuen Vertrags­runde? Auf Back­stage­Clas­sical hat sich jetzt Regis­seur Barrie Kosky in die Debatte einge­mischt und eindeutig Posi­tion für Dorny und Jurowski bezogen: »Serge Dorny mit seiner Erfah­rung aus Lyon ist für mich ein Inten­dant, der natür­lich aneckt, der Haltung hat, der eine starke Meinung vertritt. Gerade in München ist doch klar, dass das Haus sich ändern muss. Es verän­dert sich derzeit ja die ganze Defi­ni­tion von Opern­stars: Die Zeit nach Jonas Kauf­mann und Anna Netrebko wird das Ende dieser alten Defi­ni­tion von ‚großen Opern­stars‘ sein. Und jeder Inten­dant muss deshalb immer auch große Fragen stellen und Antworten für eine Weiter­ent­wick­lung finden. Das ist die Defi­ni­tion eines Inten­danten. Dass ein Teil des Hauses da manchmal nicht mitzieht, ist doch klar. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es oft eine Minder­heit ist, die eine sehr laute Stimme hat.« Aber aus Berlin hört man gleich­zeitig immer deut­li­cher, dass Mall­witz doch schon auf dem Absprung nach München sei. Eindeu­tig­keit lässt sie im Gespräch mit Bern­hard Neuhoff vom BR vermissen. Nachdem Mall­witz vor einigen Tagen noch erklärte, dass es keine Verhand­lungen mit München gäbe, tanzt sie nun plötz­lich um eine klare Antwort herum.

Das Abend­mahl des Justus Frantz

Was verbindet Alice Weidel, Sahra Wagen­knecht oder Alex­ander von Bismarck? Sie alle stehen dem Pianisten Justus Frantz nahe. Vor einigen Monaten postete er ein Bild mit Rechts- und Links­po­pu­listen und einem putin­treuen Kultur­ma­nager. Auf meiner neuen Seite Back­stage­Clas­sical haben wir nun recher­chiert, wer die Gäste dieses Abends waren und was sie verbindet, außer die Einla­dungs­liste von Justus Frantz.

Perso­na­lien der Woche

Während die FAZ nun bereits zum zweiten Mal die gleiche Geschichte über das Staats­theater Kassel, seinen Inten­danten Florian Lutz und seinen GMD Fran­cesco Ange­lico erzählt (schon beim ersten Mal kam die Kollegin Lotte Thaler einige Tage nach Vertrags­ver­län­ge­rung mit ihrem Thema zu spät), erklärt Barrie Kosky, dass er nicht sehen könne, dass regie­füh­rende Inten­danten die musi­ka­li­sche Qualität gefährden: Das sei abso­luter »Bull­shit«, sagte der Regis­seur: »Klar gibt es manchmal persön­liche Probleme, und ich will mich in Kassel auch nicht einmi­schen, aber: Ich erwarte auch von Musik­di­rek­toren mehr Inter­esse an der Bühne. Es gibt da leider einige, die ihre Posi­tion nur so verstehen, dass sie verant­wort­lich für das Orchester sind – aber das ist eben nicht alles.« +++ Kosky bezieht sich natür­lich auch auf die Beru­fung von Valentin Schwarz als einem von drei desi­gnierten Inten­danten in Weimar. Warum ausge­rechnet Schwarz als Ring-Regis­seur, Stefan Herheim als Parsifal-Regis­seur, Kosky als Meis­ter­singer-Regis­seur und Tobias Kratzer als Tann­häuser-Regis­seur als Inten­danten reüs­sieren, erklärte er ironisch damit, dass »man eben den Stempel von Katha­rina Wagner braucht.« +++ Wiens Staats­opern-Inten­dant Bogdan Roščić hat seine neue Saison ange­kün­digt und in einem Inter­view in Die Presse noch einmal nach­ge­legt. Er vertei­digte Teodor Curr­entzis gegen seine Kritiker (»Tasten-Helden«) und bedau­erte, dass die Wiener Phil­har­mo­niker den russi­schen Diri­genten nicht wollen. Außerdem kriti­sierte er seine Inten­danten-Kollegen in Sachen Anna Netrebko: »Inzwi­schen schleimen ihr wieder jene Inten­danten hinterher, die sich ursprüng­lich als mora­li­sche Chef-Empörer aufge­spielt haben, das ist ganz unter­haltsam«, sagt Roščić. Von wem er spricht, bleibt unklar. In der Vergan­gen­heit hatte Markus Hinter­häuser öffent­lich klar­ge­stellt, dass er Anna Netrebko nicht mehr nach Salz­burg einladen würde.

Wo bleiben Sie denn nun, Herr Brüg­ge­mann?

Ja, wo zum Teufel soll ich schon bleiben? Der News­letter und ich ziehen ab nächste Woche endgültig auf die neue Seite Back­stage­Clas­sical um (folgen Sie uns gern auf Face­book, X, Insta­gram und Spotify). Aber nicht, ohne kurz zurück­zu­bli­cken:

Als Winfried Hanu­schik mich vor 18 Jahren fragte, ob ich die Chef­re­dak­tion des CRESCENDO über­nehmen will, haben wir uns in die Augen geschaut und geahnt: Der Musik­jour­na­lismus braucht Bewe­gung – und wir haben beide Lust dazu! Dann begann unsere Aben­teu­er­reise. Wir haben gear­beitet, gerungen, wir haben auch ernst­haft gestritten, wir haben uns wieder vertragen – und auf so unend­lich vielen Ebenen weiter gemacht. Was für eine Stim­mung war das damals in München: Petra Letten­meier, Lise­lotte Richter-Lux (Rilu), Michaela Wurst­bauer, Stefan »Rüben­nase« Steitz – was haben wir disku­tiert, gelacht, gefeiert (und die Stand­lei­tung zur Augus­tiner-Brauerei nicht trocken werden lassen!)! Mannoh­mann, wie unend­lich viel Spaß macht Zeitung­ma­chen!

Winni und ich haben so ziem­lich alle Tiefen, aber vor allen Dingen so viele Höhen erlebt und sind jenseits der Musik echte, dicke Freunde geworden. Es gibt im Jour­na­lismus nicht so viele Menschen wie ihn, die mit so viel Leiden­schaft, Begeis­te­rung und in abso­luter Soli­da­rität Neues auf den Weg gebracht haben, die an neue Wege glauben und sie bereiten. Winni glaubt fest an die Unend­lich­keit jour­na­lis­ti­scher Möglich­keiten: Ich erin­nere mich an unsere ersten ECHO-Klassik-Videos (Anar­chi­sche Drehs im Gasteig oder ein legen­däres Oh Tannen­baum mit Monts­errat Caballé), an erste (heute fast nied­liche) Video-Kolumnen, als YouTube kaum auf dem Markt war, ich erin­nere mich an das einst opulente ECHO-Magazin, das wir jahre­lang gemacht haben. Ich erin­nere mich an Winnis Idee einer Video-Platt­form, an das FOYER, an das Ringen, dem CRESCENDO jour­na­lis­ti­sches Profil zu geben und den Anzei­gen­kunden gleich­zeitig nicht vor den Kopf zu stoßen. Für eine unserer ersten CRESCENDO-Ausgaben zeich­nete sogar Otto eine Klassik-Kari­katur (Bild oben).

Und, ja, ich erin­nere mich an die Geburt dieses News­let­ters vor fünf Jahren und an die Themen, die wir seither gesetzt haben: Es war Winni, der in der Corona-Pandemie, als alle noch in großer Unge­wiss­heit zu Hause saßen, bereit war, einen Not-Fonds ins Leben zu rufen: Spontan konnten wir gemeinsam mit unseren Lese­rinnen und Lesern 20.000 Euro orga­ni­sieren und 40 Mal 500 Euro an Künst­le­rinnen und Künstler in Not weiter­geben – büro­kra­tie­frei, und in einer Zeit, als von staat­li­chen Hilfs­pro­grammen noch gar keine Rede war.

Wir haben in der Klassik-Woche immer wieder Themen gesetzt, über Perso­na­lien berichtet und heiße Eisen ange­fasst, die viel bewegt haben: CRESCENDO hat in Wies­baden und Erfurt hinter die Kulissen geschaut, regel­mäßig Macht­miss­brauch und Unge­rech­tig­keiten im Klassik-Betrieb ange­klagt, große Debatten ange­regt. Und Winni hat sich als Verleger stets vor mich in den Wind gestellt: Egal, ob bei Rechts­strei­te­reien, die Teodor Curr­entzis gegen uns ange­strengt hat, oder wenn Menschen einfach mal ihre Emotionen über unsere Bericht­erstat­tung ablassen mussten.

Winni ist ein Verleger der großen alten Schule: Ein Ermög­li­cher, einer der anderen Frei­heiten lässt, einer, der seine Mitar­beiter auch in die Verant­wor­tung nimmt – ein Unter­nehmer, der keine Idee zum Schei­tern verur­teilt, bevor sie nicht auspro­biert wurde.

Lieber Winni, die letzten 18 Jahre waren ein atem­be­rau­bender Tanz, und ich danke Dir für jeden Schritt. Ich bin sicher, dass Du als Verleger einen Wandel des Musik­jour­na­lismus in Gang gesetzt hast, der vielen noch gar nicht richtig bewusst ist. Und ich verspreche Dir, dass wir bei Back­stage­Clas­sical und in all den vielen News­let­tern, die noch geschrieben werden, diesen Geist weiter tragen. Aber viel wich­tiger: Ich freue mich darauf, wenn wir das nächste Mal in die Donau springen, uns treiben lassen, die Sonne genießen – und einfach: Kumpel sind!

