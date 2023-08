Ruth Walz ist eine deut­sche Thea­ter­fo­to­grafin, deren lang­jäh­rige Zusam­men­ar­beit mit Regis­seuren wie Luc Bondy, Klaus Michael Grüber, Peter Sellars oder Peter Stein legendär ist. Nach langer Fest­an­stel­lung an der Berliner Schau­bühne ist Walz bis zum heutigen Tag auch regel­mäßig für die Salz­burger Fest­spiele tätig. Hier traf sie auf Künstler wie William Kentridge oder Robert Wilson und fand in der impo­santen Felsen­reit­schule aufre­gende Perspek­tiven. Berühmt sind beispiels­weise die aus dem Jahr 1986 stam­menden Aufnahmen der Première von „Prome­theus, gefes­selt“ mit Bruno Ganz in der Titel­rolle. Diesem Ausnah­me­schau­spieler wird in der Ausstel­lung ebenso ein Kapitel gewidmet wie dem Motiv des Vorhangs, das Walz abwechs­lungs­reich vari­iert.

Das Museum der Moderne Salz­burg widmet Ruth Walz am Standort Altstadt (Ruper­tinum), gegen­über den Fest­spiel­häu­sern, eine Ausstel­lung, die ihren Fokus auf die verglei­chenden Betrach­tungen von Opern­in­sze­nie­rungen legt, die von unter­schied­li­chen Regis­seuren zu verschie­denen Zeiten reali­siert wurden. So werden beispiels­weise den Fotos von Robert Wilsons Inter­pre­ta­tion von Bartóks „Herzog Blau­barts Burg“ für die Salz­burger Fest­spiele 1995 Aufnahmen von den Insze­nie­rungen der kata­la­ni­schen Thea­ter­gruppe La Fura dels Baus aus dem Jahr 2007 und von Romeo Castel­lucci aus dem Jahr 2022 gegen­über­ge­stellt.

Walz foto­gra­fiert nicht nur auf der Bühne, sondern hält das gesamte Thea­ter­leben fest. In Salz­burg entstehen so zahl­reiche „Augen­blick-Porträts“ von Mitwir­kenden. Diese ausdrucks­starken Porträts zeugen von ihrer tiefen Verbin­dung mit dem Opern­be­trieb. „Für mich war es immer beson­ders wichtig, bei einer Insze­nie­rung keine fremde Instanz zu sein, die nur ein Ergebnis fest­hält, sondern als teil­neh­mende Beob­ach­terin den Entste­hungs­pro­zess von Beginn an mitzu­ver­folgen und auch mit zu tragen“, so die Foto­grafin.

> Vorhang Auf!

23.6.2023 - 12.11.2023

