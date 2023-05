Das Atelier des Lumières widmet dem Maler Marc Chagall eine beein­dru­ckende immersive Ausstel­lung. Mit bril­li­anter Licht­technik präsen­tiert das Atelier in Paris Chagalls gesamtes Werk und beleuchtet einen Künstler, dessen Schaffen in seiner Zeit verwur­zelt ist, aber auch an der Schnitt­stelle zwischen den künst­le­ri­schen und kultu­rellen Neue­rungen seines Jahr­hun­derts steht.

Paris und New York, die emble­ma­ti­schen Haupt­städte der modernen Kunst, stellten zwei entschei­dende Etappen in der langen Karriere des Künst­lers Marc Chagall dar. Paris war seine Wahl­heimat und bot dem jungen russi­schen Maler dank der Avant­gar­de­be­we­gungen der 1910er Jahre einen Fundus an expe­ri­men­tellen Arbeiten, die er mit seinen eigenen kultu­rellen Bezügen anrei­cherte. New York war in den 1940er Jahren vor allem ein Ort des Exils, der der Krea­ti­vität des Künst­lers jedoch neue Impulse verlieh.

Nicht nur visuell werden die Werke Chagalls zum Leben erweckt, sondern auch klang­lich unter­malt. Durch kurze Ausschnitte aus klas­si­schen Musik­stü­cken, Klezmer und Jazz, die eben­falls zu Chagalls kultu­rellem Universum gehörten, kreiert die Ausstel­lung ein faszi­nie­rendes künst­le­ri­sches Erlebnis, das ein tiefes Eindringen in Chagalls Kunst ermög­licht. Sein fantas­ti­sches Bestia­rium, seine wunder­baren Figuren aus Zirkus, Märchen und Oper sowie bibli­sche Episoden und Verweise auf die russi­sche Kultur evozieren auf poeti­sche Weise die reichen Lebens­er­fah­rungen des Künst­lers, die natür­lich mit den kollek­tiven Erfah­rungen seines Volkes und seiner Gene­ra­tion in Bezug stehen.

> Chagall | Paris - New York 2023

17.02.2023 bis 07.01.2024 L'Atelier des Lumières

75011 Paris

Frankreich

Website: atelier-lumieres.com