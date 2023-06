13 Jahre nach der umfas­senden Über­blicks­aus­stel­lung zu Jean-Michel Basquiats Gesamt­werk präsen­tiert die Fonda­tion Beyeler erneut das künst­le­ri­sche Schaffen des New Yorker Künst­lers. Gezeigt werden die «Modena Pain­tings», acht gross­for­ma­tige Gemälde, die Basquiat 1982 in der italie­ni­schen Stadt Modena für eine geplante Ausstel­lung malte, zu der es schliess­lich nicht kam. Mehr als 40 Jahre später versam­melt die Fonda­tion Beyeler nun erst­mals diese sich mitt­ler­weile in US-ameri­ka­ni­schen, asia­ti­schen und Schweizer Privat­samm­lungen befin­denden Haupt­werke Basquiats, darunter mehrere seiner berühm­testen und wert­vollsten Bilder.

Die Fonda­tion Beyeler und Jean-Michel Basquiat verbindet eine lange gemein­same Geschichte: Ernst Beyeler lud den 22-Jährigen bereits 1983 zur Teil­nahme an der Ausstel­lung «Expres­sive Malerei nach Picasso» in seiner Basler Galerie in der Bäum­lein­gasse ein. Basquiat war dort mit vier Gemälden vertreten, und Philis­tines, 1982, zierte das Cover des Kata­logs. Mit der Zeich­nung Black Man, 1982, ein Geschenk aus der Renard Coll­ec­tion, befindet sich seit 2013 ein Bild des Künst­lers in der Muse­ums­samm­lung. 2010 zeigte die Fonda­tion Beyeler die erste grosse Muse­ums­re­tro­spek­tive Basquiats in Europa.

In der Ausstel­lung in der Fonda­tion Beyeler wird die Präsen­ta­tion der Gemälde Basquiats in einem grossen Saal von einem daran anschlies­senden Medi­en­raum ergänzt. In diesem wird die Entste­hung seiner Modena-Bilder in den zeit­li­chen Kontext gerückt und den Besucher:innen ein Eintau­chen in sein Leben und seine Kunst anhand kurzer Film­se­quenzen ermög­licht.

> Basquiat. The Modena Paintings

11. Juni – 27. August 2023

Fondation Beyeler

https://www.fondationbeyeler.ch/startseite