Es ist wieder so weit! Zum 43. Mal finden die Herbstlichen Musiktage vom 30. September bis zum 7. Oktober in Bad Urach statt. Seit der Gründung 1981 durch Hermann Prey verwandelt das Festival die kleine Stadt jährlich in ein lebhaftes Konzerthaus.

Unter dem Motto „Frei­heits­nei­gungen“ bieten die Musik­tage wieder eine ausge­wo­gene Mischung aus instru­men­taler und vokaler Musik. Der Eröff­nungs­abend am 30. September wird vom Odeon-Jugend­or­chester München gestaltet, gefolgt von Florian Prey (der Inten­dant der Musik­tage im Bild) und Florian Uhlig in einer Lieder­ma­tinée und Georg Fried­rich Händels Orato­rium „Israel in Ägypten“ mit dem Barock­or­chester La Banda. Ein weiteres High­light bieten der gefei­erte Coun­ter­tenor Valer Sabadus und das Kammer­mu­sik­ensemble Spark mit der Vorstel­lung ihres Albums „Closer to Para­dise“. Auf diese und viele weitere hoch­ka­rä­tigen musi­ka­li­schen Darbie­tungen können Sie sich bei den dies­jäh­rigen Herbst­li­chen Musik­tagen freuen.

Weitere Infor­ma­tionen zu den Herbst­li­chen Musik­tagen Bad Urach:

https://​www​.herbst​liche​-musik​tage​.de