… und eigent­lich steckt in der kleinen Varia­tion des geflü­gelten Wortes „In vino veritas“ dasselbe: Mögen bei maßlosem Konsum auch manchmal Bande geknüpft werden, denen man am nächsten Tag nicht mehr so recht trauen mag, erkennt man in feinster und ange­mes­sener Wein­laune und mitunter – selig­keit durchaus recht treff­si­cher Verbün­dete im Geiste.

Und so hat auch Deutsch­lands erste Somme­lière Paula Bosch keinen klas­si­schen Wein­führer geschrieben, sondern einen Rück­blick auf schöne, innige, aber auch fordernde Begeg­nungen: mit großen und kleinen Winzern, Wein­händ­lern, Kollegen, Gastro­nomen, Kriti­kern und Köchen, wie hier im Bild mit Hans Haas. Ein Buch, das nicht nur sehr persön­lich, unter­haltsam und abwechlsungs­reich ist, sondern auch Einblick gewährt in eine so faszi­nie­rende wie heraus­for­dernde Welt rund um die wunder­bare Welt des Weins und all jener, die sie so span­nend machen, wie sie ist.