Der Händel ist abgesoffen. Und in Oberbayern hat man gleich Fantasien. Nein, nicht von der absoluten Mehrheit im Landtag. Vom Barock! So schlimm ist es da also schon. In Mecklenburg-Vorpommern spart man sich das mit der Fantasie lieber. Nicht mal eine läppische Vision erlaubt man sich da. Auch irgendwie schlimm. Dafür gibt es ein Picknick-Pferde-Sinfoniekonzert. Hat man so etwas schon einmal gesehen? Ich persönlich? Nein. Möchte man sich so etwas einmal vorstellen? Hm. Der Kenner schweigt und genießt. Vielleicht ist das doch ganz gut, so mit keiner Fantasie.

Ein bunter Strauß schöner Melodien

Was für ein Sommer! Es lebe die Massenkompatibilität. Von Kotelow bis Andechs, von Hasenwinkel bis Putbus, ob im tiefsten Bayern oder an der Nordseeküste – überall ist was los, Rambazamba, Remmidemmi, Kultur pur, ein bunter Strauß schöner Melodien. Oder wie das so heißt. Es würde nicht verwundern, stände es auch genauso im Programmheft. Man lockt hier ja nicht irgendwen, man lockt schließlich die Masse. Und überhaupt, wer kann dem Versprechen „Viel Wagner, wenig Verdi“ schon ernsthaft widerstehen!? Iwo, im Sommer macht der Wagner ja auch doppelt so viel Spaß. Mindestens! Pfff, im Winter kann ja jeder Wagner. Und spätestens wenn der Männerchor den Steuermann besingt, grölt vermutlich sowieso das halbe Publikum mit und klatscht frenetisch im Dreiviertel-Takt. Hildegard, das kenn’ ich doch. Ho! He! Je! Ha! Hisst die Segel auf! Anker fest! Ach, ist Kultur schön. Dazwischen die Aida, kennt man ja auch.

Schön zum Mitsingen

Oh, und Nabucco! Auch so ein Klassiker. Auch schön zum Mitsingen. Und man kann schön schunkeln! Klar, die Zauberflöte. Sowieso der Mozart, der zieht ja immer. Gefallen muss es halt, vor allem der Masse. Was sich einmal bewährt hat, kommt immer wieder auf das Programm. Manche spielen ja dasselbe Stück schon seit Jahrzehnten. Obacht, dieses Jahr eine Neuinszenierung! Die Hauptfigur läuft in Szene XY nicht mehr von links nach rechts, sondern von rechts nach links. Meine Güte, wie aufregend. Naja, schön war’s, teuer war’s. Bussi Bussi.

