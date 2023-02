Einmal vor dem Meis­ter­werk von Leonardo da Vinci stehen, das Lächeln, den Pinsel­strich und die Ausstrah­lung des Gemäldes auf sich wirken lassen, das zieht viele ins Pariser Louvre. Da können die Bored Apes nicht mithalten. Keiner geht für sie auf Reisen, ist ja auch nicht nötig, denn sie sind digital und nur ein paar Klicks entfernt. Und doch gibt es Gemein­sam­keiten. Aber­witzig? Nein, keines­wegs. Einige denken viel­leicht als Erstes an den Preis. Ja, uner­schwing­lich sind sie tatsäch­lich beide. Der Bekannt­heits­grad? Den haben sie eben­falls beide – je nach Alters­klasse mal mehr, mal weniger. Aber es gibt noch etwas, das bis vor kurzem im digi­talen Bereich gar nicht exis­tierte: Beide sind Unikate und ihre Besitzer können sie verkaufen, verleihen oder was auch immer damit tun. Zuge­geben bei der Mona Lisa viel­leicht nicht ganz so einfach, da hat schließ­lich auch der fran­zö­si­sche Staat ein Auge drauf. Dennoch, was bei Gemälden schon immer eine Selbst­ver­ständ­lich­keit war, gibt es in der digi­talen Welt erst seit dem Non-Fungible Token, kurz: NFT. Die Beto­nung liegt auf non-fungible (nicht austauschbar). Das Gemälde von Leonardo da Vinci bleibt einzig­artig, auch wenn es das Bild als Poster, Post­karte, auf Kaffee­tassen gibt und zig-fach foto­gra­fiert wurde. Das Original hängt im Pariser Louvre. Und diese Einzig­ar­tig­keit macht seinen Wert aus. Genauso wie bei den Bored Apes, die kann sich zwar jeder aus dem Internet herun­ter­laden, aber Eigen­tümer ist derje­nige trotzdem nicht. NFTs machen den Unter­schied.

„Wir befinden uns in einer digi­talen Revo­lu­tion, die die Gesell­schaft verän­dern wird wie damals in den 1990er-Jahren das Internet,“ davon ist NFT-Evan­ge­listin und Foun­ding-Partner der NFT-Platt­form Xcircle​.io, Dr. Annette Doms, über­zeugt. NFTs haben einen wich­tigen Anteil daran. Lässt man die tech­ni­schen Errun­gen­schaften und doch eher verwir­renden Begriffe wie Block­chain, Smart Contract, Minten, Gas Fee etc. erst einmal außen vor, verbrieft ein NFT das Besitz­ver­hältnis in der digi­talen Welt. Und wo Besitz ist, ist auch Handel und die Nach­frage bestimmt den Preis. Das kennen wir doch alle aus der analogen Welt. Bei NFTs läuft das natür­lich alles digital. Wer jetzt ans Online-Shop­ping denkt, liegt nicht ganz falsch. Aller­dings kommen nicht die übli­chen Zahlungs­mittel zum Einsatz, sondern ein digi­tales Wallet, in dem sich im besten Fall ein hübsches Sümm­chen der Kryp­to­wäh­rung Ether (ETH) befindet. Warum einfach, wenn’s auch kompli­ziert geht? Der Grund für eine bestimmte Kryp­to­wäh­rung ist die jewei­lige Block­chain-Tech­no­logie (so ganz ohne tech­ni­sche Errun­gen­schaften gehts halt leider doch nicht), auf der das NFT abge­si­chert wird und das ist heut­zu­tage in den meisten Fällen eine Ethe­reum-Block­chain. Auch der mit Abstand größte Online-Handels­platz mit Millionen von NFT im Angebot OpenSea (www​.opensea​.io) basiert auf dieser Tech­no­logie. Und bei inter­na­tio­nalen Aukti­ons­häu­sern wie Christie’s können NFTs eben­falls nur mit Ether erstei­gert werden.

Apropos Christie’s: Mit einer einzigen Auktion im Februar letzten Jahres kata­pul­tierte das Aukti­ons­haus NFTs in das Bewusst­sein der Massen. Rund 22 Millionen waren online dabei, als das bis dahin teuerste NFT „Ever­y­days: The first 5000 Days“ von Beeple für 42.329,453 Ether (ca. 69,3 Millionen US-Dollar) den Besitzer wech­selte. Das sorgte in der Kunst­szene für Furore. Ob man Kriti­kern zustimmt und Beeples Werk nicht als Kunst, sondern als reine JPG-Datei bezeichnet, spielt inzwi­schen keine Rolle mehr. Was darauf folgte, war ein NFT-Hype, der sich zwar schon wieder beru­higt hat, aber den Anfang einer neuen Ära markierte. „Der Kunst­markt wird sich verän­dern und damit auch die Künstler, ihre Kunst und die Sehweise“, so die Expertin. Daniel Man ist so ein Künstler. Einst hatte er sich der Street-Art verschrieben, kreiert er heute NFTs mit sich bewe­genden Elementen und hat sehr viel Spaß am Umdenken (zu sehen auf Xcircle​.io). Bekann­tere Namen wie Jeff Koons, Mura­kami und Marina Abra­movic haben inzwi­schen eben­falls NFTs aufge­legt. Auch Damien Hirst hat den digi­talen Markt für sich erkannt. Das berühmte briti­sche „Enfant terrible“ der Kunst­welt, das nicht nur mit spek­ta­ku­lären Arbeiten wie dem Tigerhai in Form­aldehyd, sondern auch durch das Finden neuer Vertriebs­ka­näle auf sich aufmerksam machte, brachte vor einem Jahr die NFT-Reihe „The currency“ auf den Markt. Käufer der NFTs hatten die Wahl: Das digi­tale Kunst­werk in eine Papier­ar­beit umtau­schen oder behalten. Nach einem Jahr lief die Umtausch­frist aus. Rund die Hälfte entschied sich für die hapti­sche Vari­ante. Obwohl mit dem Besitz des NFTs Bene­fits verbunden waren wie Besuche in Hirsts-Studio inklu­sive das Kennen­lernen des Künst­lers selbst. Ob es an der Wert­stei­ge­rung der Papier­ar­beiten lag? Oder hatten die Käufer nicht das rich­tige Alter und entschieden sich deswegen für das Altbe­währte? Laut Statis­tiken sind es wohl­ha­bende Millen­nials, die NFTs sammeln und Expe­ri­men­tier­freude mitbringen. Die Lust am Expe­ri­men­tieren haben auch Anbieter entdeckt. Ein Schweizer Bank­haus zum Beispiel hat ein physi­sches Werk von Picasso als NFT heraus­ge­geben und frak­tio­niert. Das bedeutet, in Tausendstel-Anteile aufge­teilt. Wer schon immer einen Picasso sein eigen nennen wollte, hat damit die Möglich­keit, zumin­dest ein klit­ze­kleines Stück­chen davon zu besitzen.

Grund­sätz­lich lässt sich durch NFTs alles im digi­talen Bereich fälschungs­si­cher abbilden und regis­trieren. Mode­marken und Luxus­kon­zerne haben die NFT-Tech­no­logie eben­falls entdeckt und bieten digi­tale Produkte an, die ihre Besitzer dann im virtu­ellen Raum zur Schau stellen können. Zukunfts­musik? Weit gefehlt, denn darf man Experten wie Dr. Annette Doms glauben schenken, wird vieles, was heute noch analog passiert, schon bald auch im virtu­ellen Raum statt­finden. Web 3 nennt sich das soge­nannte neue Internet. Während wir bisher im Web 2 inter­aktiv sein können und lesen, schreiben sowie über Social-Media kommu­ni­zieren, kommt bei Web 3 der Besitz hinzu. Die digi­tale Wallet dient dann als Iden­ti­täts­zer­ti­fikat. Kunst­sammler können ihre Werke im virtu­ellen Raum ausstellen und Mode­fans ihre Gucci-Taschen in virtu­ellen Vitrinen zeigen. Die digi­tale Revo­lu­tion ist in vollem Gange, auch wenn derzeit Paral­lel­welten die Regel sind.

Wem jetzt ganz schwin­delig ist beim Gedanken an virtu­elle Räume und Kunst, die sich digital präsen­tiert, der kann durch­atmen, denn die Mona Lisa erwartet ihn heute und garan­tiert morgen noch mit einem zauber­haften Lächeln auf Lein­wand im Louvre.

NFT-Glossar – mitreden, auspro­bieren, dabei sein:

Block­chain

… ist eine große Daten­bank, die aus einzelnen „Blöcken“ besteht. Das Beson­dere: Es handelt sich um eine verteilte Daten­bank. Jeder „Block“, der an dem Block­chain-System teil­nimmt, spei­chert eine voll­stän­dige Kopie eines Daten­satzes. Das sorgt für Mani­pu­la­ti­ons­si­cher­heit, denn wird eine Kopie mani­pu­liert, sind noch viele korrekte Kopien auf den einzelnen „Blöcken“ vorhanden, sodass der mani­pu­lierte Daten­satz einfach aussor­tiert werden kann.

Bored Apes

… schräge Affen-NFTs, die nach den Cryp­toP­unks zu den erfolg­reichsten NFT Drops zählen. Einige Bord Apes sind heute millio­nen­schwer und Promis wie Madonna, Messi oder Snoop Dogg nutzen sie auch als Profil­bild bei ihren Social Media Akti­vi­täten.

Drop

… bezeichnet die Veröf­fent­li­chung von einzig­ar­tigen Kunst­werken oder Objekten als NFT. Ein NFT Drop kann beispiels­weise aus 10.000 Grafiken einer Kunst­reihe bestehen oder ein seltenes Einzel­kunst­werk sein. Die Drops werden in der Regel voran­ge­kün­digt und werden je nach Bekannt­heits­grad von ihren Fans unge­duldig erwartet. Accounts auf Twitter wie @NFTDrops posten täglich über neue NFT Drops.

Gas Fee

… muss beim Kauf eines NFTs an ein Block­chain-Netz­werk (z. B. Ethe­reum) entrichtet werden, um den Kauf zu veri­fi­zieren und zu doku­men­tieren.

Krypto-Wallet

… ist ein Must-have in der NFT-Welt. Über den digi­talen „Geld­beutel“ können NFTs mit Kryp­to­wäh­rung gekauft und gela­gert werden.

Meta­verse

… ist eine Art Virtual-Reality-Internet, durch das wir uns alle als Avatare bewegen sollen. Face­book-Gründer Marc Zucker­berg glaubt fest daran und hat bereits sein Unter­nehmen in Meta umbe­nannt.

Minten

… bedeutet „prägen“ also das Erschaffen eines NFTs und die Über­tra­gung auf eine Block­chain.

Smart Contract

… sichert ein NFT auf der Block­chain ab, ähnlich einem virtu­ellen Vertrag. Dadurch wird ein NFT seinem Eigen­tümer zuge­wiesen und später auch an andere Eigen­tümer über­tragen. Ähnlich der Prove­nienz bei einem tradi­tio­nellen Kunst­werk, aber fälschungs­si­cher, präziser und sicher digital abge­legt.