Spieg­lein, Spieg­lein an der Wand

Die nieder­län­di­sche Stadt Rotterdam ist bekannt für ihre moderne Archi­tektur und ihre Liebe zur Kunst. Die Kombi­na­tion dieser beiden Elemente findet im Kunst­depot des welt­be­rühmten Museums Boij­mans Van Beuningen einen einzig­ar­tigen Schau­platz.

Das Depot mit seiner markanten Spie­gel­fas­sade

Entworfen von dem nieder­län­di­schen Archi­tek­tur­büro MVRDV lockt das Depot mit seiner glän­zenden Fassade Besu­cher aus der ganzen Welt. Rund 6000 Spiegel wurden für die impo­sante Ober­fläche verbaut. Die Idee hinter dem schlichten, jedoch ausdrucks­starken Konzept: Ein dyna­mi­sches Gebäude zu schaffen, dass seine Umge­bung wort­wört­lich „reflek­tiert“. „Das Depot ist eine Hommage an die Kunst, aber auch an Rotterdam und seine Archi­tek­tur­tra­di­tionen“, schreibt Winy Maas, Mitbe­gründer von MVRDV, „Es ist ein Ort, an dem Kunst, Archi­tektur und Stadt­pla­nung mitein­ander verschmelzen, um etwas Einzig­ar­tiges zu schaffen.“

Die Innen­räume des Depots sind durch Zick-Zack-Treppen nach Vorbild Giovanni Pira­nesis entworfen

2021 wurde das Depot von keinem gerin­gerem als König Willem-Alex­ander feier­lich einge­weiht. Für die Kunst­welt war das eine kleine Sensa­tion, denn das beein­dru­ckende Gebäude ist das erste öffent­lich zugäng­liche Kunst­depot der Welt. „Derzeit können viele inter­na­tio­nale Museen nur sechs bis sieben Prozent ihrer Samm­lungen in Ausstel­lungen präsen­tieren. Die rest­li­chen 94 Prozent sind in Depots versteckt.“ Das Museum Boij­mans Van Beuningen bricht nun mit dieser Tradi­tion des „Verste­ckens“ und öffnet seine Schatz­kammer für neugie­rige Besu­cher.

Über 150 000 Kunst­werke sind im Innen­raum des Depots unter­ge­bracht

Der Innen­raum des Depots ist dabei ebenso beein­dru­ckend wie seine Fassade. Ein riesiges spiral­för­miges Regal erstreckt sich über alle sechs Stock­werke und bietet Platz für über 150 000 Kunst­werke. Die fünf Etagen des Gebäudes errei­chen Besu­cher über die markanten „Zick-Zack“ Treppen, die an Skizzen des italie­ni­schen Archi­tekten Giovanni Pira­nesi erin­nern sollen. Diese wirr wirkende Plat­zie­rung der Treppen gibt dem Gebäude seinen ganz eigenen Charme: Ein Laby­rinth voller Kunst­werke, das es zu entde­cken gilt.