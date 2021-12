Christiane Edinger ist Geigerin und verbrachte ihr Leben als Solistin rund um die Welt.

Christiane Edinger spielte die deutsche Erstaufführung von Krzysztof Pendereckis Erstem Violinkonzert. Sie brachte die Violinkonzerte von Erhard Grosskopf, Christóbal Halffter und Peter Michael Hamel zur Uraufführung, und sie war mehrfach Solistin in Arnold Schönbergs Violinkonzert op. 36. Im Gespräch, das beim Tee in ihrer Villa in Dahlem stattfindet, blickt Edinger zurück auf ihr musikalisches Leben, erinnert sich an die Auftritte mit ihrem Vater, dem Pianisten Gerhard Puchelt, ihren Konzerten in New York und ihrer Lehrtätigkeit in Lübeck. Gerade veröffentlichte sie ein Album mit Kompositionen von Gabriel Iranyi, der ihr das Stück Aufgrund meiner Verehrung für J.S.B. widmete.

Gabriel Iranyi: „Verborgene Landschaften“, Christiane Edinger, Hartmut Leistritz (Kreuzberg Records)