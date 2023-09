Das jährlich veranstaltete „Festspiel der deutschen Sprache“, von Ks. Edda Moser 2006 gegründet und künstlerisch geleitet, ist der Höhepunkt im Veranstaltungsplan des historischen Goethe-Theaters in Bad Lauchstädt. Das diesjährige Festspiel findet vom 1. bis 31. Oktober statt.

Seit 2019 wird das bundes­weit ausstrah­lende Fest­spiel u.a. aus Mitteln der Bundes­be­auf­tragten für Kultur und Medien geför­dert und hat sich einen Besu­cher­stamm in ganz Deutsch­land und im deutsch­spra­chigen Ausland erobert. Der histo­ri­sche Badeort Bad Lauch­städt, in den letzten Jahren akri­bisch restau­riert, gibt mit seinen klas­si­schen Bauten den Rahmen für ein Kultur­er­eignis ersten Ranges. Marken­kern ist stets die szeni­sche Lesung eines klas­si­schen Dramas in hoch­ka­rä­tiger Beset­zung. 2023 wird mit Georg Büch­ners einst als unspielbar geltendem Drama „Dantons Tod“ ein nur selten zu hörendes Meis­ter­werk zu erleben sein. Die Beset­zung des Dramas ist u.a. mit Thomas Thieme, Sven Eric Bech­tolf, Max Simo­ni­schek und Julia v. Sell hoch­ka­rätig.

Wieder­auf­ge­nommen wird die „Fest­spiel­oper“, Mozarts „Zauber­flöte“, in der durch Goethe initi­ierten „Weimarer Fassung“ von 1794. Zum Auftakt des Fest­spiels sind eben­falls Rari­täten zu genießen: Joseph Haydns Fest­kan­tate „Applausus“ und Hugo von Hofmannst­hals Lyri­sches Drama in Versen „Der Tor und der Tod“. Zu einem Lieder­abend wird der Bariton Konstantin Krimmel von der Baye­ri­schen Staats­oper erwartet. Im Rahmen­pro­gramm wird es Gesprächs­runden zu poli­ti­schen und philo­so­phi­schen Themen und auch Kaba­rett geben. Zum Abschluss gastiert das Theater Rudol­stadt mit einer meis­ter­li­chen Insze­nie­rung von Kleists Lust­spiel „Der zerbrochne Krug“.

Es spielen u.a. das MDR-Sinfo­nie­or­chester, die Kammer­sym­phonie Leipzig unter der Leitung von Prof. Matthias Foremny, der zugleich Musi­ka­li­scher Leiter des Fest­spiels ist.

Weitere Infor­ma­tionen zum Fest­spiel der deut­schen Sprache: https://​goethe​-theater​.com