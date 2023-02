Noch bevor der Früh­ling beginnt, kommt es in München zu einer Blüten­ex­plo­sion. Denn in der Kunst­halle dreht sich ab 3. Februar alles um Blumen: von der Antike bis in die Gegen­wart, vermit­telt durch Gemälde, Skulp­turen, Foto­gra­fien, Design, Mode und wissen­schaft­liche Objekte.

„Flowers Forever“ lautet der Titel, das geht weit über Still­leben und brave Vasen­ar­ran­ge­ments hinaus. So über­rascht Hannah Höch mit fragilen Tulpen, die einer hollän­di­schen Land­schaft vorge­blendet sind. Die für ihre fantas­ti­schen Metall­skulp­turen bekannte Ann Carri­ngton hat aus Löffeln, Gabeln, Nägeln und einer Urne ein präch­tiges Bouquet geformt, und der Jugend­stil­bild­hauer Edmond Quinter lässt eine Femme fleure, also ein Blumen­mä­chen, für Cham­pa­gner werben. Maßlos wird es beim Salon­he­roen Lawrence Alma-Tadema, der an Heliog­a­balus, den durch­ge­knall­testen aller römi­schen Kaiser erin­nert. Der ließ so viele Rosen­blüten über seine verdutzten Gäste schütten, dass sie darunter angeb­lich erstickten.

Die florale Instal­la­tion „Calys“ (Blüten­kelch), die die briti­sche Künst­lerin Rebecca Louise Law für die Kunst­halle reali­siert hat, dürfte da sehr viel vergnüg­li­cher sein. Vor allem nicht erdrü­ckend und dazu ein schönes Gemein­schafts­werk. Hunderte Münchner haben mona­te­lang Blumen gesam­melt, getrocknet und gebunden, um diese Ode an die Natur und deren Schön­heit möglich zu machen.

Kunst­ak­tion und Ausstel­lung sind Teil des großen „Flower Power Festi­vals“ (3. 2. bis 7. 10.), das sich – vergleichbar dem Faust-Festival vor fünf Jahren – durch die ganze Stadt zieht und nicht nur in Parks und Gärten, sondern genauso auf Plätzen und in Hör- oder Konzert­sälen statt­findet. Dass die Kunst­hallen-Schau im Anschluss nach Giverny geht, wo Claude Monet seinen berühmten Garten ange­legt und vor allem gemalt hat, spricht für das Münchner Konzept.

> „Flowers Forever“

Kunsthalle München, 3.2. bis 27.8. 2023

Musée des impressionnismes Giverny, 29.9.2023 bis 7.1.2024 https://www.kunsthalle-muc.de/flowers-forever/