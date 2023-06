Seit 2020 arbeitet Claudia Irle-Utsch als freie Journalistin und Autorin u.a. im Bereich der klassischen Musik. Damit knüpft sie an ihre langjährige, zuletzt leitende Tätigkeit als Kulturredakteurin der Siegener Zeitung an. Sie lebt in Siegen und schreibt für Zeitungen, Agenturen und Magazine. Auf Papier und im Netz. Mindestens so gern wie im Konzertsaal hält sie sich draußen auf. Und erzählt auch davon in ihren Texten.