Kiki Kogelnik : Now is the Time

Kiki Kogelnik (1935–1997) ist eine der bedeu­tendsten in Öster­reich gebo­renen Künst­le­rinnen des 20. Jahr­hun­derts. Sie gilt heute als die einzige öster­rei­chi­sche Prot­ago­nistin der Pop-Art. Ihre Kunst geht jedoch weit über diese Kate­go­ri­sie­rung hinaus. Ihr spie­le­ri­sches, farben­frohes und hoch­po­li­ti­sches Werk reicht von Malerei, Zeich­nung, Keramik und Instal­la­tion bis hin zu perfor­ma­tiven Prak­tiken und weist in seinen Themen­stel­lungen eine erstaun­liche Aktua­lität auf. „Kiki Kogelnik: Now Is the Time“, der Titel bezieht sich auf das gleich­na­mige Gemälde aus dem Jahr 1972, ist mit circa 180 Werken die bis dato größte Retro­spek­tive zum Werk von Kogelnik. In sieben thema­ti­schen Kapi­teln beleuchtet die Ausstel­lung verschie­dene Aspekte ihres künst­le­ri­schen Schaf­fens und will dabei heraus­stellen, warum dieses heute so rele­vant ist wie nie zuvor.

Kiki Kogelnik Fallout, ca. 1964

Das Ausstel­lungs­pro­jekt wird von der Kiki Kogelnik Foun­da­tion groß­zügig unter­stützt und ist eine Koope­ra­tion mit dem Kunst­mu­seum Brandts in Odense, Däne­mark sowie dem Kunst­haus Zürich, wo die Schau nach der Station in Wien auch zu sehen sein wird. Damit wird das Bank Austria Kunst­forum einmal mehr seinem Ruf gerecht, künst­le­ri­schen Pionie­rInnen eine inter­na­tio­nale Bühne zu bieten.

> Kiki Kogelnik: Now Is the Time 02.02. – 25.06.2023 https://www.kunstforumwien.at/de/ausstellungen/hauptausstellungen/333/kiki-kogelnik-now-is-the-time