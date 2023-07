Bad Kissingen ist ein Kurort mit Seele. Schon am Orts­ein­gang des kleinen unter­frän­ki­schen Städt­chens nimmt einen der einzig­ar­tige Charme und die Leich­tig­keit gefangen und man ist gern bereit, sich davon bezau­bern zu lassen. Gerade im Hoch­sommer, umgeben von Blüten­duft und leichter Brise, versprüht die Innen­stadt mit ihren schmalen Gäss­chen und geschichts­träch­tigen Bauten eine Leich­tig­keit und Lebens­freude, die durchaus an medi­ter­rane Gefilde erin­nert.

Einge­bettet in die wunder­schöne Land­schaft der Rhön, lockt Bad Kissingen mit seinen male­ri­schen Parks und Gärten. Steht man auf einer der Brücken, die über die Saale führen, kann es schon sein, dass sich ein kleines Venedig-Feeling einstellt, auch wenn Bad Kissingen weit davon entfernt ist, so verwin­kelt zu sein wie die Lagu­nen­stadt. Ganz im Gegen­teil: Entlang des Gewäs­sers erstre­cken sich große Grün­flä­chen sowie Rosen­garten und Kurpark – ein kleiner Spazier­gang, ein kurzes Päuschen auf Bank oder Liege … So geht kulti­vierter Müßig­gang. Der weit­läu­fige, im engli­schen Stil erbaute Luit­pold­park bietet auf seinen 15 Hektar mehr als reich­lich Platz für Erho­lung und Entspan­nung.

Erho­lung und Entspan­nung werden in Bad Kissingen ohnehin groß­ge­schrieben. So ist die kleine Oase im Norden Bayerns nicht ohne Grund einer der belieb­testen und geschichts­träch­tigsten Kurorte Deutsch­lands. Ob Kaiser, König oder Zaren: Wer als Teil des euro­päi­schen Hoch­adels etwas auf sich hielt, der weilte zur Kur in Bad Kissingen – allein Otto von Bismarck suchte das Kleinod 15 Mal auf. Als „Kaiserkur“ heute noch legendär ist das Zusam­men­treffen zwischen Ludwig II, der gleich nach seiner Thron­be­stei­gung im März 1864 nach Kissingen reiste, dem russi­schen Zaren und dem öster­rei­chi­schen Kaiser­paar.

Und in diesem Stil atmet und lebt die gesamte Stadt Geschichte. Das spürt man spätes­tens, wenn man den grünen Saal im impo­santen Regen­tenbau, das „kultu­relle Herz­stück“ Bad Kissin­gens, betritt. Heute noch scheint einen dort – zwischen opulentem Stuck, Kirsch­baum­holz und tiefem Grün – die erha­bene Stim­mung vergan­gener Zeiten zu umfangen.

Fürst­lich behan­deln lassen kann man sich in Bad Kissingen inzwi­schen jedoch auch ohne Adels­titel: Schon seit fast 300 Jahren schwören die Kissinger auf die wohl­tu­ende Wirkung ihrer Heil­wässer. Der Geschmack ist bei erster Verkos­tung zuge­ge­be­ner­maßen etwas gewöh­nungs­be­dürftig – salzig, erdig, kalkig –, doch entfaltet die bewusste Konzen­tra­tion auf so etwas Gewöhn­li­ches wie das Trinken tatsäch­lich schnell ihre beru­hi­gende Wirkung. Das dürfte nicht zuletzt auch an dem beson­deren Ambi­ente liegen: In der Wandel­halle schenken tradi­tio­nelle Brun­nen­frauen aus goldenen Hähnen mehr­mals am Tag vier der sieben Bad Kissinger Heil­wässer aus, während die Gäste beim bewussten Trinken durch die großen Hallen wandern.

Seit Juli 2021 ist Bad Kissingen gemeinsam mit zehn weiteren, bedeu­tenden histo­ri­schen Kurstädten sogar Teil des UNESCO Welt­kul­tur­erbes. Kein Wunder also, dass dieses beson­dere Ambi­ente jähr­lich hoch­ka­rä­tige Musiker und Künstler in das kleine Städt­chen lockt: Beim Kissinger Sommer, der jedes Jahr zwischen Juni und Juli statt­findet, trifft sich die gesamte inter­na­tio­nale Musik­welt – so scheint es zumin­dest – in Bad Kissingen. Da kann es schon mal vorkommen, dass man beim Einche­cken ins Hotel Anne Sophie Mutter begegnet oder den nach­mit­täg­li­chen Kaffee neben Kent Nagano schlürft – sehr entspannt geht es hier zu, das merkt man auch den Künst­lern an, die plötz­lich sehr, sehr nahbar werden.

Bereits in jungen Jahren debü­tierten musi­ka­li­sche Größen wie Lang Lang, Cecilia Bartoli oder Igor Levit im Rahmen des Festi­vals, und beehren die Kissinger Bühnen bis heute regel­mäßig – eine Treue, die nicht von unge­fähr kommt. Die beson­deren Konzert­säle dürften dabei ein ausschlag­ge­bender Punkt für die große Beliebt­heit des Fest­spiel­orts bei Künst­lern und Publikum sein. So beein­dru­cken Rossini-Saal und Kurtheater mit ihrem erha­benen, aber dennoch intimen Ambi­ente. Der Max-Litt­mann-Saal zählt mit seiner hervor­ra­genden Akustik sogar zu den fünf besten Konzert­sälen Europas.

Die Atmo­sphäre in Bad Kissingen ist geprägt von wunder­baren Gegen­sätzen, die sich in dem kleinen Örtchen mühelos vereinen. Die Archi­tektur erin­nert an Wien, die Gärten an Südeng­land, die Brücken an Italien … Und doch kennt man hier weder touris­ti­sche Hektik noch aufer­legte Distanz – heimelig ist es, ohne zu provi­en­ziell zu sein, geschichts­trächtig, ohne rück­ständig zu wirken. Die Lokale servieren sowohl regio­nale unter­frän­ki­sche Spezia­li­täten als auch euro­päi­sche Küche, und die Konzert­ge­sell­schaft präsen­tiert sich so viel­seitig wie die die Stadt selbst – von großer Robe bis zum farben­frohen Sommer­kleid­chen ist hier alles erlaubt.

Alles hier ist intim, über­schaubar und persön­lich – und atmet doch in diesen lauen Sommer­tagen den Hauch der großen, weiten Welt.

