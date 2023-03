Moritz Eggerts Mythos-Operette »Die letzte Verschwörung« kam am 25. März 2023 unter der Regie von Lotte de Beer an der Volksoper in Wien zur Uraufführung.

Armer Fried­rich Quant! Zuerst lacht er – ein TV-Talk­master wie du und ich – noch über den Flacherdler in seiner Show. Dann aber gerät er via Internet in die Fänge des großen Miss­trauens gegen Wissen­schaft, Politik, „das System“. Und weil wir uns in einer Satire befinden, ist kein Verschwö­rungs­my­thos zu abstrus, als dass er sich nicht umge­hend als wahr entpuppen würde – in Moritz Eggerts „Mythos-Operette“ mit dem Titel Die letzte Verschwö­rung. Die Urauf­füh­rung in der Wiener Volks­oper unter der Regie von Haus­herrin Lotte de Beer wurde nach zwei­ein­halb Stunden zum beinahe einhel­ligen Erfolg. Für Eggert ist zwar nicht die Erde, wohl aber die Musik­ge­schichte eine Scheibe, auf der er ständig alles griff­be­reit hat: Tonales und Schräges, Film­musik und Zitate, verbunden durch Zwischen­texte aus dem Off, stei­gert sich tempo­reich in Schwur­be­leien immer höherer Ordnung. Dass es letzt­lich keine Operette ist wie ange­kün­digt, sondern eine publi­kums­freund­liche zeit­ge­nös­si­sche Oper, ist die eigent­liche, augen­zwin­kernde Verschwö­rung der Produk­tion.

