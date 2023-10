Bis auf ein Bett, einen Nacht­tisch, ein Stühl­chen, eine Vitrine mit Porzellan und anderen Gegen­ständen und an Draht­seilen hängende weiße Vorhänge ist die Bühne leer. Doch diese wenigen Requi­siten reichen Annette Paul­mann aus, um in einer Doppel­rolle spie­lend, erzäh­lend sowie mit groß­for­matig proji­zierten Fotos und Videos, für die sie mal ernst, mal selbst­iro­nisch gebro­chen unter­schied­lichste Prot­ago­nisten verkör­pert, zwei Kind­heiten Revue passieren zu lassen: zum einen die der ober­baye­ri­schen Schrift­stel­lerin Lena Christ Ende des 19. Jahr­hun­derts, zum anderen die eines anderen Mädchens in den 1960er-Jahren. Beide verbindet, dass sie über die Maßen schwer im Haus­halt bzw. einer Gast­stätte mithelfen und schuften mussten, von ihren Müttern dafür aber statt Lob, Lohn und Liebe nur Ableh­nung, Aggres­sionen und Prügel zu spüren bekamen.

Annette Paul­mann wech­selt mitunter von einem Satz auf den anderen von Lena Christs Origi­na­texten zu ihren eigenen, schil­dert Ängste, Betrof­fen­heit und Verzweif­lung von zwei Heran­wach­senden, die sich ohne Möglich­keit zur Gegen­wehr in ihr Schicksal fügen. Doch trotz aller Härte und Unbarm­her­zig­keit zerbre­chen sie nicht daran, sondern schaffen sich – zumin­dest zeit­weise und vorwie­gend in Gedanken – ihre Frei­räume und kleine Fluchten. Für diese Fähig­keit zur Resi­lienz findet Annette Paul­mann berüh­rende Bilder, wenn sie auf einem Bonanza-Rad der Wut der Mutter davon­fährt. Oder wenn sie am Ende zum Van Halen Song „Jump“ tanzt und so beweist, dass sie sich von nichts brechen lässt und sie Ober­wasser behält.

Obwohl Annette Paul­mann Lena Christs Selbst­mord mit nur 39 Jahren nicht ausspart, domi­niert so für die Zuschauer als Fazit dieses 90-minü­tigen Thea­ter­abends kein Gefühl der Bedrü­ckung, sondern viel­mehr ein Eindruck von weib­li­cher Stärke. Das gilt nicht zuletzt für Paul­mann selbst, die bei der Urauf­füh­rung ihres Stücks „Fünf bis sechs Semmeln und eine kalte Wurst“ im Werk­raum der Münchner Kammer­spiele ebenso ehrlich wie eindring­lich auch viel von sich persön­lich preis­gibt.

> Weitere Aufführungen am 11./15.10., 5./30.11. und 2.12.2023, www.muenchner-kammerspiele.de