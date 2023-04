Der Garten hat seit jeher unsere Ideen, Träume und Visionen wider­spie­gelt und war immer auch ein Ausdruck der mensch­li­chen Seele. Heut­zu­tage sind die liebe­voll bepflanzten Grün­flä­chen aber nicht mehr nur roman­ti­sche Oasen, sondern auch beson­dere Orte der künst­le­ri­schen und poli­ti­schen Entwick­lung: Sie sind inno­va­tive Kultur­güter, Expe­ri­men­tier­felder für eine nach­hal­tige Zukunft und wich­tige Räume zur Erhal­tung der Biodi­ver­sität.

Die Ausstel­lung Garden Futures – Desig­ning with Nature zeigt die Entwick­lung des Garten­baus in all seinen Facetten. Viel­fäl­tige Beispiele aus Kunst, Kultur und Land­schafts­ar­chi­tektur – vom Liege­stuhl bis zur inno­va­tiven Stadt­farm, von zeit­ge­nös­si­schen Park über begrünte Gebäude bis hin zu Gärten von Künst­lern wie Roberto Burle Marx, Mien Ruys oder Derek Jarman sind in der impo­santen Ausstel­lung zu bewun­dern.

Dabei werden Fragen aufge­worfen wie: Wie sieht die Zukunft des Gartens im Zeit­alter des Anthro­po­zäns aus und wie kann eine neue Sicht­weise auf das Gärt­nern zu einer besseren Zukunft beitragen?