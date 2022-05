Willkommen in der neuen KlassikWoche,

heute mit grund­le­genden Fragen: Wie sieht das Orchester der Zukunft aus? Was läuft schief an der Baye­ri­schen Aka­demie der Schönen Künste? Und wie kann es sein, dass aus­ge­rechnet die rus­si­sche Zen­tral­bank-Chefin, die Rubel für Öl for­dert, auch die Bilanzen von musi­cAe­terna beglaubigt?

PINGUINE, ZIEHT DEN FRACK AUS!

Letztes Wochen­ende war ich auf dem Deut­schen Orches­tertag – und es ging durchaus hoch her, und auf dem Podium kam es zuweilen zu grund­sätz­li­chen Debatten. Mün­chens GMD Vla­dimir Jurowski blickte auf bri­ti­sche Orchester wie das London Phil­har­monic Orchestra und erklärte, dass sich hier jedes Mit­glied seiner exis­ten­zi­ellen Ver­ant­wor­tung für das Ensemble bewusst sei.

In unserem Gespräch für den Pod­cast „Alles klar, Klassik?“ for­dert Jurowski ein Neu­denken der Orchester-Struk­turen, beson­ders die Kom­po­nenten von Sicher­heit und Krea­ti­vität müssen erneut hin­ter­fragt werden. „Wir müssen Lösungen für den Fakt finden“, sagt Jurowski, „dass wir Leute im Orchester haben, die vor 20 Jahren ein Vor­spiel gewonnen haben und sich seither nicht mehr beweisen mussten.“ Jurowski plä­diert für eine kluge Erneue­rung der Orchester und dafür, Musi­ke­rInnen mehr Ver­ant­wor­tung zu geben bei gleich­zei­tiger Bewah­rung ihrer sozialen Sicherheit.

Außerdem merkt man der Branche die Müdig­keit nach zwei Jahre Corona an: „Einige Abtei­lungen haben das Gefühl von Long­Covid“, sagt Anselm Rose von der Rund­funk Orchester und Chöre gGmbH Berlin. Andau­ernde Absagen, das ewige Neu­or­ga­ni­sieren und das Fehlen von Erfolgs­er­leb­nissen durch Kon­zerte seien ermü­dend gewesen. Vor allen Dingen sorgt Rose sich darum, dass immer mehr Men­schen die Orchester-Admi­nis­tra­tion ver­lassen: „Geringe Bezah­lung, großer Stress oder fami­li­en­feind­liche Arbeits­zeiten – viele Mit­ar­bei­te­rInnen aus dem Künst­le­ri­schen Betriebs­büro, aus dem Ticke­ting oder dem Mar­ke­ting suchen im Tou­rismus oder in der Wirt­schaft nach Alter­na­tiven. Als Orchester müssen wir unbe­dingt auf diesen Trend reagieren.“ Ist die Klassik mit ihren alten Struk­turen (und oft auch alten Umgangs­formen) über­haupt noch attraktiv als Arbeits­platz? Dar­über habe ich mir auch in einem Kom­mentar für den SWR Gedanken gemacht. Mein Gespräch mit Anselm Rose ist in einer der nächsten Pod­cast-Folgen zu hören, diese Woche rede ich dafür auch mit Ketan Bhatti und Cymin Sama­watie vom Trickster Orchestra.

ZOFF UM DIE BAYERISCHE AKADEMIE DER KÜNSTE

Einst war sie ein ehren­wertes Haus – dann kamen aller­hand Skan­dale, und so richtig im Lot scheint die Baye­ri­sche Aka­demie der Schönen Künste noch immer nicht zu sein. Kritik scheint uner­wünscht. Das jeden­falls bekam der Kom­po­nist Moritz Eggert zu spüren, zu dessen „Ver­halten“ man eine extra Sit­zung anbe­raumt hatte. Lesens­wert sind seine Gedanken zu dieser Anschul­di­gung. Eggerts Frech­heit bestand in erster Linie darin, für Trans­pa­renz zur sorgen: Er fragte nach der Finan­zie­rung des Fes­ti­vals „Lied und Lyrik“ in Ober­franken, bat um klare Regeln bei Lesungen und for­derte demo­kra­ti­schere Struk­turen. „Gut, auch in der Aka­demie steht aktuell nur ein ein­ziger Prä­si­dent zur Wahl“, heißt es in Eggerts Text, „dass dieser Prä­si­dent in jüngster Ver­gan­gen­heit für einen der größten Eklats in der Geschichte der Aka­demie sorgte (gefolgt von einem bei­spiel­losen Mas­sen­aus­tritt), sollte uns und ihn nicht weiter beun­ru­higen, denn die Aus­ge­tre­tenen können ja nun nicht mehr gegen ihn stimmen, was sie ansonsten getan hätten. Auch sein beherztes Enga­ge­ment für Coro­na­ver­ste­her­initia­tiven wie ‚Auf­stehen für die Kunst‘ oder ‚Alles­Dicht­Ma­chen‘ sollte man nicht gegen ihn aus­legen.“ Es besteht Inno­va­tions-Bedarf, würde ich sagen. Sowohl in meinem Pod­cast nimmt Moritz Eggert noch einmal Stel­lung als auch hier in einer Sprach­nach­richt, um die ich ihn gebeten habe.

NICHT NUR EINE BANK! – DIE KLASSIK IM KRIEG

Das Bild oben kur­siert gerade im Netz, zu sehen ist der Vor­stand des Orches­ters musi­cAe­terna 2021 in Russ­land, nachdem er – so heißt es auf der ent­spre­chenden, offi­zi­ellen Seite – die „Ent­wick­lungs­stra­tegie des Orches­ters“ für das Jahr 2022 debat­tiert habe. Wer noch Zweifel daran hat, dass das Ensemble bewusst für rus­si­sche Pro­pa­ganda instru­men­ta­li­siert wird, muss wissen, dass hier drei der wohl engsten Ver­trauten Wla­dimir Putins zu sehen sind: Andrej Kostin, der Vor­sit­zende der sank­tio­nierten VTB Bank, Alex­ander Beglov, der durch Kor­rup­tion auf­ge­fal­lene Gou­ver­neur von St. Peters­burg (der eben­falls auf der euro­päi­schen Sank­ti­ons­liste steht) und Elwira Nabiu­l­lina, die Chefin der Rus­si­schen Natio­nal­bank (sie zwang inter­na­tio­nale Kunden, Gas- und Öl-Lie­fe­rungen ent­gegen bestehender Ver­träge in Rubel zu bezahlen). Auf dem Foto sind die drei nach dem Treffen mit ihrem Lieb­lings­di­ri­genten Teodor Cur­r­entzis zu sehen, der sich bis heute wei­gert, den Angriffs­krieg Putins zu ver­ur­teilen. Es geht bei musi­cAe­terna schon lange nicht mehr allein um das Spon­so­ring der VTB Bank, son­dern um direkte Ein­fluss­nahme des Putin-Kreises auf die Geschicke des Orches­ters. Span­nend in diesem Fall auch die Recherche von Alex­ander Strauch, der nicht nur die Nähe und Abhän­gig­keit von musi­cAe­terna gegen­über der Politik beleuchtet, son­dern auch expli­zite Freund­schafts­be­kun­dungen von Cur­r­entzis an seine kreml­nahen För­derer zitiert. All das scheint Salz­burg-Inten­dant Markus Hin­ter­häuser noch immer nicht zu beein­dru­cken. Er will auch wei­terhin an den Auf­tritten von musi­cAe­terna und Teodor Cur­r­entzis bei den Salz­burger Fest­spielen fest­halten und ver­steht noch immer nicht, warum das pro­ble­ma­tisch sein könnte. Seit musi­cAe­terna 2020 von Perm nach St. Peters­burg gezogen ist, wurden Orchester und Diri­gent offen­sicht­lich von Putins mäch­tigem Haufen gekauft und mundtot gemacht.

Noch vor einigen Wochen hoffte Hin­ter­häuser auf ein klä­rendes Wort von Cur­r­entzis – bis jetzt lässt der Diri­gent den Inten­danten aller­dings zap­peln. Und es gibt noch immer keine Anzei­chen, dass sich das ändert. Statt­dessen hört man bei Norman Leb­recht, dass musi­cAe­terna sich nun von allen nicht in Russ­land ansäs­sigen Musi­ke­rInnen trennen will. Müssen wir in den nächsten Wochen wirk­lich auch noch die Eigen­tums­ver­hält­nisse der rus­si­schen Spiel­stätte von musi­cAe­terna, von Cur­r­entzis neuer Heimat seit 2020, des DOM Radios in St. Peters­burg, auf­klären und die Umstände von Cur­r­entzis’ rus­si­scher Staats­bür­ger­schaft, um noch klarer zu machen, wessen Mario­nette der Diri­gent ist – dass es sich bei ihm um einen Valery Ger­giev 2.0. han­delt? Ver­dammte Hacke, machen wir, wenn es sein muss – wir sind dran! +++ Dabei ist schnelles Han­deln nicht so schwer. Letzte Woche hatten wir an dieser Stelle über die Tätig­keit des Kon­zert­meis­ters der Münchner Phil­har­mo­niker, Lorenz Nas­tu­rica-Herschco­wici, auf einer Russ­land-Tour mit Valery Ger­giev berichtet, was in vielen Medien wie dem Merkur einen Nach­dreh fand. Auch die Abend­zei­tung hakte nach und kon­sta­tierte: „Dieser Auf­tritt mag juris­tisch erlaubt sein, aber beson­ders gut riecht er nicht. Nas­tu­rica-Herschco­wici hatte Zeit und Lust auf ein Kon­zert für Ger­gievs Stif­tung. Beim Ukraine-Soli­da­ri­täts­kon­zert der drei Münchner Orchester in der Isar­phil­har­monie, das vier Tage vor dem Mos­kauer Kon­zert statt­fand, blieb der dienst­äl­teste Kon­zert­meister der Phil­har­mo­niker unsichtbar.“ Am Freitag erklärten die Phil­har­mo­niker nun gegen­über der Abend­zei­tung (Print), dass sie Nas­tu­rica-Herschco­wici nach noch­ma­liger Prü­fung die Neben­tä­tig­keit in Russ­land inzwi­schen unter­sagt hätten. +++ Das Bol­schoi hat zwei Pro­duk­tionen von Regis­seuren vom Spiel­plan genommen, die dem Krieg Russ­lands kri­tisch gegen­über­stehen. Tim­ofej Kuljabin’s Pro­duk­tion von „Don Pas­quale” und Kirill Serebrennikov’s Ballet „Nurejew” werden in Moskau der­zeit nicht gespielt.

PLÄNE, PLÄNE, PLÄNE

Bei den Ber­liner Phil­har­mo­ni­kern ist zu erkennen, dass man hier – und ich halte das für zukunfts­wei­send! – auf immer mehr Tiefe setzt. Man werde das Kern­re­per­toire aus­bauen und Rari­täten aus­graben, mehr Mozart als bisher spielen, end­lich ein Ora­to­rium von Men­dels­sohn und drei Urauf­füh­rungen. Chef­di­ri­gent Kirill Petrenko war auf der Pres­se­kon­fe­renz betont sach­lich, wie Fre­derik Hanssen fest­stellte: „‚Wir beginnen, ein­ander zu ver­trauen‘, ‚die Arbeit wird per­sön­li­cher‘, „ich hoffe, dass ich dem Orchester etwas Gutes tun kann’, ‚wir sind zusammen auf einem richtig guten Weg’. Die Flit­ter­wo­chen­phase ist wohl defi­nitiv vorbei, der Weg durch die Ebene – die bei den Phil­har­mo­ni­kern natür­lich immer ein Hoch­pla­teau ist – nicht ohne Mühen.“

Diver­sität steht an vielen Häu­sern inzwi­schen im Vor­der­grund. So auch beim neuen Inten­danten des Beet­hoven-Festes, Steven Walter. Queere Musiker und Musi­ke­rinnen gestalten das Pro­gramm genauso wie Men­schen aus ver­schie­denen Kul­turen oder Men­schen mit Ein­schrän­kungen. Auch beim Publikum wünscht sich Walter eine große Viel­falt: „Wir wollen die Gemein­schaft in ihren Unter­schieden zusam­men­bringen.“ Spie­le­risch divers erscheint das Pro­gramm an der Volks­oper in Wien: Hier scheint es Lotte de Beer tat­säch­lich ernst zu meinen, eine VOLKS-Oper für alle neu zu beleben: mit Urauf­füh­rungen, Klas­si­kern, mit lokalen Super­stars und über­re­gio­naler Bedeu­tung. Auch Stefan Her­heim gelingt es, einen auf­re­genden, modernen und viel­fäl­tigen Spiel­plan für die Aus­weich­spiel­stätte des Thea­ters an der Wien vor­zu­legen. Zwei neue Lei­tungen, gegen die Bogdan Roščićs Haus am Ring alt aus­sieht: Regie­theater der 2000er-Jahre und gefühlt alle Pre­mieren von GMD Phil­ippe Jordan diri­giert. Viel­falt, so wie sie der Katalog der Haupt-Agenden des Hauses eben her­gibt. Diver­sität auch am Münchner Gärt­ner­platz­theater: Inten­dant Josef E. Köp­p­linger will in einer bunten und kos­mo­po­li­ti­schen Mischung Men­schen mit­ein­ander ver­binden. Umge­baut wird auch die Komi­sche Oper in Berlin, doch deren Weg von Barrie Kosky scheint sich auch trotz dessen Aus­scheiden als Inten­dant nicht son­der­lich zu ändern. Nach­folger Philip Brö­king erklärt: „Wir haben in den letzten Jahren mit Barrie Kosky außer­or­dent­lich eng zusam­men­ge­ar­beitet. Und da wir ziem­lich auf einer Wel­len­länge funken, ver­spre­chen wir uns davon, dass wir aus seiner krea­tiven Energie, seinen Ideen weiter teil­haben.“ Die Oper Frank­furt will dem Spar­zwang trotzen und hält an einem Voll­pro­gramm fest. Inten­dant Bernd Loebe lässt Ted Huffman Mozarts „Zau­ber­flöte“ und Hän­dels „Orlando“ insze­nieren. Der schei­dende GMD Sebas­tian Weigle über­nimmt „Meis­ter­singer“, „Elektra“ und „Die ersten Men­schen“ von Rudi Ste­phan. „Krieg und Liebe“ ist das Motto der kom­menden Spiel­zeit an der Baye­ri­schen Staats­oper. Geplant wurde es bereits lange vor dem Angriffs­krieg auf die Ukraine. Für Inten­dant Serge Dorny ist klar: Kriege gehören zur Rea­lität – und dazu gehört auch, dass er Anna Netrebko der­zeit nicht enga­gieren will. Tat­säch­lich scheinen Inten­dan­tInnen in der Oper gerade zwi­schen voll­kom­mener Kon­ven­tion oder abso­lutem Neu­auf­bruch zu pen­deln. Span­nend dazu die Dis­kus­sion, die Wolf­gang Höbel und Hannah Pil­ar­czyk im Spiegel beginnen, wenn sie fragen: „Braucht das Theater noch Inten­danten?“

UND WO BLEIBT DAS POSITIVE, HERR BRÜGGEMANN?

Ja, wo zum Teufel bleibt es denn? Viel­leicht hier: Ich beob­achte der­zeit einen grund­le­genden Wandel der Klassik-Szene, eine neue Dis­kus­si­ons­kultur, ein neues Nach­denken – eine grund­sätz­liche, struk­tu­relle, breite und lei­den­schaft­liche Debatte über die Zukunft von Oper und Kon­zert und ihren gesell­schaft­li­chen Rollen. Eine immer brei­tere Öffent­lich­keit scheint nicht mehr alles teil­nahmslos abzu­ni­cken, son­dern will selber teil­haben an den aktu­ellen Dis­kus­sionen (oben ein Aus­schnitt der „Standard“-LeserInnen-Reaktionen auf Hin­ter­häu­sers Fest­halten an Cur­r­entzis). Viel­leicht ist ja genau DAS das POSI­TIVE: Wir scheinen uns der­zeit alle ein biss­chen nackt zu machen. Das reibt, das quietscht, das kann auch mal wehtun (auf allen Seiten) – aber: Es hat einen Sinn, den wir viel­leicht viel zu lange nicht mehr ver­folgt haben, zu fragen „warum das alles?“ – „für wen das alles?“ – und „unter wel­chen Bedin­gungen das alles“. Liebe Leute, so schwer die Dinge gerade manchmal scheinen, so groß ist unsere Chance auf neue, trans­pa­rente, gemein­same Struk­turen und einen Klassik-Betrieb, dessen Zahn­räder wieder in die Zahn­räder unserer knir­schenden Welt greifen: um sie zu befragen, emo­tional zu betrachten und nüch­tern zu ana­ly­sieren, um die Kunst als das zu nutzen, was sie am besten kann: Grund­lage einer intel­lek­tu­ellen und emo­tio­nalen Debatte zu sein, in der nie­mand sterben muss, um dann unsere Wirk­lich­keit viel­leicht ein biss­chen besser zu machen.

In diesem Sinne: Halten Sie die Ohren steif!

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

[email protected]​crescendo.​de

KOR­REKTUR

Axel Brüg­ge­mann hat in der Klas­sik­Woche 18⁄ 22 vom 2. Mai 2022 die Behaup­tung ver­breitet, dass Bogdan Roščić „auch zu der Gesell­schaft gehörte, die am 24. Februar, also nach Kriegs­aus­bruch, Cur­r­entzis‘ Geburtstag in St. Peters­burg gefeiert hat.“ Diese Behaup­tung ist falsch. Wir bedauern.

Fotos: dpa, Baye­ri­sche Aka­demie der Schönen Künste, Ste­phan Rabold