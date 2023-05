Ob für Faulenzer, Sauna-Fans oder Schwimmer, der groß­zü­gige „Sensa Spa“ begeis­tert mit einer Viel­zahl an Relax‑, Fitness- und Bade­at­trak­tionen. Schwe­relos im Pool schwimmen und das male­ri­sche Südti­roler Panorama genießen: Der Infi­nity Outdoor Pool (26 Meter!/32 Grad) und der groß­zü­gige Indoor Pool machen es möglich. Sensa­tio­nell ist zudem der Sauna­be­reich mit Finni­scher Eventsauna und dem größten Nackt-Pool Südti­rols. Hier wird auch an die Kleinsten gedacht: Bei wohligen 33 Grad well­nessen Babys im Warm­was­ser­pool. Baden und Kuscheln heißt es in der Balloon Lounge für Eltern und Kinder. Und wenn Erwach­sene mal alleine sein wollen: Den schönsten Ausblick gibt’s auf der Adults only Sky Terrasse der Meran Lodge – coole Drinks und Jacuzzi inklu­sive.

Als Mitglied der exklu­siven Koope­ra­tion der „Genie­ßer­ho­tels“ nehmen Kuli­narik und Wein­kultur im La Maiena Meran Resort einen beson­deren Stel­len­wert ein. Spit­zen­koch und krea­tives Fami­li­en­mit­glied Matthias Wenin ist bekannt für seine alpin­me­di­ter­rane Küche mit einem Hauch von Orient. So viel­fältig und bunt wie Südtirol sind auch seine Krea­tionen. Während des Aufent­halts entführt er seine Gäste auf eine Reise durch Nord­ita­lien.

Ob Tennis vor der Hotel­türe, Spazieren auf den berühmten Waal­wegen hoch über Meran oder eine eindrucks­volle Wander­tour mit Seni­or­Chefin Marlene zur hotel­ei­genen Alm – das La Maiena Meran Resort ist opti­males Luxus-Base-Camp für Urlaubs­er­leb­nisse, die noch lange in Erin­ne­rung bleiben. Das Rad- und Wander­netz in und rund um Meran hat sich ebenso 5 Sterne verdient. Eine riesige Auswahl an mögli­chen Routen, von einfach bis schwierig, machen das Radfahren mit dem Moun­tain­bike, dem Rennrad oder dem E‑Bike zu einem span­nenden Erlebnis für die ganze Familie. Per Lokal­bahn geht’s bequem ins Zentrum. Die roman­ti­sche Lauben­gasse inmitten von Meran, in der sich alte Wohn­häuser eng anein­an­der­reihen, lädt zum Shoppen und Verweilen ein. Kleine Läden mit typi­schen Südti­roler Produkten finden sich neben edlen Desi­gner­bou­ti­quen. Wer Erho­lung in der Botanik sucht, spaziert auf dem Sissi-Weg zu den beein­dru­ckenden Gärten von Schloss Trautt­mans­dorff.

