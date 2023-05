Als „the world‘s most famous bad pianist“ bezeich­nete sich Nam June Paik gern selbst und spielte damit auf das musi­ka­li­sche und perfor­ma­tive Element in seinem Werk an. Die Ausstel­lung „Nam June Paik: I Expose the Music“ des Museum Ostwall im Dort­munder U stellt das Werk des Pioniers der Video­kunst unter diesem Schwer­punkt vor: Live-Momente, die sich wie ein roter Faden durch seine künst­le­ri­sche Karriere ziehen.

„Nam June Paik: I Exp Dose the Music“ Instal­la­ti­ons­an­sicht im Dort­munder U

Rund 100 Arbeiten zeigt die Ausstel­lung, darunter Instal­la­tionen, Skulp­turen, Audio- und Video­ar­beiten, unge­wöhn­liche Parti­turen, Hand­lungs­an­wei­sungen und Konzepte sowie Foto­do­ku­mente und Plakate. Anschau­lich wird so, wie das Publikum Paiks Perfor­mances unmit­telbar erlebte und aktiv einbe­zogen wurde, ob im Gale­rie­raum oder in der Live-Fern­seh­über­tra­gung. Erst­mals ist in Deutsch­land die sound- und bild­ge­wal­tige Raum­in­stal­la­tion Sistine Chapel (1993/2019) zu sehen, die als frühes Beispiel multi­me­dialer Immersion einen Remix Paik-spezi­fi­scher Pop-/Kul­tur­ge­schichte aufführt.

> Nam June Paik - Expose the music

17.03. bis 27.08.2023

Dortmunder U