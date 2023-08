Selbst­por­träts haben eine lange Geschichte, die bis in die Renais­sance zurück­reicht. Mit wenigen Ausnahmen finden sich jedoch erst seit dem 20. Jahr­hun­dert zahl­rei­chere Beispiele weib­li­cher Selbst­dar­stel­lungen, als es Frauen möglich wurde, an Kunst­hoch­schulen zu studieren. Diese Selbst­dar­stel­lungen geben Auskunft darüber, wie Künst­le­rinnen sich sehen oder gesehen werden wollen, und sind zugleich Zeug­nisse der Rolle von Frauen in ihrer jewei­ligen Zeit.

In den Selbst­por­träts der Künst­le­rinnen geht es um Momente der Refle­xion, der Selbst­be­haup­tung und der Wunsch­vor­stel­lung. In Themen wie Mutter­schaft, Iden­tität und Maske­raden, aber auch mit dem Imitieren und Persi­flieren des männ­li­chen Selbst­ver­ständ­nisses beleuchten sie komplexe gesell­schaft­liche und poli­ti­sche Fragen. Zugleich sind die Werke zutiefst persön­lich und zugäng­lich. Im Selfie-Zeit­alter redu­ziert die profes­sio­na­li­sierte Selbst­dar­stel­lung Frauen oftmals wieder zum Objekt der Betrach­tung, ange­passt an äußere Konven­tionen. Die Künst­le­rinnen-Selbst­por­träts in HIER BIN ICH! hingegen zeigen in ihrer ganzen Viel­falt, Kraft und Tiefe das große Poten­tial dieser künst­le­ri­schen Gattung.

In der Ausstel­lung werden Werke von bedeu­tenden Künst­le­rinnnen wie Käthe Koll­witz oder Marina Abra­mović ausge­stellt. Parallel präsen­tiert die Kunst­halle den Künstler Jan Pleitner mit der Ausstel­lung „Jenseits der Leere“ (6. Mai bis 17. September) sowie eine Auswahl von Meis­ter­werken der Klas­si­schen Moderne aus der Samm­lung der Kunst­halle Emden.

