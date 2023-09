Das Festspielhaus Neuschwanstein am Ufer des Forggensees im Allgäu mit Blick auf Schloss Neuschwanstein zählt zu den schönsten Theaterhäusern in Europa. In dieser Traumkulisse finden die diesjährigen Musikfestspiele Königswinkel vom 28. September bis 3. Oktober statt.

Die zweiten Musik­fest­spiele Königs­winkel finden unter der Schirm­herr­schaft von Claudia Roth, Staats­mi­nis­terin für Medien und Kultur, in Füssen statt. Die Auffüh­rungen von „Die Walküre“ von Richard Wagner stehen im Zentrum der Fest­spiele. Im Juli 2023 wird ein neuer „Ring der Nibe­lungen“ an der Opera Sofia produ­ziert und diese neue Produk­tion wird im Fest­spiel­haus Neuschwan­stein, 153 Jahre nach der Urauf­füh­rung in München, gezeigt. Die besten Sänge­rinnen und Sänger aus Bulga­rien werden auf der Bühne stehen: Martin Iliev (Sieg­mund), Tzve­tana Band­a­lovska (Sieg­linde), Biser Geor­giev (Wotan), Mariana Tsvet­kova (Fricka), Gergana Ruse­kova (Brünn­hild) und der Isländer Bjarni Thjor Kris­t­insson als Hunding. Die von Plamen Kartaloff insze­nierte Produk­tion wird von Lothar Zagrosek musi­ka­lisch geleitet.

Im Fest­kon­zert am 2. Oktober, das vormit­tags allen Schulen geöffnet wird, werden Beet­ho­vens Ouver­ture zur Oper „Fidelio“ und sein „4. Klavier­kon­zert“ mit Marga­rita Oganesjan gespielt. Die „4. Sinfonie A‑Dur, Italie­ni­sche“ von Mendels­sohn Bartholdy rundet das Konzert­pro­gramm ab. Es dirgiert Lothar Zagrosek.

Zu den Kammer­kon­zerten in den wunder­schönen welt­be­kannten Kirchen des Königs­win­kels kommen ebenso in aller Welt auftre­tende Kammer­mu­siker: das Schu­mann Quar­tett in der St. Ulrich Pfarr­kirche, Seeg; das Henschel Klavier Trio in der St. Niko­laus Kirche, Pfronten; der Orga­nist Hans­jörg Albrecht in der Kirche St. Mang, Füssen; Chris­toph Poppen und Musiker seines portu­gie­si­schen Festi­vals in Marvão in der St. Johann Baptist Kirche, Welfen­münster in Stein­gaden.

Weitere Infor­ma­tionen zu den Musik­fest­spielen Königs­winkel: https://​www​.musik​fest​spiele​-koenigs​winkel​.de