Yulia Deyneka ist Solobratschistin an der Staatskapelle Berlin und Professorin an der Musikakademie der Barenboim-Said-Stiftung in Sevilla.

Yulia Deyneka liebt den Bratschenton. Herzerwärmend, samten und voluminös sei er. Und sie schwärmt von ihrer Lehrerin Maria Sitkovskaya, die Wert darauf legte, diesen Ton zu gestalten. Im Gespräch erzählt sie vom Musizieren in der Staatskapelle, vom Unterricht an der Barenboim-Said-Akademie, an der neben Musik auch andere Fächer wie Philosophie, Literatur und Geschichte gelehrt würden und von den Aufführungen zeitgenössischer Kammermusik mit dem Boulez Ensemble im Pierre Boulez Saal in Berlin. Gerade steht sie vor der Aufführung der neuen Komposition Respond von Peter Eötvös.

Pierre Boulez: „Messagesquisse“, Daniel Baranenboim, François-Xavier Roth, Astrig Siranossian, Yulia Deyneka (Peral Music)

(Foto: © Mauro Turatti)