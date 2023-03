Nichts wünscht sich Fritz mehr, als von seiner Mutter geliebt zu werden. Doch die verhält sich konstant unnahbar und desin­ter­es­siert. Von seinem Vater erfährt der Junge nur Strenge, von seinen Geschwis­tern fühlt er sich abge­lehnt. Um beachtet zu werden, entschließt sich Fritz zu einem radi­kalen Schritt: Er fingiert seinen Selbst­mord und ertrinkt scheinbar in einem Teich.

Über­nimmt in Gisèle Viennes Insze­nie­rung alle Rollen von Erwach­senen: Henri­etta Wall­berg

Dieses Kurz­drama von Robert Walser über Fritz’ uner­füllte Sehn­sucht verdichtet Gisèle Vienne bei ihrem Gast­spiel an den Münchner Kammer­spielen auf nur zwei Darsteller: Henri­etta Wall­berg über­nimmt die Rollen der Erwach­senen, Adèle Haenel die aller Kinder und Jugend­li­chen; ihr Wechsel von einer Person zur anderen passiert in Sekun­den­bruch­teilen, virtuos ausge­drückt durch Verän­de­rungen von Stimme, Tonfall, Körper­hal­tung.

Weitere Kunst­griffe sind wieder­holt Bewe­gungs­ab­läufe in Zeit­lupe, eine Sound-Collage aus Tech­no­musik, elek­tro­ni­schen Klängen und via Mikro­phon verstärktes Stöhnen, Schlu­cken oder Seufzen, die zum Teil bis an die Schmerz­grenze laut anschwillt, sowie Licht­stim­mungen, die den bis auf ein Bett leeren Bühnen­raum in unter­schied­liche, intensiv leuch­tende Farben tauchen.

Verkör­pert Fritz und alle weiteren Jugend­li­chen: Adèle Haenel

Bezie­hungs­schicht um Bezie­hungs­schicht entsteht andert­halb Stunden lang das Psycho­gramm einer dysfunk­tio­nalen Familie, die Macht­spiele und Miss­ach­tung statt Mitein­ander bestimmen. Kein Wunder, dass sich für Fritz das Leben dort „wie eine zerris­sene Jacke“ anfühlt. Seine Not und wach­sende Verzweif­lung insze­niert Gisèle Vienne eindring­lich bis dras­tisch mit wech­selnden Innen- und Außen­per­spek­tiven und bril­lanten, multi­plen Persön­lich­keiten.

> Informationen zu weiteren Gastspielterminen von Gisèle Vienne und Adèle Haenel mit dem Kurzdrama »Der Teich« von Robert Walser: www.g-v.fr