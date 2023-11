Katharina Wagner und die Sparmaßnahmen bei den Bayreuther Festspielen, die Suche nach einem Intendanten oder einer Intendantin am Konzerthaus Berlin, die Debatten in Nürnberg um die Interimsspielstätte des Staatstheaters.

Will­kommen in der neuen Klas­sik­Woche,

wir haben bei Katha­rina Wagner nach­ge­fragt, was es mit den Spar­maß­nahmen in Bayreuth auf sich hat, fragen uns, warum der Klassik die Soli­da­rität mit Israel so schwer­fällt, und fragen, wer frei­willig Inten­dantIn des Konzert­hauses in Berlin werden will.

Anne-Sophie Mutter sieht „Krise im Geigen“

Anne-Sophie Mutter attes­tiert unserer Zeit eine „Krise des Geigens“. Der Grund: „Das Problem ist die Ausbil­dung, es gibt zu wenig unter­schied­liche Ansätze an das Spiel. Da ist zu viel Glei­ches – so wirkt alles eindi­men­sional.“ Wirk­lich, Frau Mutter? Ich finde, so gegen­sätz­liche Geige­rInnen wie Patricia Kopatchinskaja, Leonidas Kavakos, Emma­nuel Tjekna­vo­rian, Vilde Frang oder Augustin Hade­lich gab es schon lange nicht mehr – und keiner von ihnen klingt wie Anne-Sophie Mutter.

Krea­tives Sparen in Bayreuth

Das war mal wieder ein Sturm im Bayreu­ther Fest­spiel-Glas. Der Chor­vor­stand hat medi­en­wirksam per Pres­se­mit­tei­lung dagegen protes­tiert, dass der Fest­spiel­chor von 134 auf 80 Mitglieder redu­ziert werden soll. Das würde den „beson­deren Chor­klang“ der Fest­spiele grund­le­gend beein­flussen, hieß es.

Ich habe bei Katha­rina Wagner nach­ge­fragt. „Als Inten­dantin ist es für mich natür­lich höchste Prio­rität, dass nötige Einspa­rungen nicht auf Kosten der musi­ka­li­schen Qualität gehen“, sagt sie. „Selbst­ver­ständ­lich werden wir den Chor nach den Anfor­de­rungen der jewei­ligen Produk­tionen mit profes­sio­nellen Sänge­rinnen und Sängern aufsto­cken, sodass es keine quali­ta­tiven Einbußen geben wird.“ Was Wagner meint: Derzeit werden alle Chor­sän­ge­rInnen über die ganze Fest­spiel­zeit bezahlt, auch, wenn sie in Opern wie Rhein­gold, Walküre oder Sieg­fried gar nicht auftreten. In Zukunft könnte der 80 Stimmen starke „feste Chor“ je nach Produk­tion erwei­tert werden, etwa für die Fest­wiese in den Meis­ter­sin­gern, der Herren­chor für Parsifal (wo es einen klei­neren Frau­en­chor gibt), bis auf 134 Sänge­rInnen in Lohen­grin.

„Weder mir, noch den Gesell­schaf­tern macht es Freude, Spar­auf­träge umzu­setzen“, sagt Wagner gegen­über CRESCENDO, „aber die Fest­spiele sind nun einmal von den Trägern zum Sparen beauf­tragt. Und wir haben gemeinsam mit den Gesell­schaf­tern auf ganz unter­schied­li­chen Ebenen – von der Technik bis zum Orchester – Wege für Einspa­rungen beschlossen.“ Tatschlich müssen in Bayreuth bis 2025 wahr­schein­lich rund fünf Millionen Euro einge­spart werden, Tarif­stei­ge­rungen oder gestie­gene Ener­gie­kosten werden dabei nicht ausge­gli­chen. Dass auch die Kultur in Zeiten knapper Kassen sparen muss, hat das Fest­spiel­or­chester verstanden. „Gerade beim Orchester sind wir auf Verständnis und großes Entge­gen­kommen gestoßen“, berichtet Katha­rina Wagner. „Ich bin sehr dankbar dafür, dass sich die Musi­ke­rinnen und Musiker in einem gemein­samen Prozess bereit erklärt haben, mehr Dienste zu spielen. So konnte die einma­lige Qualität gesi­chert und den Fest­spielen dennoch bei der Umset­zung der Spar­vor­gaben geholfen werden.“

Bayreuth ist kein Einzel­fall: Orchester und Bühnen müssen aller­orten sparen – meist am Personal, das über 75 Prozent des Etats ausmacht. Auch das Akqui­rieren von Spon­soren wird immer schwerer. Die Bayreu­ther Fest­spiele verteilen die nötigen Kürzungen moderat auf vielen Schul­tern und stoßen dabei weit­ge­hend auf Verständnis. Dass der Fest­spiel­chor als erheb­li­cher Kosten­faktur nicht ausge­spart werden kann, versteht sich von selbst.

Inten­dan­ten­gift Berliner Konzert­haus

Berlin sucht hände­rin­gend einen Nach­folger für Sebas­tian Nord­mann, den nach Luzern schei­denden Inten­danten des Konzert­hauses der Haupt­stadt. Die Findungs­kom­mis­sion ist bestellt, die ersten Bewer­bungen trudeln ein – aber echt gute Kandi­daten scheinen sich nicht zu melden. Wer will schon unter Joana Mall­witz (die nicht nur Chef­di­ri­gentin ist, sondern auch mit Programm­ver­ant­wor­tung für das Haus ausge­stattet ist), einem Orches­ter­di­rektor und einer Geschäfts­füh­rerin den Kram für alle orga­ni­sieren? Viel Raum für eigene Ideen scheint es in Berlins neuem Selbst­dar­stel­lungs-Haus wohl kaum zu geben. Aber viel­leicht trudelt ja doch noch ein abge­ta­kelter ICE aus Düssel­dorf in Berlin ein.

Nahost und Klassik: „Roth soll Fehler einge­stehen“

Das liegt mir sehr am Herzen: In der aktu­ellen Ausgabe des Podcasts Alles klar, Klassik? frage ich, warum die Kultur – und beson­ders die Musik­kultur – sich derzeit so schwer mit Soli­da­rität für Israel tut. Die Feuil­le­ton­lei­terin der Jüdi­schen Allge­meinen, Ayala Gold­mann, kommen­tiert neben den aktu­ellen Schwie­rig­keiten bei PEN und docu­menta auch das Verhalten von Kultur­staats­mi­nis­terin Claudia Roth. Anders als ihre Grünen-Partei­kol­legin Lisa Paus habe Roth nie den Fehler einge­standen, sich bei einer Abstim­mung gegen die anti­se­mi­ti­sche Bewe­gung BDS (boycott, dive­st­ment und sanc­tions) enthalten zu haben. Auch wir waren letzte Woche an dieser Stelle ja schon über Roths kritik­lose Soli­da­rität mit der Baren­boim-Said Akademie erstaunt, in der isra­el­feind­liche Posts von Alumni die Runde machten. Der Kanzler der Akademie lehnte ein Inter­view über die aktu­elle Situa­tion übri­gens ab und verwies darauf, dass man Antworten in der Arbeit gebe.

Tatsäch­lich scheinen selbst große Medien wie die Süddeut­sche Zeitung derzeit lieber auf trie­fendes Pathos und an Kitsch gren­zenden Jour­na­lismus zu setzen, statt die Probleme inner­halb der Insti­tu­tion zu thema­ti­sieren. Umso wich­tiger, dass wir im Podcast auch debat­tieren, ob es in diesen Zeiten über­haupt noch möglich ist, an die verbin­dende Kraft der Musik zu glauben. Die jüdi­sche Sopra­nistin Chen Reiss, deren Familie in Israel wohnt, will sich diesen Glauben nicht nehmen lassen. Sie beob­achtet derzeit einen Kampf um kultu­relle Werte und kultu­relle Errun­gen­schaften und empfiehlt das Buch Jews Don’t Count von David Baddiel. Hier wird die These aufge­stellt, dass Juden von vielen Menschen gar nicht als Minder­heit wahr­ge­nommen werden. Ein Podcast mit vielen Denk­an­stößen zur aktu­ellen Situa­tion und zum kultu­rellen Umgang mit ihr (hier für apple Podcast oder alle anderen Formate).

Perso­na­lien der Woche

Das Grand Théâtre de Genève hat sich für Alain Perroux (52) als nächsten Inten­danten entschieden – er verlässt dafür die Opéra national du Rhin in Stras­bourg und wird Nach­folger von Aviel Cahn, der an die Deut­sche Oper nach Berlin gehen wird (Cahns Inter­view mit Alles klar, Klassik? hier). +++ Die Bregenzer Fest­spiele zeigen zum ersten Mal den Frei­schütz auf der Seebühne: Philipp Stölzl wird den Abend insze­nieren, es diri­giert Conductor in Resi­dence, Enrique Mazzola. Rossinis Tancredi hat im Fest­spiel­haus Première, insze­niert von Jan Philipp Gloger und diri­giert von Yi-Chen Lin. +++ Valery Gergiev weist angeb­lich Nach­richten zurück, nach denen er auch das Bolschoi über­nehmen soll. „Ich bin beschäf­tigt genug und suche keine weitere Arbeit“, wird Gergiev auf einem Tele­gram-Kanal und bei Norman Lebrecht zitiert, „wir halten es für wichtig, derzeit bei uns im Land zu arbeiten, aber wir waren auch in China – man kann uns also nicht vorwerfen, dass wir uns nicht bewegen.“ +++ Endlose Debatten in Nürn­berg gehen weiter. Der Stadtrat will eine Inte­rims­spiel­stätte in der von den Nazis nie fertig gebauten Kongress­halle errichten: Das Staats­theater samt Staats­phil­har­monie soll nach der Sanie­rung des Bauensem­bles am Richard-Wagner-Platz dann wieder ins Stadt­zen­trum zurück­kehren. Nun aber stellt der Stadt­rats-Grüne Achim Mletzko all das in den Nürn­berger Nach­richten in Frage: „Ich gehe davon aus, dass aus dem Interim ein andau­ernder Spielort wird.“ Die Chaos-Singer von Nürn­berg! +++ Vier Jahre lang hat die Stadt Düssel­dorf das ehema­lige Wohn­haus des Musi­ker­ehe­paars Clara und Robert Schu­mann saniert – jetzt steht das Schu­mann-Haus vor seiner Eröff­nung. Stadt und Hein­rich-Heine-Institut stellten die neuen Räum­lich­keiten vor, bevor das Haus ab 1. Dezember als Museum für die Öffent­lich­keit seine Türen öffnet. Was genau dort zu sehen ist, kann man hier lesen.

Ein Feuer im Meck­len­bur­gi­schen Staats­theater in Schwerin hat am Frei­tag­abend einen Feuer­wehr-Groß­ein­satz ausge­löst. Die im Gebäude laufende Vorstel­lung der Oper Carmen musste abge­bro­chen werden. Die Polizei ermit­telt wegen Verdacht auf schwere Brand­stif­tung. +++ Die neue rechts­po­pu­lis­ti­sche Kultur­mi­nis­terin der Slowakei hatte Mitte November eine LGBTIQ-Foto­aus­stel­lung gestoppt, nun spielt das Natio­nal­theater in Košice Wagners Tann­häuser. Die künst­le­ri­sche Produk­ti­ons­lei­tung von Ondrej Soth, Roland Khem Tóth und Stanislav Tryn­ovský will den Titel­helden als Doppel­gänger des schwulen Wagner-Sohns Sieg­fried insze­nieren. Die Auffüh­rung sorgt schon vor der Première für Debatten. +++ Die Sanie­rung der Kölner Bühnen wird sich bis Ende Juni 2024 verzö­gern statt bis Ende März 2024. Damit würden die Arbeiten insge­samt mehr als zwölf Jahre dauern und die Kosten weiter steigen. Die ursprüng­li­chen Baukosten waren mit 253 Millionen Euro veran­schlagt. +++ Letzte Woche hatten wir bereits darüber berichtet: Spotify ändert seine Ausschüt­tungs-Krite­rien. Nun ist das auch offi­ziell bestä­tigt. Eine Art Kappungs­grenze, nach der die Nutzung von Songs erst ab 1000 Strea­min­g­abrufen pro Jahr vergütet werden soll, Straf­zettel für Vertriebs­partner, wenn bei Tracks aus deren Kata­logen Betrugs­ver­suche fest­ge­stellt werden. Hier eine Zusam­men­fas­sung der neuen Regeln.

Und wo bleibt das Posi­tive, Herr Brüg­ge­mann?

Ja, wo zum Teufel bleibt es nur? Die nmz – neue musik­zei­tung sorgte neulich mit einer Satire für Aufmerk­sam­keit: Angeb­lich habe ein Noten­verlag vor, die Zauber­flöte in gegen­derter Version heraus­zu­bringen („Ens Vo-gel-fänger*in bin ich ja…“). Und offen­sicht­lich gibt es Menschen, die sich das nicht nur vorstellen, sondern sich darüber auch herr­lich aufregen können. Auf Face­book wurde der Artikel geteilt und böse kommen­tiert, auf TikTok rastete ein Kommen­tator förm­lich aus! Ich kenne das auch: Dass wir hier bei CRESCENDO gendern, wurde uns bereits als „anti­de­mo­kra­ti­scher Akt“ vorge­halten – inklu­sive sprach­lich entgleister Verbal­in­ju­rien. Real ist dagegen das Insta-Profil von MDR Klassik, auf dem es außer Frauen-Themen eigent­lich kaum andere Nach­richten gibt: Verges­sene Kompo­nis­tinnen, verges­sene Geige­rinnen, verges­sene Sänge­rinnen – so als müsste man täglich die letzten 500 Jahre männ­lich domi­nierter Musik­ge­schichte rela­ti­vieren. Aktu­elle gender­neu­trale Klassik-News: Fehl­an­zeige. Klar, es ist wichtig, Sicht­bar­keit für weib­liche und diverse Themen zu schaffen. Das tun wir an dieser Stelle schließ­lich auch regel­mäßig. Aber ist ein weit­ge­hend mono­the­ma­ti­scher Insta-Kanal dafür der rich­tige Weg? Ein State­ment für Viel­falt oder Surrender in Gender? Was denken Sie?

In diesem Sinne: Halten Sie die Ohren steif!

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

