Am Münchner Volkstheater kam am 27. Januar 2023 die Romcom »Alles ist aus. Aber wir haben ja uns (Unterwasser)« von Bonn Park und Ben Roessler zur Uraufführung.

Mit seiner Urauf­füh­rung Alles ist aus. Aber wir haben ja uns (Unter­wasser) verpackt Regis­seur Bonn Park am Münchner Volks­theater ernste Themen in gewollt über­zeich­nete Unter­hal­tung. Die Quint­essenz des Stücks klingt schon im ersten Bild an: Zu sphä­ri­schen Klängen singen Meer­frauen und ‑männer immer wieder „Alles ist aus. Aber wir haben ja uns“. In den folgenden Szenen wird diese doppelte Erkenntnis in verschie­denen Spiel­arten und Konstel­la­tionen durch­de­kli­niert: Einer­seits ist das bonbon­bunte Impe­rium auf dem Meeres­grund dem sicheren Unter­gang geweiht. Um die drohende (Klima-)Katastrophe auszu­blenden und sich zu trösten, klam­mern sich seine exal­tierten Bewohner ande­rer­seits an die Liebe als Trost und Rettung. Um einen Partner zu finden oder zu behalten, lassen sie nichts unver­sucht – egal ob gefühls­du­se­lige Erklä­rungen, spie­le­ri­sches Lavieren zwischen Anzie­hung und Aver­sion, Verdrehen der Tatsa­chen oder Kompro­miss­be­reit­schaft bis hin zur Selbst­auf­gabe, weil Premier­mi­nis­terin Hugh um jeden Preis mit Li, der Kaiserin eines fremden Reichs, zusammen sein will.

Die Märchen- oder Fantasy-Welt der Romcom Alles ist aus. Aber wir haben ja uns (Unter­wasser) von Bonn Park und Ben Roessler am Münchner Volks­theater

Als „Romcom“ – „romantic comedy“ – bezeichnet der Regis­seur Bonn Park seine zweite Insze­nie­rung und Urauf­füh­rung am Münchner Volks­theater. Wie bei seiner ersten namens Gymna­sium arbeitet der 1987 Gebo­rene erneut mit Ben Roessler als Kompo­nisten zusammen, der Musik nicht nur unter­ma­lend, sondern in Musical-Manier auch für Gesangs- und Tanz­ein­lagen einsetzt. Schrille Kostüme (Leonie Falke) und ein Bühnen­bild (Laura Kirst) mit Eyecat­chern wie XXL-Muscheln oder einem von der Seite herein­rol­lenden Flug­zeug verstärken den Eindruck einer Märchen- oder Fantasy-Welt. Mit einem Mix aus Genres und gewollt über­zeichnet, verpackt Bonn Park die Themen Dystopie, Verdrän­gung und Meinungs-Mani­pu­la­tion in Unter­hal­tung, an der vor allem ein junges Publikum seinen Spaß haben dürfte. Ältere Zuschauer müssen sich erst an die plaka­tive Kinder­theater-Anmu­tung gewöhnen.

> Informationen zu den weiteren Aufführungen der Romcom Alles ist aus. Aber wir haben ja uns (Unterwasser) von Bonn Park und Ben Roessler am 2., 3., 6., und 15. Februar sowie am 2., 3., 7. und 8. März 2023 am Münchner Volkstheater: www.muenchner-volkstheater.de